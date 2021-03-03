Президент Ильхам Алиев: Мы думаем над совместными военными учениями с Пакистаном

БАКУ/Trend/ - Мы думаем над совместными военными учениями с Пакистаном.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

«Конечно, наше сотрудничество в военной сфере имеет большой потенциал, и уверен, что сегодня вы обсудите с вашим коллегой наши планы на будущее. Мы уже знакомы с продукцией оборонной промышленности Пакистана. Как вам известно, мы приобрели у Пакистана военное оборудование и намерены продолжать данный процесс. Наряду с этим, мы думаем над совместными военными учениями. Считаем, что время для этого уже настало»,- сказал глава государства.