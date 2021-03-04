Армяне в Азербайджане смогут жить лучше - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Пресс-конференция Президента Ильхама Алиева для местных и зарубежных СМИ, проведенная 26 февраля, стала новшеством в мире как с точки зрения продолжительности, так и по количеству вопросов.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, эта пресс-конференция имела большое значение с точки зрения донесения правды об Азербайджане до мирового сообщества и стала большой победой нашей страны в информационной войне после победы в Отечественной войне.

"Проведение пресс-конференции 26 февраля, в день годовщины Ходжалинского геноцида, также имело особое значение и было очень успешным шагом в направлении ознакомления мира с этой резней, совершенной армянскими палачами против нашего народа. Президент Ильхам Алиев, как всегда, красноречиво, профессионально и сдержанно, ссылаясь на реальные факты, подробно ответил на все вопросы, четко разъяснив позицию Азербайджана на основе веских аргументов.

Было множество вопросов, интересующих мировую общественность: о новой геополитической реальности в регионе после победы Азербайджана в Отечественной войне, текущей ситуации, новых возможностях сотрудничества, планах на будущее и многое другое. Глава государства внес ясность во все вопросы, продемонстрировав свое ораторское мастерство, с профессионализмом на четырех языках довел до сведения мирового сообщества решительную позицию Азербайджана", - подчеркнула Афет Гасанова.

Депутат отметила, что на пресс-конференции глава государства также направил серьезные послания реваншистским силам в Армении и их сторонникам.

"Президент Ильхам Алиев констатировал тот факт, что, выдвигая такие абсурдные претензии, реваншистские силы могут только создать более серьезные проблемы для Армении.

Одним из важных вопросов, затронутых главой государства, было сосуществование армян и азербайджанцев. Он проинформировал мировые СМИ о позиции Азербайджана в этом отношении, сказав: "У нас давняя история совместного проживания с армянским народом – и в Армении, и в Азербайджане, и в других странах. Например, в Грузии есть такие села, где азербайджанцы и армяне живут вместе. Между ними нет никаких разногласий. В России, Украине, Европе. Наша позиция такова".

Как граждане Азербайджана армяне в Нагорном Карабахе смогут жить лучше, получая большую пенсию, будут охвачены мерами социальной поддержки, почувствуют в своей жизни позитивное влияние экономического развития нашей страны.

Сегодня Азербайджан предлагает новый формат сотрудничества в регионе. Цель Азербайджана - восстановить коммуникации в регионе, создать Зангезурский коридор и устранить все препятствия с точки зрения транспорта. Когда это произойдет, выгоду получит в том числе и Армения, а пользу от мира - армянский народ", - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)