Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности в Карабахе – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Освободив свои земли в Карабахе, Азербайджан открыл в регионе новые возможности.

Как передает в четверг Trend, об этом на ХIV саммите лидеров Организации экономического сотрудничества сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности в Карабахе. Для этого мы сделаем все возможное", – заявил Президент Турции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)