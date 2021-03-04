Разминирование земель Азербайджана осложняется тем, что Армения отказывается предоставить карты минных полей - эксперт

БАКУ /Trend/ - Разминирование освобожденных азербайджанских земель осложняется тем, что Армения отказывается предоставить карты минных полей.

Как сообщает Trend, об этом сказал научный сотрудник канадского Института глобальных проблем Роберт Катлер на онлайн мероприятии «Новые реалии на Южном Кавказе: перспективы и вызовы».

По словам Катлера, завершение нагорно-карабахского конфликта представляет огромные возможности для региона. Он сказал, что теперь, впервые за долгое время, Азербайджан и Армения стоят перед возможностью развивать экономическое сотрудничество.

Роберт Катлер отметил, что самым главным вопросом на данный момент является разминирование освобожденных земель Азербайджана, так как только после этого можно говорить о каком-либо экономическом развитии этих территорий.

«В этом вопросе важную роль играет Совместный Турецко-Российский Мониторинговый Центр. Канада также имеет большой опыт в этом вопросе, и я надеюсь, что Канада поделится данным опытом с Азербайджаном», - сказал Катлер.

Он с сожалением добавил, что разминирование освобожденных азербайджанских земель осложняется тем, что Армения отказывается предоставить карты минных полей, что вполне может расцениваться как очередное преступление Армении против Азербайджана.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)