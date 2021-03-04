На Южном Кавказе создана новая реальность – Митат Челикпала

БАКУ /Trend/ -После подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией на Южном Кавказе была создана новая реальность.

Как сообщает Trend об этом сказал Митат Челикпала, заведующий кафедрой международных отношений факультета экономики и управления в Стамбульском университете Кадира Хаса.

Он отметил, что после окончания войны вопрос о статусе Нагорного Карабаха потерял свое значение.

Челикпала сказал, что несмотря на завершение конфликта, все еще существует ряд сложностей. В частности, Азербайджан и Армения должны обсудить будущее своих отношений.

"Важно, чтобы Азербайджан и Армения работали над воссозданием взаимоотношений", – подчеркнул он

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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