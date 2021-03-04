Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 100 обращений
БАКУ /Trend/ - Завершилось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания было рассмотрено свыше 100 обращений.
Отметим, что в этом году Комиссия уже провела пять заседаний и рассмотрела свыше 550 обращений. Большинство из них поступило от осужденных, совершивших ДТП, иностранцев и военнослужащих.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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