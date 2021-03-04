Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с крушением вертолета в Турции.

Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

"Нас очень огорчило известие о крушении военного вертолета на территории Бингёля братской Турции. Выражаем соболезнования родным и близким девяти погибших, а также народу Турции, и желаем исцеления раненым", - написал министр.

(Редактор: Наталья Кочнева)