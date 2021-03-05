По инициативе Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева вносит новый вклад в защиту мирового и религиозного наследия в Ватикане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проекты Фонда Гейдара Алиева, направленные на защиту исторического, культурного и религиозного наследия, не ограничиваются границами Азербайджана. Уже более десяти лет в Ватикане при поддержке фонда реставрируются религиозные памятники, имеющие важное историческое значение. По благородной инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Ватикане начался очередной этап сотрудничества в этом направлении.

Как сообщает Trend, в связи с этим в Ватикане находится с визитом делегация Фонда Гейдара Алиева и представителей религиозных общин Азербайджана.

В ходе визита было подписано новое соглашение о сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим советом Святого Престола по восстановлению катакомб Святой Комодилии.

Председатель Совета Понтифика по культуре Святого престола и Папской комиссии по священной археологии, кардинал Джанфранко Равази, охарактеризовал церемонию подписания как знаменательное событие в отношениях между Ватиканом и Азербайджаном. Было отмечено, что существующее сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом уже вступает в очередной этап. Коснувшись проектов, реализуемых в рамках сотрудничества, кардинал проинформировал о трех важных этапах и довел до внимания, что первым этапом было восстановление катакомб Святого Марчеллинио и Пьетро, и после этого с участием Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой состоялась церемония открытия для общественности. Теперь общественность может посещать данные катакомбы, где отреставрированы великолепные фрески.

На втором этапе был создан музей в Базилике Святого Себастьяна, и президент фонда Мехрибан Алиева оказала активную поддержку в его организации, где отреставрированы и сохранены саркофаги. Цель нынешнего третьего этапа состоит в восстановлении катакомб Комодилии, которые все еще закрыты для общественности, и передать в пользование посетителей.

Кардинал довел до внимания, что это успешное сотрудничество, налаженное между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, не только служит защите культурного наследия, но и вносит вклад в развитие межрелигиозного диалога: «Заслуживает одобрения то, что Азербайджан, подавляющее большинство населения которого являются мусульманами, очень бережно относится к христианскому культурному наследию», - сказал кардинал. Он высоко оценил включение представителей всех религиозных общин в состав азербайджанской делегации как высокую оценку, придаваемую религиозному разнообразию.

Благодаря новому соглашению о сотрудничестве для общественности будет открыта одна из римских катакомб, таким образом, в культурной сокровищнице Рима появится еще одна жемчужина. В 2025 году в Риме пройдут юбилейные мероприятия «Священного года», которые имеют особое значение для Римско-католической церкви и отмечаются каждые 25 лет, туристы и паломники со всех уголков мира будут стекаться в Вечный город. Это позволит большому количеству посетителей приходить в катакомбы Комодилии, которые откроются после реставрации: «Поэтому мы выражаем огромную благодарность Фонду Гейдара Алиева и рассматриваем его как часть нашей культурной общины, потому что фонд, как и мы, держит в центре внимания цели развития как культурного, так и межрелигиозного диалога».

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров передал участникам мероприятия приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил, что около года назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Ватикан и провел здесь ряд встреч. Было отмечено, что благодаря сотрудничеству Фонда Гейдара Алиева со Святым Престолом реализованы проекты по охране всемирного культурного наследия. Было сообщено, что Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева всегда уделяет внимание этим успешным отношениям. В ходе встречи кардиналу Дж.Равази было вручено письмо Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В письме говорится, что наши совместные усилия еще более укрепляют отношения между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом. Эти усилия отражают наш конкретный и практический вклад в столь необходимый межкультурный и межрелигиозный диалог на глобальном уровне.

Отмечается, что за прошедшие годы Азербайджан посредством деятельности Фонда Гейдара Алиева продемонстрировал, что нам одинаково дороги все элементы культурного наследия. Христианские катакомбы, несмотря на их географические, культурные и религиозные ограничения, считаются образцами всемирного наследия и поэтому эти памятники должны охраняться и пропагандироваться. Таким образом, Азербайджан готов продолжить плодотворное сотрудничество с Комиссией Понтифика по священной археологии.

В письме говорится, что подписание еще одного соглашения, которое позволит нам участвовать в проекте восстановления и охраны катакомб Комодилии, вновь подтверждает нашу твердую приверженность защите всемирного культурного наследия. Завершение двухлетнего проекта создаст условия для открытия для посетителей этих важных катакомб.

Далее отмечается, что в результате военной агрессии и оккупации Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих к нему районов, которая продолжалась на протяжении почти тридцати лет, неповторимому культурному наследию Азербайджана на этих территориях был нанесен серьезный ущерб. Когда в прошлом году в результате Отечественной войны азербайджанские земли наконец были освобождены от оккупации, было очень больно видеть масштабы ужасных разрушений на этих территориях. Увиденная реальность разрушений, разграбления, осквернение сотен исторических памятников – музеев, художественных галерей, мечетей, кладбищ – оказалась намного хуже, чем мы ожидали. «Теперь перед нами стоит грандиозная задача по восстановлению этих освобожденных земель. Уверена, что мы успешно справимся с этим. Мы восстановим разрушенные города и села. Мы приложим все усилия для того, чтобы восстановить все разрушенное культурное наследие, независимо от его происхождения. Потому что это наследие воплощает в себе культурное разнообразие нашей страны, которым мы гордимся», - отмечается в письме.

Отметив во время встречи, что в ходе реализации проектов в Ватикане были привлечены международные эксперты, азербайджанская делегация призвала ватиканских специалистов своим непосредственным участием, а также мнениями и рекомендациями внести свой вклад в восстановление историко-культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Инспектор Священной археологической комиссии, профессор Фабрицио Бисконти представил краткий отчет о деятельности, осуществленной в рамках сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом и выступил с презентацией о работе, которую предстоит осуществить в рамках третьего этапа. Ф.Бисконти отметил, что несмотря на то, что история катакомб Комодилии восходит к IV веку нашей эры, они были обнаружены в XV веке, раскопки были проведены в XX столетии. Во время работ по консервации потолка катакомб, находящихся в аварийном состоянии, при поддержке Фонда Гейдара Алиева были использованы современные технологии.

На церемонии заместитель Управления мусульман Кавказа, ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанли и председатель религиозной общины горских евреев города Баку Милих Евдаев рассказали об атмосфере религиозной толерантности, мультикультурализма в Азербайджане, а также условиях, созданных в стране для религиозных общин.

Затем делегация ознакомилась с катакомбами Комодилии, расположенными на территории VIII района Рима. Председатель муниципалитета VIII района Амадео Чиаккери отметил историческое значение катакомб, расположенных на территории этого района и отметил, что проект по реставрации при поддержке Фонда Гейдара Алиева катакомб, расположенных на территории, где отмечается большое скопление людей, вызвал радость у жителей. Было отмечено, что реставрационные работы повысят интерес общественности и туристов к этому историческому памятнику, а также послужат сохранению этого памятника для будущих поколений.

Доведя до внимания, что по сегодняшний день на этой достаточно хрупкой части катакомбы Комодилии не проводились реставрационные работы, археолог комиссии Понтифика по священной археологии Барбара Мацеи отметила, что реставрационные работы в то же время создадут уникальную возможность для исследований и анализа рисунков. Вследствие хрупкости структуры памятников в ходе работ будут использованы современные технические оборудования и методы, кроме того, техника создания рисунков, используемые краски и другие материалы также будут находиться в центре внимания.

В ходе экскурсии инспектор Священной археологической комиссии, профессор Фабрицио Бисконти проинформировал об истории катакомб Комодиллии. Было отмечено, что катакомбы, где есть артефакты, относящиеся к раннехристианскому периоду, известны как место захоронения христианских мучеников Фелисио и Адауктуса и в период средневековья оно являлось местом поклонения верующих. Фрески в катакомбе о первом христианском мученике Сан Стефано, а также передача ключей от рая пророком Иисусом апостолу Петру и на другие темы имеют религиозное и историческое значение.

В то же время отмечено, что строительство в 50-х годах минувшего столетия на этой территории жилых зданий оказало негативное влияние на статику катакомб и если не было бы поддержки Фонда Гейдара Алиева, эта часть катакомб, имеющая большую археологическую ценность, могла разрушиться.

Делегация ознакомилась также с новым музеем катакомбы Святого Себастьяна, созданным при поддержке Фонда Гейдара Алиева и отреставрированными саркофагами. Было отмечено, что работы по реставрации при поддержке Фонда Гейдара Алиева начались в 2016 году. 26 сентября 2018 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии катакомб. В настоящее время в музее демонстрируются отреставрированные при поддержке Фонда Гейдара Алиева 150 саркофагов или же экспонаты из их фрагментов. В подземной части четырехэтажной катакомбы расположены отреставрированные при поддержке Фонда барельефы и саркофаг, относящиеся к IV веку нашей эры. Барельеф, на котором изображены библейские сюжеты, считается одним из важных памятников периода раннего христианства.

Кроме того, было отмечено, что несмотря на то, что в Риме существуют более 60 катакомб, всего несколько из них открыты для общественности. Работа, осуществляемая при поддержке Фонда Гейдара Алиева, имеет важное значение в деле сохранения религиозного и культурного наследия.

Затем делегация ознакомилась с базиликой Святого Себастьяна, построенной на катакомбе, относящейся к IV векe.

Также состоялся осмотр барельефа "Встреча Папы Римского Льва I и Гуннского императора Атиллы" в базилике церкви Святого Петра, реставрационные работы которого завершились в 2020 году.

Таким образом, Фонд Гейдара Алиева осуществил очередной проект, который служит защите мирового культурного, исторического и религиозного наследия, а также развитию межкультурных и межрелигиозных связей.