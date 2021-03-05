Американские эксперты стали свидетелями вандализма армян в Тертере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Международного центра по урегулированию конфликтов (США) посетили Тертер, сообщает в пятницу Trend.

Член правления организации Кристофер Чемберс и исследователь Остин Клейтон осмотрели дома, обстрелянные армянами в Тертере во время недавней войны, став свидетелями последствий армянского вандализма.

Напомним, что во время 44-дневной войны в результате агрессии армянских вооруженных сил населению был нанесен ущерб в размере 63,6 млн манатов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)