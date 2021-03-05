Принят новый Устав партии "Ени Азербайджан"

Политика 5 марта 2021 13:04 (UTC+04:00)
Принят новый Устав партии "Ени Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся VII внеочередной съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

На съезде был принят новый устав партии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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