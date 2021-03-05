Бахар Мурадова избрана на высокую должность в партии "Ени Азербайджан"
БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова избрана председателем Женского совета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает в пятницу Trend, данное решение было принято на сегодняшнем внеочередном VII съезде ПЕА.
Напомним, что ранее председателем Женского совета была ректор Бакинского славянского университета Нурлана Алиева.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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