Завершился внеочередной съезд партии «Ени Азербайджан» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершил работу внеочередной VII съезд партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

На съезде было сформировано правление ПЕА, состав которого доведен с 20 до 40 человек.

На заседании выступил зампредседателя партии Али Ахмедов.

Затем выступили Бахар Мурадова, Хикмет Бабаоглу, Азер Бадамов, Михаил Забелин, Ульвия Агаева.

До этого на съезде выступил в формате видеоконференции Президент Азербайджана, председатель партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев.

Напомним, что предыдущий съезд партии, созданной в 1992 году, состоялся 8 февраля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)