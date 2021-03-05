Президент Ильхам Алиев: Мы превратили Азербайджан в страну, пользующуюся огромным авторитетом и уважением на международной арене

БАКУ /Trend/ - Всю работу мы проводим последовательно, и если взглянуть на нашу историю последних 17 лет, то можно увидеть, что ставились цели, они определялись правильно, мы достигали этих целей и после этого ставили новые цели. Таким образом, мы обеспечили устойчивое развитие как в политической, так и экономической сфере, превратили Азербайджан в страну, пользующуюся огромным авторитетом и уважением на международной арене, и обеспечили основную задачу – восстановление территориальной целостности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Партия «Ени Азербайджан» связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Партия была создана вокруг Гейдара Алиева, его политический опыт, знания, заслуги перед народом, истинный патриотизм, проявленный в период работы в Нахчыване, и преданность своему народу сплотили вокруг него прогрессивных людей Азербайджана. Конечно, важную роль здесь играла работа, проделанная им в 1970-х - начале 1980-х годов. Потому что, я неоднократно говорил и члены партии хорошо это знают, должно знать и молодое поколение, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, Азербайджанская Республика по всем показателям находилась на последних местах среди республик Советского Союза. А в 1982 году в результате деятельности Гейдара Алиева она занимала передовые места. Если две республики являлись донорскими, то одной из них был Азербайджан. Работа, проделанная им в то время, позволила добиться значительного развития, оживления и промышленности, и сельского хозяйства, и легкой промышленности, люди помнят то время. К тому же, решительность, смелость, мудрость Гейдара Алиева, его постоянные контакты с народом, беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством по праву снискали ему большую симпатию в народе»,- отметил глава государства.