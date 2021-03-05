Президент Ильхам Алиев: Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие

БАКУ /Trend/ - Естественно, в 2003 году народ проголосовал за политику Гейдара Алиева, оказал мне доверие. Потому что я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера. Это был один из основных факторов. Жизнь показала, что в последние 17 лет мы действительно добились исторических успехов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Для того, чтобы охарактеризовать данный период, потребуется много времени. Все налицо. Уверен, что наши историки, политологи, ученые правильно отразят в статьях, книгах, учебниках и этот период. Потому что это был новый период для нашей молодой страны. Основанный на предыдущем периоде, на прочной основе, но новый период. И это естественно, потому что у каждого периода свои требования. Мы не можем жить в XXI веке с требованиями 1990-х годов. Даже сегодня, после войны начинается новый период. Мы должны отставить в сторону все успехи, достигнутые в прежние времена. Да, это создало нам фундамент, базу, позволило нам достичь основной цели. Но если мы постоянно будем говорить о том периоде, не думать о будущем, то что получится. Мы должны думать о будущем. Мы должны опережать время. Я говорил, что сегодня нашим основным соперником в восстановлении Карабаха является время. Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашей страны, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности», - сказал глава государства.