Президент Ильхам Алиев: Сегодня Армения уклоняется от сотрудничества. Мы заставим их

БАКУ /Trend/ - Сегодня Армения уклоняется от сотрудничества. Пытается помешать реализации Зангезурского коридора. Но не добьется. Мы заставим их, заставим. Мы добьемся поставленных целей, так же, как изгнали их с наших земель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Но какую пользу нам могло принести сотрудничество с Арменией в то время? Конечно, никакой. Сколько говорили, пусть представители гражданского общества ездят, встречаются. Одно время такие встречи были. Но мы увидели, что основная суть здесь остается в стороне. Словно и не было войны, не было Ходжалинского геноцида. Словно наши беженцы и переселенцы не изгнаны армянами с родных земель. Словно наши здания, мечети не разрушены. Как мы можем забыть это? Сколько нас пытались убедить в том, чтобы нефтепроводы проходили через территорию Армении. Когда я отверг это, на год задержали финансирование нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В то время мы нуждались в кредитах. Ведущие международные финансовые структуры целый год не выдавали кредит, чтобы принудить нас к этому. Я сказал: не дают, как говорится, и не надо, сами найдем средства», - сказал Президент Ильхам Алиев.