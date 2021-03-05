Официальный Ереван вновь продемонстрировал, что далек от здравого мышления – МИД Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 16:49)

БАКУ /Trend/ -Официальный Ереван вновь продемонстрировал, что далек от здравого мышления.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, комментируя высказывания представителя МИД Армении касательно выступления Президента Азербайджана на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает в пятницу Trend.

"Обвинение Азербайджана в нарушении международного права и оценивание этого как угрозы для региона представителем МИД Армении в то время, как Президент Азербайджана в ходе выступления на саммите ОЭС 4 марта говорил о возможностях сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе, реализации транспортных проектов, которыми непосредственно могут воспользоваться страны региона, вновь открыто демонстрирует, что официальный Ереван далек от здравого мышления. Возникает вопрос: каким интересам служит армянская сторона, негативно комментируя позицию Азербайджана по сотрудничеству и прогрессу в регионе? Таким образом, становится ясно, что эта страна все еще не определилась с тем, чего она хочет. Мы бы хотели посоветовать представителю МИД Армении, чтобы он, прежде чем комментировать, ознакомился с текстом заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного главой их правительства, прочитал резолюции СБ ООН от 1993 года, а также выучил, в чем суть принципов международного права, на которые он сослался».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)