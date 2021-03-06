Президент Ильхам Алиев: Абсолютное большинство участников сражений – люди, которые были детьми в 2003 году, когда я пришел к власти

БАКУ /Trend/ - Абсолютное большинство участников сражений – люди, которые были детьми в 2003 году, когда я пришел к власти.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Мы создали эту реальность, и, еще раз хочу сказать, моральная подготовка сыграла решающую роль. Выросло молодое поколение, с любовью к Родине, с ненавистью к врагу, и это молодое поколение освободило наши земли от оккупантов. Я говорил, что представители всех поколений осуществляли успешную деятельность в освобождении наших земель, но абсолютное большинство участников сражений – люди, которые были детьми в 2003 году, когда я пришел к власти. Они выросли, продемонстрировав патриотизм и самоотверженность, они отдали жизни, стали шехидами, гази, проявили героизм и восстановили историческую справедливость», - сказал глава государства.