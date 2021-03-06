Президент Ильхам Алиев: Прокладываем дорогу, асфальт наш, битум наш, гравий наш, зачем мы должны брать иностранный кредит?

Политика 6 марта 2021 09:44 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Прокладываем дорогу, асфальт наш, битум наш, гравий наш, зачем мы должны брать иностранный кредит?

БАКУ /Trend/ - Я вообще запретил правительству брать иностранные кредиты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Посмотрите, сколько иностранных инвестиций сегодня вкладывается в Азербайджан. Основной фактор здесь – внутренняя стабильность. В программе Doing Business мы находимся на хороших местах. В настоящее время мы поднялись выше и находимся в числе передовых стран. Кто-нибудь вкладывает в Армению хоть один манат? Нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать туда деньги. Не вкладывают даже армяне, живущие за рубежом. Почему? Потому что царят хаос, неразбериха, нет стабильности, нет лидера, нет человека, которому можно доверять, чтобы инвестор сказал, да, я доверяю этому государству, этому главе государства и вкладываю средства. В этом году мы привлекли 400-500 миллионов долларов иностранных инвестиций только на возобновляемые виды энергии. Один договор уже заключен, еще один будет заключен в этом или следующем месяце. Они сами предложили это. Семь ведущих компаний вели борьбу за эти проекты. Две из них представили наиболее выгодные для нас предложения. Они построят на собственные средства солнечную и ветряную электростанции мощностью 440 мегаватт. Азербайджанцы будут работать там как в период строительства, так и в период эксплуатации, сколько пользы это нам принесет. Сколько сегодня предложений, связанных с освобожденными землями. Сейчас мы собираем их. Мы должны выбрать лучшие из них. Сегодня ситуация не та, чтобы мы стучались в какие-то двери или же просили кредит у какого-то банка. Я вообще запретил правительству брать иностранные кредиты. Мы должны брать кредиты только на высокотехнологичные проекты, чтобы завозить туда технологии. А то прокладываем дорогу, асфальт наш, битум наш, гравий наш, зачем мы должны брать иностранный кредит? Или же аналогичные проекты. Этот процесс продолжается», - сказал глава государства.

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