Президент Ильхам Алиев: На новом этапе мы должны еще больше углублять политический диалог

БАКУ /Trend/ - На новом этапе мы должны еще больше углублять политический диалог.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Сейчас мы вступаем в новый этап. Я и в дальнейшем буду высказывать свои мысли об этом периоде, потому что с концептуальной точки зрения все взгляды есть. Мы все отчетливо видим. Но, конечно, жизнь, в частности, вопросы, связанные с восстановлением Карабаха, будут вносить различные коррективы в наши планы. И это естественно. Но с концептуальной точки зрения мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о будущем.

На новом этапе мы должны еще больше углублять политический диалог. Этот процесс начался до войны, и считаю, что в короткий срок были достигнуты хорошие результаты. Можно сказать, все партии, за исключением антинационального совета, именующего себя политической структурой, все политические силы высказались за диалог, приветствовали нашу инициативу, и этот диалог уже состоялся, могу с полной уверенностью сказать это, - без всякого постороннего вмешательства. Потому что помню, в 1990-х годах, и даже при мне некоторые приезжали из-за рубежа, чтобы организовать здесь для нас политический диалог. Это было оскорблением для нас. Кто вы такие, занимайтесь своим делом. Ваша страна сегодня больше нуждается в политическом диалоге, чем Азербайджан. Грызутся друг с другом. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Мы же добились этого, в короткий срок. И вновь просто посмотрели, какие фундаментальные противоречия существуют, где мы, как говорится, не можем договориться. Мы пришли к такому решению, предложили, что в общенациональных вопросах никаких различных мнений быть не может. Общие вопросы – это карабахский вопрос. Общие вопросы – это деятельность политических партий, развитие демократии, утверждение экономических свобод, усиление нашей страны. Сегодня этот политический диалог ведется. Я его очень одобряю. Считаю, что он имеет большое значение для будущего совершенствования политической системы нашей страны. Призываю также представителей, членов Партии «Ени Азербайджан» обратить внимание на то, что ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем»,- сказал глава государства.