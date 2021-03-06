Президент Ильхам Алиев: Наша забота о семьях шехидов не ограничивается лишь предоставлением квартир или же автомобилей

БАКУ /Trend/ - Наша забота о семьях шехидов не ограничивается лишь предоставлением квартир или же автомобилей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Что касается предстоящей работы, то хочу особо отметить поддержку, оказываемую семьям шехидов. Активисты нашей партии должны проявлять активность и в этой области, государство выполняет стоящую перед ним задачу. Несмотря на то, что после войны прошло 4 месяца, уже состоялась церемония предоставления квартир 1500 семьям шехидов и инвалидов войны. В прошлом году семьям шехидов было предоставлено 1572 квартиры. Это - рекордный показатель. А в нынешнем году новые квартиры получат около 3 тысяч семей шехидов и инвалидов войны. Должен сказать, что таким образом, всем членам семей шехидов, находящихся на учете в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, в первую очередь, семьям шехидов Первой Карабахской войны, будут предоставлены квартиры и дома. В предстоящие годы квартиры будут предоставлены стоящим в очереди близким шехидов Первой и Второй Карабахской войн. Но наша забота о семьях шехидов не ограничивается лишь предоставлением квартир или же автомобилей. Представители Партии «Ени Азербайджан» должны постоянно проявлять внимание и заботу о людях этой категории», - сказал глава государства.