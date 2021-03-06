Президент Ильхам Алиев: Во Второй Карабахской войне представители всех проживающих в Азербайджане народов проявили самоотверженность, героизм

БАКУ /Trend/ - Во Второй Карабахской войне представители всех проживающих в Азербайджане народов проявили самоотверженность, героизм, стали шехидами, сражались за Родину, шли на смерть под флагом Азербайджана. Такое вот общество существует в Азербайджане. Это – наше большое достояние.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Все мы – представители азербайджанского народа. В то же время Азербайджан является многонациональной, многоконфессиональной страной, поэтому представители всех народов, всех религий имеют свои традиции, свои праздники, свой образ жизни, и уважительное отношение друг к другу – наше большое достояние. Могу сказать, что Азербайджан и в этой области является одной из редких стран мира. Потому что посмотрите, какие проблемы сегодня переживают развитые страны. Им не удалось справиться с этими проблемами. Там происходят противоречия, дискриминация на религиозной, национальной почве. В некоторых городах этих стран есть такие регионы, куда даже полиция не решается войти. Словно построили государство в государстве. Почему? Потому что политика проводилась неверно, она вообще не проводилась. Они считали, что экономические достижения и высокие критерии принесут счастье проживающим там и прибывшим туда представителям всех остальных народов. Но это не так. Там царят несправедливость, расслоение, дискриминация на национальной, религиозной почве, расизм. Мы видим проявления этого, в последнее время это проявляется еще более отчетливо, в частности, в связи с миграционным кризисом. Миграционный кризис по существу показал, что провозглашенные ценности зачастую просто были лозунгом, и в реальной жизни этого нет.

Наше преимущество заключается в том, что представители всех проживающих в Азербайджане народов чувствуют себя комфортно, в своей семье, на своей родине. Дружба и добрые отношения между народами – наше большое достояние. Мы должны сохранить это. Здесь и впредь будет проводиться последовательная политика. Наша политика принимается и народом. Во Второй Карабахской войне представители всех проживающих в Азербайджане народов проявили самоотверженность, героизм, стали шехидами, сражались за Родину, шли на смерть под флагом Азербайджана. Такое вот общество существует в Азербайджане. Это – наше большое достояние.

Однако нам хорошо известно, что в течение последних 30 лет одна из основных деятельностей армянского государства и армянской диаспоры была направлена на создание противостояния между проживающими в Азербайджане народами. Они не скрывали этого и считали, что смогут добиться здесь какого-то успеха. Но, как видно, они не осведомлены об азербайджанских реалиях.

Армения, как вражеское государство, являлось целью номер один для представителей всех проживающих в Азербайджане народов. Вся наша молодежь, независимо от вероисповедания, национальной принадлежности, шла на смерть. Это – наше большое достояние. Поэтому данной сфере должно уделяться очень большое внимание, и Азербайджан – так же, как мы сегодня превратились в один из центров мультикультурализма в мировом масштабе – и впредь всегда должен уделять внимание данному вопросу как внутри страны, так и в международной деятельности», - отметил Президент Ильхам Алиев.