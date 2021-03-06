Президент Ильхам Алиев: Независимость – наше самое большое достояние, самая большая ценность
БАКУ /Trend/ - Независимость – наше самое большое достояние, самая большая ценность.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.
«В годы независимости мы жили одной целью: забрать у врага родные земли, освободить их от оккупации и восстановить нашу территориальную целостность. Мы добились этого.
Таким образом, хочу закрыть сегодняшний съезд следующими словами, которые говорил во многих случаях: “Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!”», - сказал Президент Ильхам Алиев.
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