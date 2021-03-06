Президент Ильхам Алиев выступил на съезде правящей партии (ФОТО) (Версия 3)
Первая версия 5 марта, 11:07.
БАКУ /Trend/ - Состоялся VII съезд Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает Trend, Президент Азербайджана, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на съезде в видеоформате.
Президент Ильхам Алиев: VII съезд Партии "Ени Азербайджан" объявляю открытым.
Прозвучал государственный гимн.
Президент Ильхам Алиев: Уважаемые члены Партии "Ени Азербайджан", прошу сначала почтить минутой молчания светлую память наших отважных шехидов, погибших в Отечественной войне.
Минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны.
Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Затем глава государства, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на съезде с вступительной речью.
Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:
- Прошло три года с VI съезда нашей партии. Это были решающие годы для нашей страны, региона. За три года в жизни страны произошло много важных событий. Естественно, самым важным среди них является восстановление нашей территориальной целостности, блестящая Победа, одержанная в Отечественной войне. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость, изгнал оккупантов с наших исконных земель, таким образом, историческая справедливость была восстановлена. Наша славная Победа – источник нашей гордости. Сегодня наша Победа изучается в передовых вузах ведущих стран мира. Азербайджанский народ проявил единство, солидарность. Азербайджанская армия продемонстрировала отвагу, героизм, профессионализм. Весь наш народ сплотился в единый кулак, нанеся врагу сокрушительные удары, освободил свои исторические земли от оккупантов. Мы выполнили эту историческую миссию.
В течение последних 17 лет во всех своих выступлениях, связанных с конфликтом, я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Азербайджан никогда не позволит создать на своих исторических, исконных землях второе армянское государство, мы никогда не смиримся с соглашением, которое не устроит нас полностью. В различных выступлениях, интервью до войны я говорил, что нам не нужен какой-то половинчатый мирный договор. Мы должны полностью восстановить нашу территориальную целостность. Мы должны полностью восстановить историческую справедливость, потому что половинчатое соглашение не отвечало интересам нашего народа, исторической справедливости. Половинчатое соглашение так или иначе могло повысить в дальнейшем риски войны. Нам же нужна была полная, абсолютная победа. Мы одержали эту абсолютную победу, разгромили врага, уничтожили его армию и добились того, чего хотели.
В течение последних 3 лет были проведены президентские и парламентские выборы. Президентские и парламентские выборы занимают особое место в современной жизни нашей страны. Особенно если учесть, что на президентских и парламентских выборах проводимые в нашей стране реформы вступили в новый этап, и сегодня Азербайджан является страной, проводящей широкомасштабные реформы. В повседневной жизни, экономических показателях нашей страны, успехах, достигнутых в социальной сфере, мы видим, что эти реформы имеют огромное значение. В то же время наши инициативы, реформы играют большую роль и в оздоровлении общественно-политического климата.
Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей. После президентских выборов я в качестве первостепенной задачи поставил восстановление нашей территориальной целостности, и мы добились этого. В то же время ясные цели были поставлены в политической, экономической, социальной и других сферах, в том числе в борьбе с негативными явлениями. Мы последовательно и целенаправленно добиваемся этих целей.
Именно этим сегодня вызвана необходимость проведения VII съезда Партии "Ени Азербайджан". Возникла новая ситуация, ее создали мы. Мы - страна, создающая реалии. Многие проекты, реализованные по нашей инициативе и в прежние времена, привнесли новшество в регион, обусловили новые форматы сотрудничества. Наша успешная энергетическая политика, транспортная политика не только привела к появлению энергетических и транспортных коридоров, но и создала новые форматы сотрудничества в регионе и в широком смысле – на Евразийском пространстве. Сегодня число стран, объединившихся вокруг этих проектов и реализующих их вместе с нами, растет. Это волей-неволей обусловливает неизбежность сотрудничества между этими странами, даже странами, у которых в прежние времена не было особо теплых отношений друг с другом. Поэтому правильный анализ, проводимый в последнее время в мире в связи с нашей политикой, и высокая оценка нашей деятельности полностью отражают реальность. Итоги Второй Карабахской войны также создали новые реалии для региона. В регионе появились новые возможности сотрудничества. Были созданы важные условия для обеспечения долгосрочного мира, одновременно в нашей стране также появились новые возможности для вступления в новый этап.
Всю работу мы проводим последовательно, и если взглянуть на нашу историю последних 17 лет, то можно увидеть, что ставились цели, они определялись правильно, мы достигали этих целей и после этого ставили новые цели. Таким образом, мы обеспечили устойчивое развитие как в политической, так и экономической сфере, превратили Азербайджан в страну, пользующуюся огромным авторитетом и уважением на международной арене, и обеспечили основную задачу – восстановление территориальной целостности.
Партия "Ени Азербайджан" связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Партия была создана вокруг Гейдара Алиева, его политический опыт, знания, заслуги перед народом, истинный патриотизм, проявленный в период работы в Нахчыване, и преданность своему народу сплотили вокруг него прогрессивных людей Азербайджана. Конечно, важную роль здесь играла работа, проделанная им в 1970-х - начале 1980-х годов. Потому что, я неоднократно говорил и члены партии хорошо это знают, должно знать и молодое поколение, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, Азербайджанская Республика по всем показателям находилась на последних местах среди республик Советского Союза. А в 1982 году в результате деятельности Гейдара Алиева она занимала передовые места. Если две республики являлись донорскими, то одной из них был Азербайджан. Работа, проделанная им в то время, позволила добиться значительного развития, оживления и промышленности, и сельского хозяйства, и легкой промышленности, люди помнят то время. К тому же, решительность, смелость, мудрость Гейдара Алиева, его постоянные контакты с народом, беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством по праву снискали ему большую симпатию в народе.
Еще один важный фактор связан с нахчыванским периодом деятельности Гейдара Алиева, так как в то время Нахчыван, с одной стороны подвергался атакам Армении, а с другой, - необоснованным нападкам, преследованиям тогдашнего руководства Азербайджана. Республика, фактически оказавшаяся в условиях блокады, жила без света, газа, воды, без всяких материальных возможностей, и основную роль здесь играл фактор Гейдара Алиева. Как бы армяне ни пытались, им не удалось добиться желаемого в Нахчыване. Хотя целью их следующей атаки после Карабаха был Нахчыван. Гейдару Алиеву и людям, сплотившимся вокруг него, удалось защитить Нахчыван, посадить врага на место и одержать победу в ожесточенных боях на границе.
В то же время однозначные, решительные шаги великого лидера, связанные с независимостью, высоко оценивались народом. В то время в Азербайджанской Республике состоялся референдум о сохранении Советского Союза и его результаты были грубо сфальсифицированы. Якобы азербайджанский народ не хочет независимости, а желает жить в составе Советского Союза. Это был абсурд, потому что еще совсем недавно произошли события 20 Января. Несправедливость, проявленная в отношении Азербайджана, изгнание азербайджанцев из Нагорного Карабаха, а затем – из прилегающих к нему регионов, изгнание азербайджанцев из Армении – все это осталось раной в душе азербайджанского народа. Какой патриот в этом случае может проголосовать против независимости? То есть, полностью было фальсифицировано. А в Нахчыванской Автономной Республике Гейдар Алиев не позволил провести референдум. Это был шаг, требовавший большой смелости, героизма. В то же время руководство, сидевшее в то время в Баку под флагом советского Азербайджана, так крепко вцепилось в прошлое, словно не хотело его отпускать. По указанию и инициативе Гейдара Алиева трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден в Нахчыване как официальный флаг, а до распада Советского Союза оставалось еще много времени.
То есть, все эти факторы привели к еще большему росту уважения к Гейдару Алиеву в народе.
Создание Партии "Ени Азербайджан" было необходимостью. В то время, еще раз хочу сказать, смелые, бесстрашные люди отчетливо видели, что наша молодая страна, только что восстановившая свою независимость, находится лицом к лицу с большим бедствием, и происходившие в стране процессы уже приобрели неуправляемый характер. Военное поражение дополняется внутренним кризисом. Происходившие в стране негативные процессы, политические дрязги, борьба за власть поставили под вопрос независимую жизнь нашей страны. Для того, чтобы представить те дни, месяцы, достаточно взглянуть на события, происходящие сегодня в Армении. Это – фактически их отражение, безнадежность, царившие в обществе тотальная апатия, депрессия, отсутствие доверия к какой-либо политической силе, отсутствие доверия к власти, отсутствие доверия к оппозиции – вот картина тогдашнего молодого независимого Азербайджана. Как страна может развиваться в такой ситуации? Наши земли захватывались, территориальная целостность была нарушена, из Армении было изгнано более 300 тысяч азербайджанцев, из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы, Шуша и Лачин оказались под оккупацией, между Нагорным Карабахом и Арменией возникла географическая связь, появились беженцы, переселенцы и никаких основ для будущего, для изменения этой ситуации не было. Кто бы изменил эту ситуацию? Находившийся тогда у власти тандем НФА-Мусават преследовал только собственные интересы. Пришедшие к власти случайные люди – словно близнецы-братья с людьми, пришедшими к власти в Армении в 2018 году. Неопытные, безграмотные, некультурные, некомпетентные, трусливые, дезертиры, какие еще эпитеты остались, им подходит любой отрицательный эпитет. Они и управляли в то время Азербайджаном.
Мог ли народ доверять таким людям? Страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии. Старая партноменклатура, можно сказать, оказалась полностью парализованной, тандем НФА-Мусават, пришедший к власти незаконным путем, грабил, разваливал страну, продавал Армении бензин при том, что шла война. На все должности люди назначались за взятку, причем случайные люди, проходимцы. Посмотрите, я неоднократно говорил об этом, кто управлял Азербайджаном, обладатели какой нравственности, каких знаний.
Подобно людям, пришедшим к власти в Армении в 2018 году, они разваливали страну и в итоге привели нас к краю пропасти. Мог азербайджанский народ терпеть это? Конечно же, нет. В этом и заключалась историческая необходимость создания Партии "Ени Азербайджан".
В то время патриотически настроенные люди – знаменитые "91", проявив смелость и национальное мышление, несмотря на репрессии, обратились к великому лидеру. Это требовало большой смелости, потому что законов тогда не существовало, каждый делал все, что ему вздумается. Правоохранительные органы необоснованно задерживали, избивали людей, избивали, оскорбляли их в прямом эфире. Царили полная анархия, хаос, произвол. Убивали, калечили, задерживали, кого хотели. Вот такая картина была в то время. Якобы демократический Народный фронт ввел цензуру. Цензура была введена в то время ими. В то время того, кто им возражал, гнобили, избивали, убивали. Почему учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан" был проведен в Нахчыване? В Баку не позволили. Так боялись феномена Гейдара Алиева, настолько сами осознавали свою ничтожную сущность, что знали: если съезд пройдет в Баку, то их власти придет конец, потому что ненависть народа к ним перешла все границы.
Хочу еще раз сегодня отметить "91", для которых национальные интересы в то время были превыше всего, высоко оцениваю их деятельность. Многие из них и сегодня находятся в наших рядах. Они и дальше будут заниматься активной работой, осуществлять деятельность в Совете ветеранов Партии "Ени Азербайджан" и в общественной жизни. Азербайджанский народ не должен забывать их. Как Президент я всегда высоко оцениваю их деятельность. И не только потому, что они обратились к Гейдару Алиеву. А потому, что не побоялись, не отступили, поставили интересы страны выше личных интересов.
Ноябрь 1992 года фактически открыл путь новому этапу в жизни нашей молодой страны. Не прошло и года после этого - в октябре 1993 года Гейдар Алиев при поддержке абсолютного большинства народа был избран на пост Президента, и уже начался процесс выхода нашей страны из кризиса.
Мы должны хорошо знать эту историю. А те, кто не пережил эту историю, должны ее изучать. Я уже говорил, что в наших учебниках должна быть представлена обширная информация об этой истории. Живые свидетели этой истории должны делиться своими воспоминаниями, чтобы она жила вечно. История нашей независимости началась именно с этого, а не с октября 1991 года. Хотя 18 октября 1991 года мы отмечаем как День независимости. Но каждый должен знать, что эти процессы не зависели от нас. Азербайджан даже опоздал. Многие бывшие союзные республики уже провозгласили независимость. Советский Союз, можно сказать, разваливался. Уже шли процессы распада. Чего ждали до 18 октября? Нельзя было провозгласить независимость раньше? Конечно, можно было. Поэтому подлинная история нашей независимости связана с именем великого лидера Гейдара Алиева, потому что до этого независимость была только на словах, фактически же ее не было. Мог Азербайджан проводить независимую политику? Нет! Мог защищать свои границы? Нет! Мог говорить свое слово на международной арене? Нет! Что же это за независимость?
Конечно, правильно проанализировав тот период, мы застрахуем себя от тех или иных рисков и в будущем. Молодое поколение, не знающее того периода и не жившее в то время, должно знать, какой ценой мы смогли сохранить независимость, кому мы обязаны. Если бы Гейдар Алиев в то время не пришел к власти, то Азербайджан сегодня, может быть, жил как марионеточное государство при ком-то, как полуколония.
Мы должны знать эту историю, знаем и впредь будем строить свою деятельность на этой прочной основе, так же, как строили до сих пор. 1993-2003 годы были решающими годами. Были заложены основы государственности. Дана политическая оценка трагедии 20 Января. Почему тандем Народный фронт-Мусават не дал политической оценки трагедии 20 Января? У них был целый год. Почему? Потому что их руки тоже были в крови азербайджанского народа. Они тоже хотели скрыть трагедию 20 Января. Только Гейдар Алиев дал трагедии 20 Января политическую оценку. Лишь при Гейдаре Алиеве была принята Конституция. Именно по его указанию и им была отменена цензура, введенная тандемом Народный фронт-Мусават. Начались политические реформы, появилась многопартийная система. Мы вышли из международной изоляции. Азербайджан уже стали воспринимать как уважаемую и заслуживающую уважения страну. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Был дан старт строительству армии. У нас не было регулярной армии. Были предприняты важные шаги по подготовке кадров. Кадров, которые и сегодня вносят свой вклад в различных сферах жизни нашей страны.
Естественно, в 2003 году народ проголосовал за политику Гейдара Алиева, оказал мне доверие. Потому что я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера. Это был один из основных факторов. Жизнь показала, что в последние 17 лет мы действительно добились исторических успехов. Для того, чтобы охарактеризовать данный период, потребуется много времени. Все налицо. Уверен, что наши историки, политологи, ученые правильно отразят в статьях, книгах, учебниках и этот период. Потому что это был новый период для нашей молодой страны. Основанный на предыдущем периоде, на прочной основе, но новый период. И это естественно, потому что у каждого периода свои требования. Мы не можем жить в XXI веке с требованиями 1990-х годов. Даже сегодня, после войны начинается новый период. Мы должны отставить в сторону все успехи, достигнутые в прежние времена. Да, это создало нам фундамент, базу, позволило нам достичь основной цели. Но если мы постоянно будем говорить о том периоде, не думать о будущем, то что получится. Мы должны думать о будущем. Мы должны опережать время. Я говорил, что сегодня нашим основным соперником в восстановлении Карабаха является время. Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашей страны, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности.
Могу сказать, что если подойти к истории под этим углом зрения, то 2003-2020-е годы были своего рода подготовительным периодом. Мы должны были подготовиться, и я не скрывал этого. Я говорил, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Сколько давления на меня было из-за этого. Как только ни обвиняли меня представители больших стран - Ильхам Алиев не хочет мира, он хочет войны, кому-то угрожает, война невозможна. Сколько и вы, и азербайджанский народ слышали, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Кто только этого не говорил. Я согласился с этим? Нет. Сколько, как говорится, пытались убедить меня подписать в той или иной форме протокол с Арменией, лишь бы вопрос был решен мирным путем. То есть, чтобы военный путь был исключен. Я не дал согласия на это. После этого меня стали обвинять, мол, если Президент не дает согласия на это, значит, готовится к войне. Я говорил, да, готовлюсь, и народ, и государство готовятся. Говорил, что если вопрос не будет решен, то мы решим его военным путем. Я говорил открыто, не скрывая этого. Это был период подготовки. Прежде всего, мы должны были быть готовыми морально. Наряду со всеми остальными факторами этот фактор сыграл решающую роль. С первого дня войны моральное преимущество было на нашей стороне. И не только потому, что мы были правы, а они нет. Официальная армянская пропаганда настолько отравила умы армянского народа, что многие из них, возможно, считали, что они правы в том, что оккупировали наши земли. Я говорил, что их нужно лечить. Они больны, в их организме поселился вирус пострашнее коронавируса. Вот к чему привели армянские политики с их национализмом и расизмом, азербайджанофобией, исламофобией. Не только потому, что мы были правы. Мы получили моральное преимущество потому, что все эти годы жили одной целью: восстановление территориальной целостности, изгнание врага с наших земель.
Я, можно сказать, во всех своих выступлениях, на всех мероприятиях международного уровня говорил об этом, о конфликте. Я знал, что этот фактор станет решающим в воспитании молодого поколения. Но посмотрите, к чему подталкивали нас некоторые неправительственные организации, некоторые якобы миролюбивые круги, мол, давайте пусть теперь встретятся представители гражданского общества, другие представители, будет сотрудничество, пусть Армения и Азербайджан сотрудничают. С самых высоких трибун, на многих двусторонних встречах я много раз слышал эти слова - вы должны сотрудничать, если будете сотрудничать, сможете убедить тех, кто живет в Карабахе, если Армения увидит, что Азербайджан проявляет добрую волю, то вопрос будет решен. Пытались обмануть нас.
Я же говорил, что сотрудничество возможно только в том случае, если враг покинет наши земли. Я вновь верен своему слову. Враг вышел не по собственной воле, мы его выдворили, изгнали, но в то же время готовы к сотрудничеству. Уже несколько раз встречались заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России. О чем они говорят? О сотрудничестве. Разве мы против сотрудничества? Нет! Сегодня Армения уклоняется от сотрудничества. Пытается помешать реализации Зангезурского коридора. Но не добьется. Мы заставим их, заставим. Мы добьемся поставленных целей, так же, как изгнали их с наших земель. Но какую пользу нам могло принести сотрудничество с Арменией в то время? Конечно, никакой. Сколько говорили, пусть представители гражданского общества ездят, встречаются. Одно время такие встречи были. Но мы увидели, что основная суть здесь остается в стороне. Словно и не было войны, не было Ходжалинского геноцида. Словно наши беженцы и переселенцы не изгнаны армянами с родных земель. Словно наши здания, мечети не разрушены. Как мы можем забыть это? Сколько нас пытались убедить в том, чтобы нефтепроводы проходили через территорию Армении. Когда я отверг это, на год задержали финансирование нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В то время мы нуждались в кредитах. Ведущие международные финансовые структуры целый год не выдавали кредит, чтобы принудить нас к этому. Я сказал: не дают, как говорится, и не надо, сами найдем средства.
Мы создали эту реальность, и, еще раз хочу сказать, моральная подготовка сыграла решающую роль. Выросло молодое поколение, с любовью к Родине, с ненавистью к врагу, и это молодое поколение освободило наши земли от оккупантов. Я говорил, что представители всех поколений осуществляли успешную деятельность в освобождении наших земель, но абсолютное большинство участников сражений – люди, которые были детьми в 2003 году, когда я пришел к власти. Они выросли, продемонстрировав патриотизм и самоотверженность, они отдали жизни, стали шехидами, гази, проявили героизм и восстановили историческую справедливость.
Какую еще подготовительную работу нужно было провести? Конечно, экономическую подготовку. Без экономической подготовки ничего сделать невозможно. В отличие от Армении, Азербайджану никто не помогал. Мы всего добились за свой счет. Мы никогда, подобно Армении, не побирались, не унижались, не умоляли, ни у кого не просили помощи. Поэтому экономическая независимость была основным условием с точки зрения и подготовки, и укрепления политической независимости. Мы добились этого. Сегодня мы ни от кого не зависим по любому критерию, любому параметру, занимаем самые передовые места в экономической сфере – с точки зрения как внешнего долга, так и экономического роста, валютных резервов на душу населения. То есть, мы занимаем передовые места по любому критерию и обеспечили прозрачность в этой области. Вчера мне сообщили, что очень влиятельная организация проанализировала более 60 суверенных фондов мира, и Государственный нефтяной фонд Азербайджана по всем параметрам, всем критериям занимает пятое место. Я поручил опубликовать данный список, чтобы каждый увидел, суверенные нефтяные фонды или же ресурсные фонды каких стран там указаны. Посмотрите, кого мы опередили. Взгляните на отчет Давосского экономического форума, мы опередили с точки зрения экономического развития и инфраструктурных проектов развитые страны. Кто-то нам помогал? Нет. Мы сделали это, влезая в долги? Нет. Наш внешний долг составляет всего 18-19 процентов валового внутреннего продукта. При этом наши валютные резервы в 5-6 раз превышают внешний долг. При желании мы можем завтра, послезавтра, через месяц погасить весь свой внешний долг. То есть, мы добились всех этих успехов собственным трудом, как страна, земли которой находились под оккупацией, страна, находившаяся в очень сложном геополитическом положении. Это была подготовка к Отечественной войне в экономической, политической сфере, в области внутренней стабильности.
Посмотрите, сколько иностранных инвестиций сегодня вкладывается в Азербайджан. Основной фактор здесь – внутренняя стабильность. В программе Doing Business мы находимся на хороших местах. В настоящее время мы поднялись выше и находимся в числе передовых стран. Кто-нибудь вкладывает в Армению хоть один манат? Нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать туда деньги. Не вкладывают даже армяне, живущие за рубежом. Почему? Потому что царят хаос, неразбериха, нет стабильности, нет лидера, нет человека, которому можно доверять, чтобы инвестор сказал, да, я доверяю этому государству, этому главе государства и вкладываю средства. В этом году мы привлекли 400-500 миллионов долларов иностранных инвестиций только на возобновляемые виды энергии. Один договор уже заключен, еще один будет заключен в этом или следующем месяце. Они сами предложили это. Семь ведущих компаний вели борьбу за эти проекты. Две из них представили наиболее выгодные для нас предложения. Они построят на собственные средства солнечную и ветряную электростанции мощностью 440 мегаватт. Азербайджанцы будут работать там как в период строительства, так и в период эксплуатации, сколько пользы это нам принесет. Сколько сегодня предложений, связанных с освобожденными землями. Сейчас мы собираем их. Мы должны выбрать лучшие из них. Сегодня ситуация не та, чтобы мы стучались в какие-то двери или же просили кредит у какого-то банка. Я вообще запретил правительству брать иностранные кредиты. Мы должны брать кредиты только на высокотехнологичные проекты, чтобы завозить туда технологии. А то прокладываем дорогу, асфальт наш, битум наш, гравий наш, зачем мы должны брать иностранный кредит? Или же аналогичные проекты. Этот процесс продолжается.
Поэтому внутренняя стабильность является основным фактором. В Азербайджане это есть. Но посмотрите, есть ли она во многих местах в нашем регионе? Нет. Обратите внимание, какие идут процессы, какие происходят разногласия. Из-за рубежа приезжают, чтобы помирить некоторых. Но для чего тогда нужны процессы внутри страны, если кто-то приезжает из-за рубежа, чтобы помирить кого-то? Или же посмотрите на Армению, не будь сейчас помощи извне, она окончательно пропадет, окончательно! И надеяться ей не на что. Нет никаких основ для развития. Никаких основ для внутренней стабильности. Они даже не могут совершить государственный переворот. Сами не знают, то ли совершили его, то ли не совершили. Сегодня армия не подчиняется власти. Президент говорит: я не занимаюсь политикой, не впутывайте меня в эти дела, дайте спокойно жить. Какой позор! Премьер-министр, о нем мне больше ничего не хочется говорить. Посмотрите и на другие места, я имею в виду постсоветское пространство, другие места. Поэтому должна была быть внутренняя стабильность. За счет чего? За счет политики, за счет единства народа и власти. Не за счет силы. И мы добились этого. Одновременно важную роль здесь сыграли вопросы социального обеспечения, социальной справедливости.
В период подготовки мы, конечно, должны были изменить в свою пользу и международное положение, потому что в 1990-х годах не знаю, почему, наверное, это тоже последствие времен Народного фронта-Мусавата с начала 1990-х годов, они за год испортили отношения, можно сказать, со всеми странами. Выдвинули претензии к некоторым странам, сделали нас врагами с некоторыми соседями. Они были виновны, мы это хорошо знаем, именно они. Ведя себя, что называется, как подручные, они считали, что могут найти для себя убежище. Поэтому мы должны были разрушить эти сложившиеся стереотипы. Почему должно считаться, что какая-то страна с Арменией находится в хороших отношениях, а с Азербайджаном нет? Почему? Я сказал, давайте посмотрим, что лежит в основе, есть ли какой-то фундаментальный вопрос, имеется ли фундаментальное разногласие? Нет. Просто амбиции, некомпетентность, глупость и управление извне. Получали эти сигналы из-за рубежа - с этой страной не сближайся, с ней нельзя сближаться, держись от нее подальше. Таким образом, тандем Народный фронт-Мусават изолировал нас в нашем регионе. Мы находились в изолированном состоянии, а Армения нет.
А чего добились мы? Сегодня Армения находится в изолированном состоянии, а мы строим отношения со всеми соседями очень эффективно, на основе дружбы и добрососедства. Это тоже была своего рода подготовка. Хочу откровенно сказать, что если бы в этой области не проводилась подготовительная работа, то во Второй Карабахской войне могли возникнуть трудности. Армения же изолировала себя. То есть, мы изолировали их от региональных проектов, нефтегазовых проектов, развалили их экономику, и с чувством гордости можем сказать, любой независимый экономический эксперт может сказать, что основным фактором здесь являемся мы. Мы преподнесли Армению как неопределенную, нестабильную страну, не имеющую будущего. С ростом экономических трудностей исход населения оттуда получил еще более широкий размах. Возникли демографические проблемы, что само по себе привело к сужению экономического рынка. При узком экономическом рынке никто не будет вкладывать инвестиции. Во что там вкладывать инвестиции, если нет людей, нет денег? Ты должен в дальнейшем окупить эти инвестиции, а для этого необходим рынок. У нас же напротив, инвестиции шли большим потоком, население росло, нас уже 10 миллионов, причем посмотрите, в советское время наше население составляло 7 миллионов, а население Армении – 3,5 миллиона. Сегодня население Армении составляет 1,8 миллиона, а наше население – 10 миллионов.
Что касается международных вопросов, хочу еще раз сказать, что нам удалось коренным образом изменить ситуацию в регионе. В своих выступлениях, связанных с внешней политикой, я говорил, что особое место среди приоритетов занимает наше сотрудничество с соседними странами. Но, вместе с тем, мы наладили отношения и со всеми остальными странами. Сегодня нет ни одной страны, с которой у нас были бы какие-то проблемы. Мы наладили тесные связи с Европейским Союзом. С 9 странами-членами Европейского Союза подписаны документы о стратегическом партнерстве. Не хочу сейчас ни о ком говорить, но это должен сказать. Какая из стран "Восточного партнерства" подписала с 9 странами-членами Европейского Союза документ о стратегическом партнерстве? Никакая. Они подписали ассоциативное соглашение. Я видел это соглашение. Это фактически не соглашение, а инструкция, просто инструкция. Этим странам даются инструкции: это следует делать так, а то иначе. Я же отказался от этого. Я сказал, что нам не нужна такая инструкция. Мы сами знаем, что надо делать. Сегодня мы работаем над равноправным соглашением с Европейским Союзом, оно уже согласовано на 90 процентов. Конечно, пандемия и война немного вмешались в эти дела. В ближайшем будущем эти переговоры будут возобновлены. Поэтому мы добились успехов и в этой сфере, потому что у нас многосторонняя внешняя политика с другими странами.
Какую активную работу мы провели в международных организациях. Некоторые считали, что она напрасна. Нет, это не так. Нам необходимо было еще более укрепить правовую базу для Второй Карабахской войны. До 2005 года основной правовой базой для нас были только резолюции Совета Безопасности ООН. Конечно, это очень важные резолюции, но они не выполнялись, мы их выполнили. Однако в 2005 году Парламентская Ассамблея Совета Европы после долгих обсуждений, в результате проведенной нами работы приняла устраивающую нас резолюцию. Конечно, Парламентская Ассамблея Совета Европы не является структурой, решающей карабахский вопрос, но ее резолюция была правовой базой. Глядя на это, другие организации уже поняли, что да, если это принято там, значит может быть принято и в других местах. Генеральная Ассамблея ООН приняла аналогичные постановления, резолюции. Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие. Это – правовая база. В результате этого нам удалось добиться включения в документ "Приоритеты партнерства", подписанный несколько лет назад с Европейским Союзом, то есть, в парафированный документ, положение, отражающее принцип уважения территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ. С 2004 года я постоянно обсуждаю данный вопрос с Европейской комиссией. Я говорю, как это может быть, что вы поддерживаете территориальную целостность Грузии, Молдовы, отражаете это в двусторонних документах, каких-то заявлениях, а когда дело касается нас, говорите, что необходимо решить мирным путем. Это несправедливо. Сколько это может продолжаться? Я работал с несколькими президентами Европейской комиссии и каждый раз говорил, наконец, мы добились этого. Что это такое? Это – правовая база. Кто мог сказать, что Азербайджан неправ, когда началась война? Мы находимся на своей земле. Я выступал с заявлениями о том, что нам нет никакого дела до территории Армении, мы не перейдем и не перешли границу Армении. Поэтому нужна была эта правовая база. Затем мы вступили в Движение неприсоединения. Некоторые "политики" кривили рот, мол, напрасно. Движение неприсоединения является вторым по количеству членов институтом. Во время грязной кампании, проводимой в Совете Безопасности ООН против нас во время войны, была подготовлена резолюция. Кто пресек ее? Страны-члены Движения неприсоединения, они защитили нас. Наше руководство этой организацией не является формальным. Мы защищаем членов данной организации, оказываем им помощь, мы помогли им в связи с COVID, никого не страшась, защищаем их правое дело. А они защитили нас. Таким образом, эта резолюция не была принята. Даже если бы она была принята, это не могло остановить нас. Никто и ничто не могли остановить нас. Я говорил, что только сам премьер-министр Армении должен назвать нам дату вывода армянских войск, после этого мы остановимся. Но это могло доставить нам головную боль. Поэтому мы и там действуем как надежный партнер. Мы созвали специальную сессию ООН. Этому тоже оказавалось сопротивление, сейчас я могу сказать об этом, пусть люди знают. Мы провели саммиты Движения неприсоединения и Тюркского Совета, связанные с COVID, и обратились для проведения специальной сессии ООН. Но в течение нескольких месяцев шли согласования, уточнения. Наконец, в декабре прошлого года мы провели и ее. Это тоже была подготовка в международной плоскости.
Конечно, одним из основных вопросов являлась подготовка, связанная с армейским строительством, и наша славная Победа сама говорит обо всем. Мне не хотелось бы долго говорить об этом. Хочу еще раз сказать, что все эти направления подготовки в конечном счете пересеклись в одной точке – в 44-дневной войне, и наша историческая Победа является источником нашей гордости. Отныне эта Победа веками будет жить в душе, сердце азербайджанского народа. В многовековой истории Азербайджана таких блестящих и абсолютных побед не было.
Сейчас мы вступаем в новый этап. Я и в дальнейшем буду высказывать свои мысли об этом периоде, потому что с концептуальной точки зрения все взгляды есть. Мы все отчетливо видим. Но, конечно, жизнь, в частности, вопросы, связанные с восстановлением Карабаха, будут вносить различные коррективы в наши планы. И это естественно. Но с концептуальной точки зрения мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о будущем.
На новом этапе мы должны еще больше углублять политический диалог. Этот процесс начался до войны, и считаю, что в короткий срок были достигнуты хорошие результаты. Можно сказать, все партии, за исключением антинационального совета, именующего себя политической структурой, все политические силы высказались за диалог, приветствовали нашу инициативу, и этот диалог уже состоялся, могу с полной уверенностью сказать это, - без всякого постороннего вмешательства. Потому что помню, в 1990-х годах, и даже при мне некоторые приезжали из-за рубежа, чтобы организовать здесь для нас политический диалог. Это было оскорблением для нас. Кто вы такие, занимайтесь своим делом. Ваша страна сегодня больше нуждается в политическом диалоге, чем Азербайджан. Грызутся друг с другом. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Мы же добились этого, в короткий срок. И вновь просто посмотрели, какие фундаментальные противоречия существуют, где мы, как говорится, не можем договориться. Мы пришли к такому решению, предложили, что в общенациональных вопросах никаких различных мнений быть не может. Общие вопросы – это карабахский вопрос. Общие вопросы – это деятельность политических партий, развитие демократии, утверждение экономических свобод, усиление нашей страны. Сегодня этот политический диалог ведется. Я его очень одобряю. Считаю, что он имеет большое значение для будущего совершенствования политической системы нашей страны. Призываю также представителей, членов Партии "Ени Азербайджан" обратить внимание на то, что ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем. А с антинациональными элементами мы, конечно, никогда не сможем сесть за один стол, потому что они – предатели, изменники. Они получают инструкции извне. Их эмиссары находятся в зарубежных столицах. Получают там деньги, отправляют сюда, пытаются бросить тень на нашу славную Победу, чтобы ввести людей в заблуждение. Они ставили нам в пример Пашиняна, называли его чистым человеком, демократом. Говорили, вот бы и в Азербайджане был такой лидер. Этот демократ арестовал всю оппозицию. Если бы 27 сентября не началась война, он бы их не выпустил. Лидера основной оппозиционной партии арестовал за несколько дней до войны. Были возбуждены уголовные дела. Сейчас там есть человек, именующий себя лидером оппозиции, но и его достали из нафталина. Его тоже сейчас вызвали и запретили выезжать из страны. Это демократия? Запад закрывает на это глаза, это само собой. Запад уже полностью разоблачил себя в связи с этими вопросами демократии. То есть, никакого другого мнения уже быть не может. Закрывает на это глаза, понятно. Но почему сейчас молчат наши "демократы"? Почему сейчас не говорят, что Пашинян должен быть для нас примером. Пусть придет и скажет, ответит за свои слова. В Армении нет человека, который бы не надсмехался над ним. Окрестили его как-то, им виднее. Его ставили нам в пример. Почему? Потому что получили инструкцию оттуда, из центра, из их центра. В чем была цель? Цель была в том, чтобы замутить все в Азербайджане, сломить его, подорвать авторитет руководства Азербайджана, побудить к написанию грязных измышлений, клеветы, лживых статей – все это перед нашими глазами. Мы это не забыли. Хотели отвлечь нас от основной задачи, чтобы мы занялись внутренним дрязгами, опровержением необоснованных обвинений, отвлечь нас от основной задачи, чтобы оккупированные земли навсегда остались в руках армян. Вот в чем была цель. Национальные предатели, собравшиеся сегодня в антинациональном совете, тоже преследуют эту цель. Эту же цель преследуют и те, кто пытается бросить тень на Победу нашей доблестной армии. В истории Азербайджана, наверное, не было таких отвратительных людей, как они. Но со всеми остальными политическими структурами мы сотрудничаем и будем сотрудничать.
Что касается экономической сферы, то новый этап и здесь уже налицо. Это – период прозрачности, точности, период, когда пресекаются монополии. Мы уже неоднократно демонстрировали это. Об этом еще раз свидетельствуют результаты двух месяцев нынешнего года. За два месяца текущего года наши доходы превысили прогноз примерно на 200 или 300 миллионов. Значительная часть этого за счет налоговых органов. Другая часть – таможенных органов. За счет чего? Расширяется база налогообложения, бизнес выходит из тени. Предпринимателям дается правильное направление. Определены правила поведения. Это видят и народ, и предприниматели. Таким образом, даже в кризисный пандемический период мы чувствуем себя спокойно в финансовом отношении, не видим никаких проблем с исполнением бюджета. Напротив, мы приступили к масштабным восстановительным работам в Карабахе. Все это требует средств. Поэтому в экономической сфере это - основной вопрос. Развитие частного предпринимательства, а также планомерное ведение всей работы на освобожденных землях, установление льгот для инвестиций – это указание тоже дано. Уверен, что иностранные инвесторы с большой охотой приедут на освобожденные земли.
Наш внешнеполитический курс остается неизменным. Военный и послевоенный периоды также показали, что это был очень правильный курс. Во время войны некоторые страны выдвинули нам определенные претензии. А каким был мой ответ? Азербайджанский народ узнал об этом. Этих претензий тоже больше нет. Необоснованные обвинения тоже уже устранены. Считаю, что сегодня отношения со странами, демонстрировавшими несправедливую позицию во время войны, нормализуются. То есть, ими было выдвинуто такое предложение, и мы его приняли. Сейчас мы понимаем, что могут быть некоторые внутренние причины. Может быть определенная ложная информация. Во всяком случае, мы не заинтересованы в затягивании данного вопроса. Я сказал, что мы даже с Арменией должны закрыть эту страницу, вот и все. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид. Никогда не забудем героизма наших шехидов. Но мы отомстили за наших шехидов, в том числе за жертв Ходжалы. Мы отомстили врагу на поле боя. Считаю, что одержанная победа полностью устраивает нас, чтобы еще раз продемонстрировать величие нашего народа. После этого мы должны жить так. Кровь наших шехидов не осталась на земле, мы отомстили, наказали врага. На глазах всего мира они упали перед нами на колени, сдались, подняли белый флаг и отныне всегда будут жить с клеймом побежденной страны. Мы же отныне будем жить как гордый народ и государство, обладающее высоким боевым духом.
Поэтому в области внешней политики мы готовы к сотрудничеству. Сегодня многие страны проявляют интерес к восстановительным работам в Карабахе. Мы пригласили их. Внешняя политика останется неизменной. Сегодня Азербайджан утвердил себя не только в политической плоскости. Он показал себя как ответственный председатель Движения неприсоединения, а также как страна, способная сама отстоять свои права. Мы одержали победу и на поле боя, и в политической плоскости. После войны Армения, сколько ни старалась, не смогла добиться желаемого. Сегодня муниципалитеты некоторых стран принимают какие-то решения. Они вообще не имеют никакого значения. Даже названий их нет ни в одном списке. Это нас не интересует. Некоторые парламенты принимают постановления. Но что мы видим? Естественно, у нас тоже есть справедливые претензии. Официальные лица этих стран – либо министры иностранных дел, либо другие министры говорят, не делайте этого, это неприемлемо, то есть, ни с одной страной. Мне сообщили, что министр иностранных дел одной из стран – Люксембурга употребил какое-то неприемлемое выражение. Причем я не могу понять, какое отношение к нам имеет Люксембург. Эта страна вообще находится далеко от этого региона. Мягко говоря, эта страна не обладает особым политическим весом в мире, чтобы ее министр иностранных дел высказывал нам претензии. Кроме этого, подобных неприемлемых выражений не было. Поэтому послевоенный период также еще раз показывает успех нашей внешней политики.
Конечно, война – наша славная страница в военной сфере. В то же время это опыт. Мне, как Верховному главнокомандующему, человеку, руководящему всей работой, известно, где наши слабые места. Мы исправили эти слабые места даже в период войны. Во время войны были приняты важные решения. После этого данный опыт, конечно, станет и должен стать для нас основой. Даны указания создать более современную армию, потому что сейчас военные эксперты, международные военные эксперты говорят, что Азербайджан вел войну XXI века. Мы должны спланировать так, чтобы, возможно, через пятьдесят лет быть готовыми и к войне XXII века. Потому что сила решает все. К сожалению, это так. Там, где международное право не работает, решающим может стать только фактор силы.
Делясь сегодня как с членами партии, так и азербайджанским народом мыслями о некоторых предстоящих задачах, я, конечно, призываю все политические силы, всю общественность к широкой дискуссии. В этом есть необходимость, потому что, еще раз хочу сказать, мы вступили в новый период. В нашем регионе и в нашей стране сложилась совершенно новая геополитическая ситуация. Поэтому мы должны правильно предпринимать все наши шаги, чтобы всегда побеждать, чтобы флаг Азербайджана всегда был на высоте.
Х Х Х
Заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в своем выступлении сказал:
-Многоуважаемый Президент, многоуважаемый председатель Партии "Ени Азербайджан", уважаемые делегаты съезда. Как всегда с большим удовольствием послушали грандиозное выступление председателя Партии "Ени Азербайджан", Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Позвольте от имени каждого из вас – делегатов съезда передать Президенту Ильхаму Алиеву признательность за обширное, глубоко содержательное выступление программного характера. В то же время, пользуясь возможностью, от имени многотысячных членов Партии "Ени Азербайджан" хочу выразить признательность Президенту, председателю Партии "Ени Азербайджан" и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за освобождение в 44-дневной Отечественной войне азербайджанских земель, которые около 30 лет находились под оккупацией, за то, что написал одну из самых славных страниц многовековой истории Азербайджана, за то, что вернул Азербайджану чувство достоинства и высоко поднял, возвысил имя Азербайджана.
Уважаемый Верховный главнокомандующий, Вы возвысили имя Азербайджана, Азербайджан также всегда будет высоко держать Ваше имя.
Уважаемые делегаты съезда, в связи с пандемией коронавируса VII съезд Партии "Ени Азербайджан" проходит с участием относительно ограниченного числа делегатов. Сегодня на съезде Партии "Ени Азербайджан" принимают участие 194 делегата, представляющие все регионы, районные и городские организации Партии "Ени Азербайджан". Поскольку представлены все регионы и структуры партии, то съезд является полномочным. Следует утвердить повестку дня съезда Партии "Ени Азербайджан". Предлагается в повестку дня включить следующие вопросы: утверждение нового Устава партии, избрание Правления партии, избрание Ревизионной комиссии партии, избрание Совета ветеранов партии и пятое – рассмотрение обращений ряда политических партий о присоединении к Партии "Ени Азербайджан".
Я выношу повестку дня на голосование для утверждения. Кто за утверждение повестки дня, прошу выразить свое отношение. Против – нет, нейтральных нет. Таким образом, повестка дня VII съезда Партии "Ени Азербайджан" утверждается.
А сейчас приступаем к выступлениям вокруг доклада председателя партии господина Ильхама Алиева и я с удовольствием предоставляю первое слово одному из ветеранов партии – Арифу Рагимзаде. Пожалуйста, Ариф муаллим.
-Уважаемый Президент.
Уважаемые участники съезда.
Прежде всего, разрешите выразить признательность за созданную возможность выступить перед вами. Я вижу значимость и особую цену этой возможности в том, что седьмой съезд партии проводится в крайне важный период истории нашей страны. Господин Президент подробно рассказал об этом. Победа в Карабахе в корне изменила наше представление о самих себе и окружающей среде, вывела народ из состояния унижения, мы возвысились в своих глазах. Эта война в подлинном смысле слова стала Отечественной войной, она тесно сплотила наш народ, продемонстрировала нашу решимость и волю защитить Родину, национальные и духовные ценности. Десятки тысяч молодых людей обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу, наши солдаты и офицеры продемонстрировали на поле боя смелость и отвагу, что стало новым примером героизма нашего народа. Наши граждане глубоко осознали, что мощь государства, единство народа, наличие мудрого лидера являются абсолютным условием для того, чтобы восстановить свои законные права, признанные мировым сообществом.
Уважаемые участники съезда, наверное вам будет по душе если я от имени всех нас выражу бесконечную признательность Президенту нашей страны, лидеру Партии "Ени Азербайджан" господину Ильхаму Алиеву за то, что подарил нашей Родине и народу великую Победу, подарил новую и достойную реальность. Эта признательность еще и потому, что господин Ильхам Алиев не только сохранил завещанные ему великим лидером Гейдаром Алиевым государственное достоинство и духовные ценности, но и еще более развил их в сознании граждан Азербайджана. Каждый шаг, каждая мера, предпринятые в ходе Отечественной войны были точно взвешены и осуществлены Верховным главнокомандующим. Завершение боевых действий на основе максимально выгодных для нашей страны условий также стало результатом особого политического чутья и глубокого интеллекта уважаемого Президента, его заботливого отношения к каждому гражданину нашей страны.
Ведь продолжение в зимнее время боевых действий в горных условиях могло бы привести к большим потерям среди наших солдат и офицеров. Наряду с этим, освобождение Ханкенди военным путем и неизбежная гибель части городских жителей могло бы послужить новым поводом для Совета Безопасности ООН успешно реализовать ранее предпринимаемые попытки по непризнанию суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом. Следует также отметить, что попытки Совета Безопасности по непризнанию суверенитета нашей страны над Нагорным Карабахом потерпели крах именно благодаря осуществлямой уважаемым Президентом дальновидной политике и его высокому авторитету на международной арене.
Все мы находимся под впечатлением великой Победы, гордимся нашей армией, превратившейся благодаря своей боеспособности и оснащению в тему исследований военных структур ряда развитых стран. Однако если не было бы мощной экономики нашей страны, невозможно было бы сформировать подобную армию. Господин Президент подробно рассказал об этом. Благодаря осуществлению крупномасштабных международных проектов по транспортировке углеводородных ресурсов, строительству железнодорожных коммуникаций, развитию промышленности и сельского хозяйства в стране сформировался большой и богатый экономический потенциал. Освобожденные территории послужат мощным импульсом для дальнейшего развития экономики страны, а осуществление планов господина Президента о создании на этих территориях высоких технологических производств и "умных населенных пунктов" послужат обеспечению комфортных и благоприятных условий жизни.
Сегодня мы гордимся тем, что во всех грандиозных инициативах нашей страны и народа Партия "Ени Азербайджан" всегда находилась рядом с господином Президентом. Уже длительное время как Партия "Ени Азербайджан" является ведущей политической силой нашей страны. Считаю, что Партия "Ени Азербайджан", как ведущая политическая сила страны, достойно выполняет стоящие перед ней задачи.
В заключение своего выступления я хочу обратиться к молодым членам партии. Почему к молодым членам? Потому что большая часть ныне осуществляемых, а также дальнейших работ связаны в основном с вами. Вы будете осуществлять проекты, подготавливаемые сегодня. Вы увидите результаты этих проектов.
Однако ни для кого не секрет, что в стране все еще существует группа потерявших совесть людей, которые пытаются очернить всю эту работу, расшатать атмосферу в стране. Эти люди, называющие себя оппозицией, распространяют всякие небылицы, допускают против нас некультурные, оскорбительные выражения. На самом деле они выступают не против осуществляемой в стране политики, а против нашего государства.
С подобными случаями следует вести решительную борьбу. Партийные структуры предпринимают меры в этом направлении. Считаю, что каждый член партии, в частности, молодежь должна проявлять активность в этом деле. Следует немедленно выражать непримиримое отношение к распространяемым в печати и социальных сетях подобным оскорбительным публикациям, не соответствующим действительности. Ни один член партии не должен думать, что это его не касается. Все мы должны оберегать и защищать достоинство нашей страны.
Спасибо за внимание.
-Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.
Уважаемые делегаты съезда.
Прежде всего приветствую вас и выражаю глубокую благодарность за предоставленную мне возможность поделиться своими мыслями с этой почтенной трибуны.
С уважением почитая светлую память великого лидера Гейдара Алиева, чьи заслуги перед историей и народом мы никогда не забудем, желаю успехов в работе съезда.
Уважаемые политические единомышленники, хочу на мгновение напомнить о событии 29-летней давности, когда в холодные ноябрьские дни, состоялась учредительная конференция Партии "Ени Азербайджан", о самоотверженных людях, которые приехали в Нахчыван из разных уголков страны, чтобы вызволить наш народ из трудной и кризисной ситуации. В облике каждого из них прочитывалась боль того времени, тревога, порожденная неопределенностью, однако в уставленных на Гейдара Алиева глазах сквозила также искра уверенности и надежды. Тогда все вступили на "путь Гейдара Алиева по спасению Азербайджана", веря, что объединение вокруг одной идеи, одной личности, одной политической организации было правильным выбором. Следует с гордостью отметить, что эти надежды полностью оправдались, и наша партия реализовала исключительную деятельность как одна из идеологических опор всестороннего динамичного развития Азербайджана. Она также гармонично обновлялись в соответствии с стремительно меняющимся обществом, своевременно и решительно отказывалась от форм деятельности, которые, не отвечали современным требованиям и стандартам. Она не уклонялся от методов самокритики, считала изучение и учет общественного мнения ключевой составной частью своей деятельности. Поэтому ей удалось собрать вокруг себя сотни тысяч политических единомышленников и стать общенациональной партией. На мой взгляд, уже один этот факт позволяет оценить место и роль Партии "Ени Азербайджан" в политической истории страны.
Ее политика с точки зрения создания в своих рядах широких возможностей для молодежи не только привлекательна для молодого поколения, но и доказывает, что принципы, которые она проповедует, полностью поддерживаются народом. Следует отметить, что за последние два десятилетия, особенно за 17 лет лидерства Президента Ильхама Алиева, одним из основных показателей динамичного развития по всем параметрам стало растущее значение женского фактора в жизни общества и государства. За эти годы в стране был достигнут значительный прогресс в продвижении культуры гендерного равенства, ликвидации всех форм дискриминации. Наряду с имеющимся историческим опытом реализации своего потенциала, условия, созданные на государственном уровне, значительно расширили возможности женщин для выражения своей активной гражданской позиции. На примере заместителя председателя Партии "Ени Азербайджан", Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой сформировался образ современной азербайджанской женщины, удачно сочетающей культурные ценности Востока и прогрессивные новшества Запада, готовой делить не только права и возможности, но и обязанности и ответственность. Растет процент участия и представленности женщин и молодых девушек в общественно-политической жизни нашей страны, которые связали свою судьбу с действующими в стране политическими партиями во имя служения народу и государству.
Неслучайно, что организованность в реализации судьбоносных решений, принятых руководством страны, и объединение во время 44-дневной Отечественной войны других политических партий и движений вокруг общенациональных интересов в период после исторической Победы продолжают играть важную роль в укреплении национального единства вокруг принципов азербайджанства и солидарности.
В настоящее время политика глубоких реформ, инициированная бесспорным лидером азербайджанцев мира Президентом Ильхамом Алиевым, историческая Победа, достигнутая в рамках новой политической конфигурации в стране, находятся в центре внимания мирового сообщества.
Уважаемый господин Президент, это факт, что благодаря Вашей решимости, самопожертвованию и героизму, мудрой полководческой деятельности, силе нашего народа, объединенной в железный кулак, и мощи нашей армии была обеспечена наша территориальная целостность, авторитет нашей страны в мире многократно возрос на международной арене.
Вы смогли в корне разрушить окаменевшие стереотипы в этой сфере, показав пример Азербайджана, где затянувшиеся конфликты могут быть разрешены с участием региональных акторов. Этим триумфом Вы подарили большую радость членам нашей партии, которые с Вами на каждом шагу, людям, которые гордятся Вами и нашему народу. Но, конечно, под Вашим лидерством и руководством нашей партии мы должны залечить еще незажившие раны, чтить светлую память наших шехидов, удовлетворять потребности наших ветеранов, поддерживать семьи шехидов, разделять горе наших матерей. Мы должны возродить нашу землю, наши разрушенные города и села, вернуть туда жизнь и смех детей. Твердо верю, что мы привлечем к ответственности армянских палачей, совершивших все эти преступления. Для этого мы должны решительно поддерживать подходы, ведущие к радикальному изменению, решения, которые будут приняты в повестке дня VII съезда.
Уважаемые политические единомышленники, ближайшая история доказывает, что Партия "Ени Азербайджан" находится в переднем ряду в процессе принятия серьезных политических решений по устранению проблем, которые могут препятствовать развитию общества. Неслучайно, что именно Партия "Ени Азербайджан" была инициатором проведения внеочередных парламентских выборов в прошлом году. Время показало, что это было самое правильное и мудрое решение, принятое в период масштабных реформ в стране.
Все это дает основание говорить о том, что важные решения, которые мы сегодня примем, станут весомым вкладом в ответную политику председателя нашей партии господина Ильхама Алиева на современные вызовы и требования посредством реформ. Это также достойный ответ антинациональным элементам.
В заключение призываю всех к солидарности и тесному сплочению вокруг этой идеи. Благодарю за внимание.
-Многоуважаемый господин Президент!
Уважаемые участники съезда!
Дамы и господа!
Приветствую всех вас. Благодарю за предоставление мне слова. Поздравляю вас с очередным съездом Партии "Ени Азербайджан" и желаю успехов. Разрешите мне продолжить выступление на русском языке.
В следующем году Партии "Ени Азербайджан" исполняется 30 лет со дня создания. Эти годы были непростыми для нашей республики. Многонациональный азербайджанский народ строил новое государство, фундамент которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Наша партия, созданная Гейдаром Алиевым, из оппозиционной партии превратилась в лидирующую партию народа, стала стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни нашей республики, объединив в своих рядах различные социальные слои и членов партии разной национальности. Реформы, осуществляемые нашим Президентом Ильхамом Алиевым, способствовали успешному развитию общественно-политической, социальной, экономической и культурной жизни республики.
Народ Азербайджана строит демократическое светское государство с успешной экономической и социальной структурой, сильной армией, не забывал о кровоточащей ране - 20 процентах захваченной армянскими вооруженными силами территории республики, сотнях тысяч вынужденных переселенцев, трагедии города Ходжалы, разрушенных домах и азербайджанских святынях, опустошенных территориях. Каждый из нас старался внести свой вклад в информационную политику нашего государства, рассказать правду об Азербайджане, о его доброжелательном народе, с высокой степенью мультикультурализма и толерантности, добиться справедливого и мирного решения карабахского конфликта, отстоять территориальную целостность нашего государства, вернуть земли, захваченные армянскими оккупантами. И скажу честно, что действия Минской группы ОБСЕ, затягивание решение этого вопроса вызывали недоверие и обеспокоенность в исходе мирного решения, возвращения исторических земель Азербайджана. Поэтому обращения нашего Президента к азербайджанскому народу, его уверенная, зажигательная речь воодушевила народ, сплотила его вокруг нашего Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами республики в едином порыве любой ценой освободить свои исконные территории от армянских захватчиков. Каждую неделю граждане Азербайджана, затаив дыхание, ждали очередное обращение своего Президента с радующими новостями об освобождении доблестными войсками очередного населенного пункта и района, долгое время находящегося под оккупацией. Граждане Азербайджана разных национальностей, кто в составе Вооруженных сил, кто добровольно отправился на фронт, воодушевленный речью Президента, стремились, сплотившись в единый железный кулак, разгромить врага.
Война шла не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Опираясь на высказывания нашего Президента, его убедительные, решительные и четко сформулированные выступления и интервью, данные многим ведущим зарубежным информационным агентствам, члены Партии "Ени Азербайджан" в средствах массовой информации, социальных сетях разъясняли позицию руководства нашей республики, давали отпор инсинуациям, лживым измышлениям недругам Азербайджана.
Народ Азербайджана победил. Карабах вернулся в Азербайджан. Справедливость была восстановлена. В чем же секрет нашей победы в Отечественной войне? Прежде всего в разумной военно-политической стратегии нашего главнокомандующего, высоком профессионализме нашей армии и, конечно же, в единстве нашего народа. Граждане Азербайджана разной национальности, в том числе и русские, глубоко верят и почитают нашего Президента Ильхам Алиева, искренне и с благодарностью относятся к деятельности Первого вице-президента республики Мехрибан ханым Алиевой, и что немаловажно, гордятся своей страной и своим народом – душевным, искренним, добрым, отзывчивым, с высокой степенью мультикультурализма и толерантности, с почтением относящимся к людям другой национальности и вероисповедания.
Мы живем в свободной, демократической стране бок о бок со своими братьями – азербайджанским народом. Мы глубоко признательны за его высокие качества мультикультурализма, еще предками заложенные в душах этого народа. Мы, русские, полноправные граждане республики, свободно пользуемся русским языком, сохранили свою культуру и традиции, свободно посещаем христианские православные храмы, бережно сохраняемые государством и тщательно отреставрированные Фондом Гейдара Алиева. В республике сохранились школы с русским языком обучения, функционируют факультеты с русским языком в вузах республики, никогда и ни в чем 120-тысячное русское население Азербайджана не ощущало притеснений или ущемления в своих гражданских правах и испытывает глубокую благодарность к азербайджанскому народу.
Азербайджан – это наша родная земля, это наша Родина. Именно поэтому русская молодежь, как и молодые люди других национальностей, как в Первую Карабахскую войну, так и во время Отечественной войны, не задумываясь, плечом к плечу с азербайджанскими братьями встали на защиту территориальной целостности нашей страны, многие отдали свои жизни за счастье и благополучие нашего народа.
Я выражаю глубокую благодарность руководству республики, народу Азербайджана, Партии "Ени Азербайджан" за безграничную помощь и поддержку семей бойцов, погибших в сражениях с врагами, раненым на поле боя с армянскими оккупантами.
Я уверен, что пока у нас есть такой Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, пока есть такая армия и такой народ, Азербайджан будет всегда многонациональным, независимым, процветающим и стабильным государством.
Спасибо за внимание.
Х Х Х
-Уважаемый господин Президент!
Уважаемые участники съезда!
Приветствую и поздравляю всех Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с этой грандиозной Победой, завоёванной в 44-дневной Отечественной войне по освобождению наших исторических земель от многолетней вражеской оккупации. Несомненно, что главным героем этой Победы является Верховный главнокомандующий Ильхам Гейдар оглу Алиев.
После того, как общенациональный лидер Гейдар Алиев возвратился по требованию народа к политической власти в 1993 году, им были предприняты успешные шаги по сохранению и укреплению нашей независимости. Он использовал все средства для доведения до мира правды о Карабахе и борьбы за освобождение наших земель, и во имя будущего Азербайджана даже представил народу своего политического преемника. В обращении к азербайджанскому народу 1 октября 2003 года он сказал: "...Верю, что с вашей помощью и поддержкой Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, работу, которую я не успел закончить. Я верю ему как себе и возлагаю большие надежды на его будущее".
Да, сказанное общенациональным лидером Гейдаром Алиевым было подтверждено историей и временем, как большая правда. Его справедливый политический курс по доведению до мира правового дела независимого Азербайджана успешно продолжает глава государства Ильхам Алиев.
Налицо результаты успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева. В итоге политики, проводимой им в течение 17 лет, Организация исламского сотрудничества неоднократно принимала резолюции по справедливому урегулированию нагорно-карабахской проблемы, был объявлен "Год Исламской солидарности", проведены Игры исламской солидарности в Баку, ощутимо повысился авторитет Азербайджана среди мусульманских стран. Председательство Президента Ильхама Алиева в Движении неприсоединения, объединяющем 120 стран и являющемся вторым по величине международным институтом в мире после Генеральной Ассамблеи ООН, оказало позитивное влияние на торжество справедливой борьбы Азербайджана в Карабахской войне.
Учреждение в Азербайджане института вице-президентства и назначение Первым вице-президентом президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой стало одним из наиболее успешных шагов в сфере государственного управления. Как посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президент Фонда Гейдара Алиева и Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева проводит целенаправленную и последовательную работу по доведению до мира правды об Азербайджане, разоблачению агрессивной политики Армении против Азербайджана. Она осуществляет широкую и многостороннюю деятельность по развитию образования, культуры, здравоохранения, спорта в нашей стране, сохранению и пропаганде мультикультуральных ценностей и нематериального наследия нашего народа, реализует различные международные и местные программы в этих целях.
На встречах с главами государств, выступлениях в авторитетных международных организациях, многочисленных интервью, данных на различных языках зарубежным и местным информационным агентствам Президент Ильхам Алиев заявлял о принципиальной позиции Азербайджана, отмечал, что нагорно-карабахская проблема должна быть урегулирована в рамках территориальной целостности нашей страны, на основании постановлений и резолюций, принятых международными организациями, в соответствии с резолюциями Хельсинкского итогового акта, Совета Безопасности ООН. К большому сожалению, хотя авторитетные организации мира, в том числе государства-сопредседатели ОБСЕ и утверждали, что проблема должна быть урегулирована мирным путём, за 30 лет не было предпринято каких-либо практических действий.
Верховный главнокомандующий во время очередного нарушения режима прекращения огня 27 сентября 2020 года выступил с политическим решением о контратаке. Вторая Отечественная война Азербайджана за Карабах продлилась 44 дня, несмотря на очень серьезное давление и угрозы проармянских государств и некоторых влиятельных международных организаций в отношении Азербайджана, благодаря отваге, решимости и самоотверженности Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и нашей доблестной армии был освобождён наш родной Карабах, восстановлена территориальная целостность нашей страны, враг был вынужден подписать акт о безоговорочной капитуляции.
В одном из интервью во время Отечественной войны Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев отметил, что за 17 лет руководства страной достиг решения четырех очень важных вопросов. Во-первых, было обеспечено единство народа и власти, во-вторых, доведены до международной общественности история и правовые аспекты нагорно-карабахской проблемы, в-третьих, в стране создана сильная экономика, и в четвёртых, армейское строительство сохранялось в центре внимания, как приоритетная сфера.
В результате всего этого, азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны тесно сплотился вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, завоевал грандиозную, невиданную в нашей истории Победу.
Отомщена кровь ставших шехидами наших солдат и офицеров, мирного населения, раненых ветеранов Отечественной войны, государство оказывает всестороннюю помощь семьям шехидов и инвалидам.
Сегодня эта грандиозная Победа Азербайджана, ее причины, полководческий талант Верховного главнокомандующего, а также его дипломатические усилия и шаги, предпринятые в этой сфере, новшества, примененные нами в современной военной истории высоко оцениваются и изучаются государствами мира.
Уважаемый Президент, наш народ признателен Вам за это, Ваш тезис "Я сам знаю, что, как и когда надо делать", адресованный зарубежным государствам и международным организациям в самом начале войны оправдал себя на самом высоком уровне, и даровал нам эту грандиозную Победу. Пусть Всевышний Аллах сохранит нашу страну и государство во главе с Вами! Спасибо за внимание.
Х Х Х
Депутат Милли Меджлиса Хикмет Мамедов в своем выступлении сказал:
- Ваше превосходительство уважаемый господин Президент!
Уважаемые участники съезда!
Прежде всего, приветствую Вас и благодарю за возможность, предоставленную мне для выступления с этой высокой трибуны.
За последние месяцы наш народ переживает крайне важные исторические дни. Учитывая выражение "История – это прошлая политика, а политика – это сегодняшняя история", с уверенностью можем сказать, что политика, осуществляемая Президентом Ильхамом Алиевым, вписала эти победные дни в новейшую историю азербайджанского народа. Это способность принимать самые правильные решения в самых сложных условиях. О масштабах и значимости достигнутой нами Победы сегодня говорит не только азербайджанский народ, но и весь мир.
В 44-дневной войне Азербайджан победил не только захватническую Армению, но и армянский террор, уже долгие годы пустивший корни в нашем регионе. В настоящее время наша страна в многополюсном мировом устройстве, который формируется созданной ею новой геополитической реальностью, вместе со своими союзниками превращается в одну из силовых центров. Главным фактором, снискавшим национальному государству подобную важную геостратегическую позицию, является наличие продуманной внешней и внутренней политики и дальновидной национальной стратегии. В то время, когда глобальный империализм держит национальные государства под давлением в системе международных отношений, крайне сложно принимать независимые решения, основывающиеся на национальной воле. Для этого требуются такие качества, как смелость, политико-дипломатическая дальновидность, решительность, которые в редких случаях имеются одновременно у одного политического лидера. Вы, опираясь на свой народ и армию, создателем которой являетесь, принимая смелые решения в крайне сложных условиях, подарили нашему народу историческую Победу. Автором этой Победы является Азербайджанская армия и ее славный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев!
Господин Президент, в 44-дневной войне Ваша борьба с "рыцарями информационной войны" ведущих медиа-субъектов мира стала важным событием. В настоящее время не всегда и не везде получается успешно использовать информацию, считающуюся образцовым и универсальным инструментом, превратившимся в механизм управления гегемонных силовых центров в качестве "мягкой силы". Однако Вы смогли в совершенстве использовать эту силу, созданную глобальным империализмом, против врагов Азербайджана, исламофобских кругов и мирового армянства! Состоявшаяся 26 февраля пресс-конференция была организована в новом стиле как по формату, так и содержанию. До сегодняшнего дня ни один политический лидер не сумел так искусно и плодотворно использовать возможности медиа в национальных целях.
Уважаемый господин Президент, сегодня мы переживаем этап исторических реформ и в социально-политической, экономической области, в сфере управления и других важных сферах нашей страны. И философию, и содержание этих реформ составляет улучшение благосостояния гражданина. Деятельность Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой по оказанию особого внимания решению всех возможных проблем в социальной сфере, последовательное осуществление весьма многосторонних социальных проектов Фондом Гейдара Алиева, доведение до мировой общественности реалий об Азербайджане получили широкий размах и заслуживают одобрение народа.
Одну из важнейших направлений реформ составляют общественно-политическая институционализация и усовершенствование нашей политической системы. Политическая система каждой страны полноценна своими структурными элементами и определяет качество общественно-политических процессов. В Азербайджане также институтами политического локомотива являются политические партии. Их деятельность, бездеятельность, или же показатели коэффициента общественной полезности их деятельности выступают как главное условие для развития политической системы. Это крайне важно для отчетности нашей политической системы. В различное время эти отношения находились в положении пассивности, динамичности, изменчивости и даже противостояния. Хотя политические партии и стараются идти в ногу с ожиданиями общества в контексте национальных вызовов внутри страны, порой эта активность ограничивается лишь участием в выборах. Только после Вашей инициативы и политики по углублению реформ в этой сфере в нашей политической системе начался качественно новый этап конструктивного диалога и плюралистического сотрудничества. Так, во время Отечественной войны 50 политический партий заявили о поддержке Президента Ильхама Алиева, в то же время, были направлены обращения в различные региональные и международные организации, таким образом, политическая система Азербайджана была указана как солидарная в национальных вопросах полноценная система с иммуноспособностью. В настоящее время Вы представили нашей политической системе новую политическую платформу, объединяющую цветовую палитру всех идеологий: здесь существуют демократические, правовые и политические возможности для независимой деятельности и диалога всех оттенков политики. Те, кто не могут найти себе место под этим политическим зонтом, служат не национальной политике, а другим целям.
Уважаемый господин Президент, проведение съезда Партии "Ени Азербайджан", председателем которой Вы являетесь, шаги, предпринимаемые по эффективной организации ее деятельности, оцениваются как продолжение глубоких и многосторонних реформ, осуществляемых в нашей стране. Все это повышает нашу национальную силу и веру в новом историческом этапе. Желаю успехов работе съезда, а нашей партии – побед в дальнейшей деятельности. Большое спасибо за внимание.
Х Х Х
Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов в своем выступлении сказал:
-Уважаемый господин Президент.
Уважаемые представители съезда.
Уважаемый председатель.
Выражаю признательность за предоставленную мне возможность выступить с этой высокой трибуны.
Хочу начать свое выступление с мудрого изречения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя Партии "Ени Азербайджан", великого сына тюркского мира Гейдара Алиева: "Там, где есть мудрость, нет нужды в насилии". Неоспоримость этих мудрых слов, господин Президент, подтверждена Вашей бесконечной любовью к народу, Родине, земле, Вашими благородными делами. Именно своими ясными мыслями, человеческими чувствами, блестящим умом, дальновидной политикой, выдержкой и мужеством Вы добились экономического развития Азербайджана, признания, популяризации на международной арене, нашей исторической Победы в войне.
Ваша ненависть к фашизму, агрессии, Ваша забота о здоровье и безопасности людей, а также Ваше значение и внимание к борьбе с пандемией бесценны. Своими встречами и выступлениями, направленными на мир, спокойствие, гуманность, Вы предоставляете мировым политическим лидерам четкую, продуманную модель управления государством, защиты интересов народа и родины, показываете истину тем, кто отрицает справедливость, реальность, преподносите им урок.
Господин Президент, избрав этот путь, Вы, верно следуя завещанию нашего великого лидера, объединив народ и армию, очистив наши земли от коварного врага, возрадовали души нашего незабываемого руководителя и всех наших шехидов. Вы исцелили боль горестных матерей, сестер, подняли голову каждому из нас, азербайджанцев мира, тюркского мира, и возвысили себя на более высокие высоты в глазах народа.
Любовь и уважение, проявляемые народом к Вам, неисчерпаемы, бесконечны, как жизнь Азербайджана. Мы гордимся сегодня как граждане страны-победительницы и благодарим Вас за оказанную нам честь. Отечественная война доказала, что азербайджанский народ сплочен в трудный день, и когда эта национальная солидарность превращается в железный кулак, невозможно, чтобы наши враги противостояли нам.
Уважаемый господин Президент, по Вашему поручению, с помощью уважаемой Мехрибан ханым, при большой поддержке Фонда Гейдара Алиева реализуются многие гуманитарные проекты не только в нашей стране, но и в зарубежных странах. Строятся школы, детские сады, разбиваются парки, реставрируются религиозные памятники, оказывается помощь больным. Это признает нас благородным народом. Это доказывает наши слова, действия, увеличивает количество наших друзей. Укрепление сотрудничества Азербайджана со странами мира, увеличение числа поддерживающих нас – залог нашего будущего успеха.
Уважаемые участники съезда, мудрые слова нашего великого лидера "Страна с сильной экономикой способна на все" были вновь подтверждены как во время нашей 44-дневной войны, так и в нашей повседневной жизни. Господин Президент, с первого дня избрания Вас руководителем, Вы поставили развитие экономики страны как первостепенную задачу. Реализация важных проектов, автором которых Вы являетесь, подписанные Вами указы и распоряжения обеспечили стремительное развитие Азербайджана, обусловили нахождение нашей стране на первый местах в рейтинговых отчетах.
Реформы, которые позволили системе управления страной адаптироваться к современным вызовам, углублялись из года в год, сделали необходимым проведение внеочередных выборов в Милли Меджлис, охватив все ветви власти, создали условия для представления оппозиционных политических партий на руководящих должностях в парламенте. Создание в стране атмосферы диалога с политическими партиями является примером развития демократического общества и показателем успешной реализации политических реформ.
В борьбе с глобальной пандемией, которая в 2020 году стала большой угрозой для человечества, превентивные меры, принятые на основании Ваших поручений, предотвратили массовые жертвы, спасли наш народ от невидимой катастрофы. Меры социальной поддержки для сведения до минимума воздействия ограничений, применяемых в связи с пандемией, на экономику и людей, охватывающие более 5 миллионов человек, а также Саммит в рамках Контактной группы Движения неприсоединения, проведенный по Вашей инициативе, специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященная пандемии COVID-19, были высоко оценены международным сообществом.
Господин Президент, Вы в своих интервью напоминаете, что сложившаяся ситуация создала новые реальности. Наша историческая Победа в войне - это тоже реальность, и это было правом нашего народа. Стремительное проведение восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях, превращение этих земель в рай станет не только воплощением мечты, но и торжеством Ваших действий и целей. Вместе с Мехрибан ханым Вы, как победитель, спаситель совершаете поездки на эти земли. Наш народ этим очень гордится. Под Вашим руководством наш народ действительно превратит земли, освобожденные ценой крови наших шехидов, в рай. В этом не может быть никаких сомнений.
Наше государство - мощное, Партия "Ени Азербайджан" - сильная, наш народ – един. Самое главное, господин Президент, Вы с нами, как политический руководитель и полководец, Вы дальновидный, мудрый и решительный. Как лидер, спаситель Вы навечно остались в сердце нашего народа. Да хранит Вас Аллах! Да поможет Всевышний нашему народу!
Большое спасибо за внимание.
Х Х Х
Депутат Милли Меджлиса Ульвия Хамзаева в своем выступлении сказала:
- Уважаемый господин Президент.
29 лет назад – 21 ноября 1992 года, в Нахчыване под руководством нашего общенационального лидера Гейдара Алиева в городе Нахчыван прошла учредительная конференция Партии "Ени Азербайджан", которая стала главной движущей политической организацией в нашей стране и гарантом укрепления нашей независимости, всестороннего роста Азербайджана. Величайшая миссия партии в истории независимости Азербайджана - стать отражением союза "Гейдар Алиев - народ, народ - Гейдар Алиев" в тяжелые, трагические дни нашей страны, в момент, когда решается ее судьба.
Господин Президент, как Вы сказали, "сила Партии "Ени Азербайджан" - это, прежде всего, ее незаменимый лидер Гейдар Алиев. Сила Партии "Ени Азербайджан" в том, что принципы, лежащие в ее основе, претворяются в жизнь. Сила Партии "Ени Азербайджан" в том, что народ любит и поддерживает внутреннюю и внешнюю политику лидера партии "Ени Азербайджан".
Господин Ильхам Алиев, единогласно избранный председателем партии на III съезде Партии "Ени Азербайджан" 26 марта 2005 года, является достойным продолжателем курса созидания и развития нашего великого лидера. Достижение сегодня Азербайджаном наивысшего авторитета на международной арене, социально-экономический и военно-политический подъем нашей страны - это именно результат успешного продолжения Президентом страны господином Ильхамом Алиевым этого пути. Освобождение наших земель, находившихся под оккупацией почти 30 лет, в 44-дневной Отечественной войне, длившейся с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, и великая историческая Победа над врагом, с одной стороны, - логическое завершение этого развития, с другой стороны, - ярчайший пример политического таланта и многогранной государственной деятельности нашего уважаемого Президента.
Уважаемый господин Президент, пользуясь случаем, от имени жителей Нахчыванской Автономной Республики поздравляем Вас – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами с этой великой исторической Победой. Мы все твердо верим, что Вы, будучи достойным продолжателем пути Гейдара Алиева, как всегда, и впредь будете автором важнейших побед азербайджанского государства и народа во всех сферах !
Уважаемый господин Президент, ввод в эксплуатацию более 90 различных объектов во время Ваших поездок в автономную республику за последние 17 лет в качестве главы государства является ярким примером внимания и заботы, уделяемых развитию и защите этой древнего края.
В результате этой заботы в автономной республике была обеспечена продовольственная, энергетическая и оборонная безопасность. В настоящее время в Нахчыване производится 384 вида продукции, а потребность в 350 видах продукции полностью удовлетворяется за счет местных ресурсов. Благодаря заботе главы государства все населенные пункты газифицированы, построены 4 новые гидроэлектростанции, 3 солнечные электростанции, 1 электростанция модульного типа, реконструирована и введена в эксплуатацию 1 электростанция. В автономной республике уделяется внимание мерам по армейскому строительству, укрепляются границы, сформирована армия с профессиональным и высокопатриотичным личным составом.
Организация Партии "Ени Азербайджан" по Нахчыванской Автономной Республике за прошедший период также прошла большой путь развития. В соответствии с принципами, заложенными нашим общенациональным лидером, каждый член партии принимал активное участие в работах в области государственности и созидания, проводимых в нашей автономной республике, и количество принятых в члены партии "Ени Азербайджан" значительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. Если в 2003 году в автономной республике было 30 тысяч членов партии, то сейчас эта цифра достигла 57 тысяч.
Уважаемый господин Президент, в нашей стране существует большое доверие к Партии "Ени Азербайджан" и ее могущественному лидеру. Заверяем Вас, что Нахчыванская Автономная Республика всегда рядом с Вами в политике государственности, проводимой во имя независимости и прогресса Азербайджана! Спасибо.
Х Х Х
Затем заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов сказал:
-Уважаемый председатель.
Уважаемые делегаты съезда.
Выступили семь человек, есть предложение приостановить выступления на съезде. Кто поддерживает это предложение, пожалуйста, выразите отношение. Против - нет, воздержавшихся - нет. Переходим к другому вопросу, который будет обсуждаться на съезде. Это принятие нового Устава партии.
С момента принятия нынешнего Устава партии прошло много времени. За этот период Партия "Ени Азербайджан" добилась значительных успехов. В партии произошел ряд позитивных изменений, и, естественно, становится актуальным создание нового гибкого механизма управления партией и регулирования ее деятельности. Думаю, что все эти вопросы закреплены в новом Уставе партии, который сегодня должен быть принят съездом. Хочу выразить уверенность, что новый Устав, который будет принят сегодня на съезде партии, заложит прочную основу для будущей деятельности Партии "Ени Азербайджан". Поэтому я хочу поставить на голосование новый Устав партии. Если кто хочет принять новый Устав партии на основе этих предложений, пожалуйста, выразите отношение. Против - нет, воздержавшихся - нет. Таким образом, принят новый Устав Партии "Ени Азербайджан".
Следующий вопрос повестки дня - избрание правления Партии "Ени Азербайджан". Предлагается избрать правление партии в составе 40 человек. Я ставлю это предложение на голосование, и, если кто поддерживает избрание совета партии в составе 40 человек, пожалуйста, проголосуйте. Против - нет, воздержавшихся - нет.
Хочу довести до вашего внимания рекомендации председателя партии в связи с составом правления:
Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Васиф Талыбов, Ариф Рагимзаде , Эльдар Ибрагимов, Михаил Забелин, Амин Исмаилов, Али Ахмедов, Мубариз Гурбанлы, Анар Искендеров, Рауф Алиев, Эльдар Азизов, Муса Гулиев, Бахар Мурадова, Адалят Мурадов, Эльнур Садыгов, Тофик Джахангиров, Тахир Будагов, Хикмет Мамедов, Азер Бадамов, Айнур Софиева, Рамиз Гусейнов, Фуад Ибрагимов, Эльмар Гасымов, Рашад Махмудов, Джавид Османов,Пярвин Керимзаде, Самир Джафаров, Асиф Аскерли, Таир Миркишили, Эльшад Мирбашироглу, Эльнара Акимова, Вазех Аскеров, Рамин Мамедов, Афсун Суджаев, Ульвия Гамзаева, Шахин Исмаилов, Ровшан Байрамов, Байрам Асланов и Кямал Джафаров.
Я ставлю на голосование вопрос об избрании в Правление Партии "Ени Азербайджан" предложенных кандидатов. Тех, кто согласен с избранием этих лиц в Правление, прошу выразить отношение. Проголосовавших против и воздержавшихся нет. Таким образом, Правление Партии "Ени Азербайджан" считается избранным.
Следующий вопрос повестки - избрание Ревизионной комиссии партии. Есть предложение, чтобы в составе Ревизионной комиссии были 13 человек. Ставлю предложение на голосование. Прошу выразить отношение тех, кто согласен с этим предложением. Проголосовавших против нет, воздержавшихся нет.
Довожу до вашего внимания предложения председателя партии в связи с составом Ревизионной комиссии:
Джаваншир Пашазаде, Гасан Гасанов, Малахет Ибрагимгызы, Муса Мусаев, Низами Сафаров, Айдын Гусейнов, Самед Сеидов, Эльман Насиров, Севиндж Гусейнова, Садиг Гурбанов, Вюгар Искендеров, Бадам Гусейнова, Нагиф Гамзаев.
Прошу выразить отношение тех, кто согласен с избранием названных лиц в Ревизионную комиссию Партии "Ени Азербайджан". Проголосовавших против нет, воздержавшихся нет. Таким образом, избирается Ревизионная комиссия партии. Поздравляю всех избранных. Удачи и успехов.
Очередной вопрос повестки дня – обсуждение Совета ветеранов партии.
Господин председатель, уважаемые участники съезда, через год исполнится 30 лет со дня создания Партии "Ени Азербайджан", основанной великим лидером Гейдаром Алиевым. С одной стороны, это молодая партия, а с другой стороны, это партия, просуществовавшая 30 лет. Таким образом, в составе Партии "Ени Азербайджан" сформировалось достаточное число ветеранов, имеющих заслуги в развитии партии. В связи с этим назрела актуальность создания в составе партии новой структуры - Совета ветеранов, и как отметил в своей речи председатель партии, ветераны партии продолжат плодотворную работу в сегодняшней и дальнейшей деятельности партии.
Есть предложение об избрании нового Совета ветеранов партии в составе 35 человек. Ставлю этот вопрос на голосование. Прошу выразить отношение тех, кто согласен с избранием в состав Совета ветеранов 35 человек. Против нет, воздержавшихся нет.
Довожу до вашего внимания рекомендации Председателя партии в связи с составом Совета ветеранов:
Ариф Рагимзаде, Садагят Гахраманова, Акиф Ализаде, Адалят Фараджев, Керим Керимов, Искендер Гулиев, Судеиф Имамвердиев, Аждар Исмаилов, Вилаят Алиев, Рамиз Мехтиев, Диляра Сеидзаде, Ягуб Махмудов, Мамед Насиров, Ризван Джабиев, Шахлар Аскеров, Захид Халилов, Адиля Аббасова, Урхан Алекперов, Гусейнбала Мираламов, Рафиг Мамедгасанов, Джамиль Алиев, Мисир Марданов, Нурлана Алиева, Ибрагим Азизов, Ахлиман Амирасланов, Магсуд Наджафов, Асиф Джахангиров, Эльбай Гасымзаде, Али Гасанов, Низами Худиев, Таир Мамедов, Хейреддин Годжа, Эльман Мамедов, Вахид Новрузов, Тахир Рзаев.
Ставлю на голосование вопрос избрания этих лиц в состав Совета ветеранов партии. Если кто "за", прошу выразить отношение. Против - нет, воздержавшихся - нет. Таким образом, Совет ветеранов избран.
При этом председатель и заместитель Совета ветеранов будут избраны съездом. Председатель партии выдвигает на должность председателя вновь созданного в партии Совета ветеранов кандидатуру Арифа Рагимзаде, являющегося ветераном парти, а на должность заместителя председателя – кандидатуру Садагат Гахрамановой.
Ставлю должность председателя на голосование. Кто за то, чтобы Ариф Рагимзаде был избран председателем Совета ветеранов партии, прошу выразить свое отношение. Против - нет, воздержавшихся нет. А сейчас ставлю на голосование кандидатуру Садагат Гахрамановой для избрания на пост заместителя председателя Совета ветеранов. Кто за то, чтобы она была избрана заместителем председателя Совета ветеранов, прошу выразить отношение. Против - нет, воздержавшихся - нет. Таким образом, Ариф Рагимзаде избран председателем Совета ветеранов партии "Ени Азербайджан", а Садагат Гахраманова - его заместителем. Поздравляем обоих. Желаем успехов.
Следующим вопросом повестки дня VII съезда Партии "Ени Азербайджан" является обращение 6 политических партий, желающих присоединиться к Партии "Ени Азербайджан". Успех политики Гейдара Алиева, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, укрепление экономической мощи нашего государства, а также освобождение азербайджанских земель, находившихся под оккупацией в течение 30 лет, в результате 44-дневной войны и рост авторитета Азербайджана в мире как государства, а также другие положительные моменты привели к безоговорочной поддержке политики Ильхама Алиева как всеми гражданами, так и многими политическими партиями Азербайджана.
Считаю, что ярким проявлением этого является однозначно позитивная роль абсолютного большинства действующих в Азербайджане политических партий в обеспечении национального единства и солидарности, о которых мы только что говорили, их решительной поддержки политику, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Новое проявление этого наглядного выражения нашло отражение в решениях шести политических партий о присоединении к Партии "Ени Азербайджан" на их позавчерашнем съезде. Хотел бы представить вашему вниманию эти партии:
Народно-демократическая партия Азербайджана, учреждена в 1992 году и действует по сегодняшний день.
Крестьянская партия Азербайджана, учреждена в 1992 году.
Партия национального спасения, учреждена в 1993 году.
Партия "Юрддаш" Азербайджана, учреждена в 1994 году.
Партия национального движения, учреждена в 1994 году.
Демократическая партия предпринимателей Азербайджана, учреждена в 1994 году.
Как я уже отметил, два дня назад они приняли решение присоединиться к Партии "Ени Азербайджан", обратились в партию, и сегодня по рекомендации председателя партии этот вопрос был вынесен на обсуждение VII съезда партии. Хочу сообщить, что представители всех шести партий сегодня в качестве гостей принимают участие в VII съезде.
Считаю, что слияние этих партий с Партией "Ени Азербайджан" можно считать успешным шагом по укреплению национального единства, солидарности в Азербайджане, дальнейшему укреплению политических позиций Партии "Ени Азербайджан" и в этой связи хочу, чтобы вы выразили отношение вопросу о присоединении к Партии "Ени Азербайджан" 6 партий, обратившихся для присоединения к Партии "Ени Азербайджан". Если кто поддерживает присоединение этих партий к Партии "Ени Азербайджан", прошу выразить отношение. Против - нет, воздержавшихся - нет.
Таким образом, господин Президент, уважаемые делегаты съезда, вопросы повестки дня VII съезда Партии "Ени Азербайджан" исчерпаны, необходимые решения приняты.
Спасибо за внимание.
Х Х Х
Президент Азербайджана, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на съезде с заключительной речью.
Заключительная речь Президента Ильхама Алиева
-Спасибо. Поздравляю всех членов партии, избранных в руководящие органы нашей партии, желаю им успехов в деятельности.
VII съезд нашей партии является важным событием в общественно-политической жизни страны. Партия "Ени Азербайджан" – крупнейшая политическая партия не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Наша партия обладает большими традициями. Как уже отмечалось, в следующем году мы проведем 30-летний юбилей партии. Считаю, что в обновленном формате, в том числе с учетом кандидатов, представленных в руководящих органах, партия станет более активной, активнее будет решать стоящие перед страной проблемы. Жизнь меняется, меняются времена. Еще раз хочу сказать, мы должны применять самый современный опыт во всех сферах в Азербайджане, в том числе в области политических реформ. Уверен, что члены партии, представленные в руководящих органах, будут активными, сыграют свою роль в деятельности нашей партии, внесут вклад в наше общее дело, с тем чтобы партия и дальше оставалась ведущей политической силой страны. Я не сомневаюсь в этом. Это показывает и присоединение к нашей партии сегодня дружественных нам партий. Это тоже очень важное, знаменательное событие. Это – очередной шаг, направленный на совершенствование нашей политической системы. Одновременно он свидетельствует о том, что цель, программа, деятельность нашей партии, достигнутые ею успехи привлекательны и для дружественных партий. Уверен, что объединение нескольких партий с Партией "Ени Азербайджан" усилит ее. Мы принимаем членов этих партий, говорим им "Добро пожаловать в нашу семью!". Конечно же, будут предприняты дополнительные шаги, связанные с совместной деятельностью. Учитывая все это, считаю, что необходимо также подготовить новую программу нашей партии. Она должна охватывать все вопросы, связанные с новым этапом. Поручаю Правлению в течение трех месяцев подготовить и представить новую программу нашей партии.
Проведение съезда,еще раз хочу сказать, является важным событием в жизни нашей страны. Партия "Ени Азербайджан" и впредь будет находиться в центре всех процессов, происходящих в нашей стране. Многотысячные члены нашей партии представляют все слои нашего народа.
Что касается предстоящей работы, то хочу особо отметить поддержку, оказываемую семьям шехидов. Активисты нашей партии должны проявлять активность и в этой области, государство выполняет стоящую перед ним задачу. Несмотря на то, что после войны прошло 4 месяца, уже состоялась церемония предоставления квартир 1500 семьям шехидов и инвалидов войны. В прошлом году семьям шехидов было предоставлено 1572 квартиры. Это - рекордный показатель. А в нынешнем году новые квартиры получат около 3 тысяч семей шехидов и инвалидов войны. Должен сказать, что таким образом, всем членам семей шехидов, находящихся на учете в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, в первую очередь, семьям шехидов Первой Карабахской войны, будут предоставлены квартиры и дома. В предстоящие годы квартиры будут предоставлены стоящим в очереди близким шехидов Первой и Второй Карабахской войн. Но наша забота о семьях шехидов не ограничивается лишь предоставлением квартир или же автомобилей. Представители Партии "Ени Азербайджан" должны постоянно проявлять внимание и заботу о людях этой категории.
Одновременно наши гази также обеспечиваются государством всеми необходимыми лечебными средствами, заказаны самые современные протезы. Очень скоро мы вернем наших гази, потерявших здоровье во время войны, к нормальной жизни. Должен также сказать, что помощь в данном вопросе нам оказывают и врачи, приехавшие из-за рубежа. В Азербайджан уже приехали врачи из нескольких стран, они проводят операции, оказывают помощь. Выражаю всем нашим зарубежным друзьям признательность за эту добрую миссию.
Когда начнется реализация программы Большого возвращения, будет дан старт и процессу возвращения на родные земли вынужденных переселенцев, и здесь членам, активистам Партии "Ени Азербайджан" также следует находиться на переднем плане, сыграть свою роль, потому что данный процесс будет происходить в определенный отрезок времени. Мы не сможем за день или за год, за два восстановить все наши разрушенные города и села. Поэтому здесь, конечно, будет соблюдаться последовательность. В связи с этой последовательностью, конечно, считаю, что в первую очередь преимущество должно быть отдано вынужденным переселенцам, находящимся в самом тяжелом положении. Потому что более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены государством домами и квартирами, их бытовые условия хорошие. Однако в детских садах, общежитиях и других непригодных, то есть, неприспособленных зданиях все еще проживают переселенцы. Здесь активисты Партии "Ени Азербайджан" также должны сыграть свою роль для того, чтобы была соблюдена социальная справедливость.
Воспитание молодого поколения является вопросом, имеющим особое значение для любого государства. Страны, где этому вопросу не уделяется внимания, со временем могут столкнуться с большими проблемами. Происходящие в мире процессы дают основание сказать, что в некоторых местах этот процесс ведется стихийно. В таком случае, конечно, в будущем – через 10-20 лет могут возникнуть очень серьезные проблемы. Если не воспитывать молодое поколение, не прививать ему общечеловеческие ценности, то в будущем неизбежны проблемы, потому что мы и сегодня видим, что со сменой поколений в некоторых странах радикальные силы либо приходят к власти, либо с каждым годом, от выборов к выборам получают все больше голосов. Среди них есть и фашистские партии, есть желающие прийти к власти с исламофобскими лозунгами, есть радикалы. Все это говорит о том, что в деле воспитания были пробелы. Просто система образования страны не уделяла внимания данной сфере. Но воспитательная работа должна проводиться и на уроках, в то же время господствующая в стране атмосфера также является одним из методов воспитания. Если привести в пример Азербайджан, то политика власти у нас поддерживается народом именно потому, что она соблюдает интересы народа. Там, где интересы народа находятся на первом плане, в этих странах живут традиции, переходящие из поколения в поколение, и мы должны хранить эти традиции. Будущее стран, где национальная идентификация уже переходит на задний план, где традиционные ценности, можно сказать, деградируют, может стать очень проблемным. Сегодня мы живем в глобальном мире, на глобальном информационном пространстве. Особенно если учесть, что Азербайджан является страной, постоянно подвергающейся информационной атаке, сколько грязных кампаний проведено против нас, не исключено, что они будут проводиться и впредь. Подрыв имиджа нашей страны, создание внутри страны недоверия, вбрасывание сфальсифицированных фактов – все это преследует одну цель: в условиях суматохи и хаоса заложить в будущем основу для каких-то внешних кругов. Мы не можем допустить этого. Поэтому воспитание молодого поколения должно стать нашей повседневной деятельностью. Этому необходимо уделять внимание и в вузах, и, в первую очередь, семьях, а также политических партиях. Молодое поколение, осуществляющее деятельность в политических партиях, необходимо инструктировать так, чтобы оно было подготовлено к будущей жизни, чтобы независимость нашей страны была для него превыше всего. Конечно, многое здесь зависит от деятельности опытного поколения. К примеру, создан Совет ветеранов Партии "Ени Азербайджан". Считаю, что это очень важный шаг. В составе этого Совета ветеранов будут работать известные, уважаемые люди. Я прошу и их быть активными, посещать регионы, встречаться с представителями молодого поколения. Молодое поколение не знает реалий страны, оно не видело 1991-1992-е годы. Необходимо информировать их об этом, чтобы они знали, какой ценой мы добились сегодняшних реалий. Необходимо предоставлять информацию, связанную с Отечественной войной, поствоенным периодом, все это надо разъяснять, потому что извне, оттуда, отсюда поступает лживая, фальшивые информация, порой молодые люди верят в это. Этот отчет также строится именно на этом, воспитание молодого поколения в национальном духе, в духе национально-нравственных ценностей является одной из важнейших задач. Наши традиции, ценности, образ жизни – все это наше достояние, мы не можем и не должны утратить это. Поэтому воспитание молодого поколения является очень важной задачей, и национально-нравственные ценности здесь находятся на первом плане.
Еще один важный вопрос заключается в том, - Партия "Ени Азербайджан" всегда была активна в этом плане, и наша государственная политика в данной сфере однозначна, - что проживающие в Азербайджане представители всех народов живут и впредь будут жить как одна семья. Это – наше большое достояние. На различных мероприятиях я также говорил, что религиозное и этническое разнообразие – наше большое достояние.
Все мы – представители азербайджанского народа. В то же время Азербайджан является многонациональной, многоконфессиональной страной, поэтому представители всех народов, всех религий имеют свои традиции, свои праздники, свой образ жизни, и уважительное отношение друг к другу – наше большое достояние. Могу сказать, что Азербайджан и в этой области является одной из редких стран мира. Потому что посмотрите, какие проблемы сегодня переживают развитые страны. Им не удалось справиться с этими проблемами. Там происходят противоречия, дискриминация на религиозной, национальной почве. В некоторых городах этих стран есть такие регионы, куда даже полиция не решается войти. Словно построили государство в государстве. Почему? Потому что политика проводилась неверно, она вообще не проводилась. Они считали, что экономические достижения и высокие критерии принесут счастье проживающим там и прибывшим туда представителям всех остальных народов. Но это не так. Там царят несправедливость, расслоение, дискриминация на национальной, религиозной почве, расизм. Мы видим проявления этого, в последнее время это проявляется еще более отчетливо, в частности, в связи с миграционным кризисом. Миграционный кризис по существу показал, что провозглашенные ценности зачастую просто были лозунгом, и в реальной жизни этого нет.
Наше преимущество заключается в том, что представители всех проживающих в Азербайджане народов чувствуют себя комфортно, в своей семье, на своей родине. Дружба и добрые отношения между народами – наше большое достояние. Мы должны сохранить это. Здесь и впредь будет проводиться последовательная политика. Наша политика принимается и народом. Во Второй Карабахской войне представители всех проживающих в Азербайджане народов проявили самоотверженность, героизм, стали шехидами, сражались за Родину, шли на смерть под флагом Азербайджана. Такое вот общество существует в Азербайджане. Это – наше большое достояние.
Однако нам хорошо известно, что в течение последних 30 лет одна из основных деятельностей армянского государства и армянской диаспоры была направлена на создание противостояния между проживающими в Азербайджане народами. Они не скрывали этого и считали, что смогут добиться здесь какого-то успеха. Но, как видно, они не осведомлены об азербайджанских реалиях.
Армения, как вражеское государство, являлось целью номер один для представителей всех проживающих в Азербайджане народов. Вся наша молодежь, независимо от вероисповедания, национальной принадлежности, шла на смерть. Это – наше большое достояние. Поэтому данной сфере должно уделяться очень большое внимание, и Азербайджан – так же, как мы сегодня превратились в один из центров мультикультурализма в мировом масштабе – и впредь всегда должен уделять внимание данному вопросу как внутри страны, так и в международной деятельности.
В этом году мы отметим 30-летие нашей независимости. Во вступительном слове я высказал свои мысли по этому вопросу. Еще раз хочу сказать, спустя 30 лет мы встречаем этот день с чувством гордости. Мы отметим 30-летие нашей независимости, как народ, государство, одержавшее Победу, добившееся Триумфа. Деятельность, направленная на укрепление нашей независимости, будет осуществляться и впредь. Это – вечный процесс. Говоря о независимости, я, естественно, имею в виду реальную независимость. Азербайджан и здесь является одной из немногих стран в мире, которая абсолютно независимо проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, самостоятельно выбирает друзей, ни перед кем не склоняет голову и не отчитывается. Но воля азербайджанского народа является для меня, как Президента, основным вопросом. История последних лет показала, что, несмотря на все попытки, никому не удалось заставить Азербайджан свернуть с пути независимости. Сколько попыток было предпринято, чтобы втянуть нас в ту или иную авантюру, подстрекать нас, даже влезть в наши отношения с некоторыми дружественными странами. Таких попыток было много. Просто широкой общественности об этом неизвестно. Не исключено, что их будет много и в дальнейшем. Но мы, проводя независимую политику, сводим эти попытки на нет. Поэтому партия и все наше общество должны быть активны в деле дальнейшего укрепления независимости.
Конечно, когда мы обрели государственную независимость, - я уже высказал свое мнение по этому вопросу, - она носила условный характер. Спустя четыре месяца после восстановления независимости Армения учинила против нас Ходжалинский геноцид. Через семь месяцев после восстановления независимости Шуша и Лачин оказались под оккупацией. То есть, первые годы независимости были трагическими, и мы могли полностью утратить независимость. Но сейчас, спустя 30 лет мы встречаем этот юбилей как страна, восстановившая территориальную целостность, одержавшая победу над Арменией. Вижу из проводимых в различных местах обсуждений, связанных с войной, говорят, что мы освободили семь районов. Это не так. Мы одновременно освободили Шушу, полностью освободили бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили более 50 процентов бывшего Мартунинского, нынешнего Ходжавендского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Освободили значительную часть бывшего Мардакертского, нынешнего Агдеринского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, в том числе поселок Суговушан. Мы освободили не только семь районов. Мы освободили более обширную территорию, и созданная сегодня нами реальность уже воспринимается миром. Еще раз хочу сказать, что эту реальность создали мы – благодаря силе, воле, единству.
Одним из результатов войны, конечно, является Зангезурский коридор – тема сегодняшних обсуждений. Зангезурский коридор – историческое достижение. Этот вопрос особо отражен в трехстороннем Заявлении, что одновременно является нашей большой политической победой. В настоящее время идет активная работа в направлении деятельности Зангезурского коридора, есть много предложений, многие транспортно-коммуникационные проекты уже находятся на столе, обсуждаются, что станет нашим очередным историческим успехом.
Независимость – наше самое большое достояние, самая большая ценность. В годы независимости мы жили одной целью: забрать у врага родные земли, освободить их от оккупации и восстановить нашу территориальную целостность. Мы добились этого.
Таким образом, хочу закрыть сегодняшний съезд следующими словами,которые говорил во многих случаях: "Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!".