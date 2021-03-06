Президент Ильхам Алиев выступил на съезде правящей партии (ФОТО) (Версия 3)

Первая версия 5 марта, 11:07.

БАКУ /Trend/ - Состоялся VII съезд Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на съезде в видеоформате.

Президент Ильхам Алиев: VII съезд Партии "Ени Азербайджан" объявляю открытым.

Прозвучал государственный гимн.

Президент Ильхам Алиев: Уважаемые члены Партии "Ени Азербайджан", прошу сначала почтить минутой молчания светлую память наших отважных шехидов, погибших в Отечественной войне.

Минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Затем глава государства, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на съезде с вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

- Прошло три года с VI съезда нашей партии. Это были решающие годы для нашей страны, региона. За три года в жизни страны произошло много важных событий. Естественно, самым важным среди них является восстановление нашей территориальной целостности, блестящая Победа, одержанная в Отечественной войне. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость, изгнал оккупантов с наших исконных земель, таким образом, историческая справедливость была восстановлена. Наша славная Победа – источник нашей гордости. Сегодня наша Победа изучается в передовых вузах ведущих стран мира. Азербайджанский народ проявил единство, солидарность. Азербайджанская армия продемонстрировала отвагу, героизм, профессионализм. Весь наш народ сплотился в единый кулак, нанеся врагу сокрушительные удары, освободил свои исторические земли от оккупантов. Мы выполнили эту историческую миссию.

В течение последних 17 лет во всех своих выступлениях, связанных с конфликтом, я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Азербайджан никогда не позволит создать на своих исторических, исконных землях второе армянское государство, мы никогда не смиримся с соглашением, которое не устроит нас полностью. В различных выступлениях, интервью до войны я говорил, что нам не нужен какой-то половинчатый мирный договор. Мы должны полностью восстановить нашу территориальную целостность. Мы должны полностью восстановить историческую справедливость, потому что половинчатое соглашение не отвечало интересам нашего народа, исторической справедливости. Половинчатое соглашение так или иначе могло повысить в дальнейшем риски войны. Нам же нужна была полная, абсолютная победа. Мы одержали эту абсолютную победу, разгромили врага, уничтожили его армию и добились того, чего хотели.

В течение последних 3 лет были проведены президентские и парламентские выборы. Президентские и парламентские выборы занимают особое место в современной жизни нашей страны. Особенно если учесть, что на президентских и парламентских выборах проводимые в нашей стране реформы вступили в новый этап, и сегодня Азербайджан является страной, проводящей широкомасштабные реформы. В повседневной жизни, экономических показателях нашей страны, успехах, достигнутых в социальной сфере, мы видим, что эти реформы имеют огромное значение. В то же время наши инициативы, реформы играют большую роль и в оздоровлении общественно-политического климата.

Программа, объявленная мною после президентских выборов, выполняется, и мы последовательно добиваемся поставленных целей. После президентских выборов я в качестве первостепенной задачи поставил восстановление нашей территориальной целостности, и мы добились этого. В то же время ясные цели были поставлены в политической, экономической, социальной и других сферах, в том числе в борьбе с негативными явлениями. Мы последовательно и целенаправленно добиваемся этих целей.

Именно этим сегодня вызвана необходимость проведения VII съезда Партии "Ени Азербайджан". Возникла новая ситуация, ее создали мы. Мы - страна, создающая реалии. Многие проекты, реализованные по нашей инициативе и в прежние времена, привнесли новшество в регион, обусловили новые форматы сотрудничества. Наша успешная энергетическая политика, транспортная политика не только привела к появлению энергетических и транспортных коридоров, но и создала новые форматы сотрудничества в регионе и в широком смысле – на Евразийском пространстве. Сегодня число стран, объединившихся вокруг этих проектов и реализующих их вместе с нами, растет. Это волей-неволей обусловливает неизбежность сотрудничества между этими странами, даже странами, у которых в прежние времена не было особо теплых отношений друг с другом. Поэтому правильный анализ, проводимый в последнее время в мире в связи с нашей политикой, и высокая оценка нашей деятельности полностью отражают реальность. Итоги Второй Карабахской войны также создали новые реалии для региона. В регионе появились новые возможности сотрудничества. Были созданы важные условия для обеспечения долгосрочного мира, одновременно в нашей стране также появились новые возможности для вступления в новый этап.

Всю работу мы проводим последовательно, и если взглянуть на нашу историю последних 17 лет, то можно увидеть, что ставились цели, они определялись правильно, мы достигали этих целей и после этого ставили новые цели. Таким образом, мы обеспечили устойчивое развитие как в политической, так и экономической сфере, превратили Азербайджан в страну, пользующуюся огромным авторитетом и уважением на международной арене, и обеспечили основную задачу – восстановление территориальной целостности.

Партия "Ени Азербайджан" связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Партия была создана вокруг Гейдара Алиева, его политический опыт, знания, заслуги перед народом, истинный патриотизм, проявленный в период работы в Нахчыване, и преданность своему народу сплотили вокруг него прогрессивных людей Азербайджана. Конечно, важную роль здесь играла работа, проделанная им в 1970-х - начале 1980-х годов. Потому что, я неоднократно говорил и члены партии хорошо это знают, должно знать и молодое поколение, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев стал руководить Азербайджаном, Азербайджанская Республика по всем показателям находилась на последних местах среди республик Советского Союза. А в 1982 году в результате деятельности Гейдара Алиева она занимала передовые места. Если две республики являлись донорскими, то одной из них был Азербайджан. Работа, проделанная им в то время, позволила добиться значительного развития, оживления и промышленности, и сельского хозяйства, и легкой промышленности, люди помнят то время. К тому же, решительность, смелость, мудрость Гейдара Алиева, его постоянные контакты с народом, беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством по праву снискали ему большую симпатию в народе.

Еще один важный фактор связан с нахчыванским периодом деятельности Гейдара Алиева, так как в то время Нахчыван, с одной стороны подвергался атакам Армении, а с другой, - необоснованным нападкам, преследованиям тогдашнего руководства Азербайджана. Республика, фактически оказавшаяся в условиях блокады, жила без света, газа, воды, без всяких материальных возможностей, и основную роль здесь играл фактор Гейдара Алиева. Как бы армяне ни пытались, им не удалось добиться желаемого в Нахчыване. Хотя целью их следующей атаки после Карабаха был Нахчыван. Гейдару Алиеву и людям, сплотившимся вокруг него, удалось защитить Нахчыван, посадить врага на место и одержать победу в ожесточенных боях на границе.

В то же время однозначные, решительные шаги великого лидера, связанные с независимостью, высоко оценивались народом. В то время в Азербайджанской Республике состоялся референдум о сохранении Советского Союза и его результаты были грубо сфальсифицированы. Якобы азербайджанский народ не хочет независимости, а желает жить в составе Советского Союза. Это был абсурд, потому что еще совсем недавно произошли события 20 Января. Несправедливость, проявленная в отношении Азербайджана, изгнание азербайджанцев из Нагорного Карабаха, а затем – из прилегающих к нему регионов, изгнание азербайджанцев из Армении – все это осталось раной в душе азербайджанского народа. Какой патриот в этом случае может проголосовать против независимости? То есть, полностью было фальсифицировано. А в Нахчыванской Автономной Республике Гейдар Алиев не позволил провести референдум. Это был шаг, требовавший большой смелости, героизма. В то же время руководство, сидевшее в то время в Баку под флагом советского Азербайджана, так крепко вцепилось в прошлое, словно не хотело его отпускать. По указанию и инициативе Гейдара Алиева трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден в Нахчыване как официальный флаг, а до распада Советского Союза оставалось еще много времени.

То есть, все эти факторы привели к еще большему росту уважения к Гейдару Алиеву в народе.

Создание Партии "Ени Азербайджан" было необходимостью. В то время, еще раз хочу сказать, смелые, бесстрашные люди отчетливо видели, что наша молодая страна, только что восстановившая свою независимость, находится лицом к лицу с большим бедствием, и происходившие в стране процессы уже приобрели неуправляемый характер. Военное поражение дополняется внутренним кризисом. Происходившие в стране негативные процессы, политические дрязги, борьба за власть поставили под вопрос независимую жизнь нашей страны. Для того, чтобы представить те дни, месяцы, достаточно взглянуть на события, происходящие сегодня в Армении. Это – фактически их отражение, безнадежность, царившие в обществе тотальная апатия, депрессия, отсутствие доверия к какой-либо политической силе, отсутствие доверия к власти, отсутствие доверия к оппозиции – вот картина тогдашнего молодого независимого Азербайджана. Как страна может развиваться в такой ситуации? Наши земли захватывались, территориальная целостность была нарушена, из Армении было изгнано более 300 тысяч азербайджанцев, из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы, Шуша и Лачин оказались под оккупацией, между Нагорным Карабахом и Арменией возникла географическая связь, появились беженцы, переселенцы и никаких основ для будущего, для изменения этой ситуации не было. Кто бы изменил эту ситуацию? Находившийся тогда у власти тандем НФА-Мусават преследовал только собственные интересы. Пришедшие к власти случайные люди – словно близнецы-братья с людьми, пришедшими к власти в Армении в 2018 году. Неопытные, безграмотные, некультурные, некомпетентные, трусливые, дезертиры, какие еще эпитеты остались, им подходит любой отрицательный эпитет. Они и управляли в то время Азербайджаном.

Мог ли народ доверять таким людям? Страна находилась в абсолютно неуправляемом состоянии. Старая партноменклатура, можно сказать, оказалась полностью парализованной, тандем НФА-Мусават, пришедший к власти незаконным путем, грабил, разваливал страну, продавал Армении бензин при том, что шла война. На все должности люди назначались за взятку, причем случайные люди, проходимцы. Посмотрите, я неоднократно говорил об этом, кто управлял Азербайджаном, обладатели какой нравственности, каких знаний.

Подобно людям, пришедшим к власти в Армении в 2018 году, они разваливали страну и в итоге привели нас к краю пропасти. Мог азербайджанский народ терпеть это? Конечно же, нет. В этом и заключалась историческая необходимость создания Партии "Ени Азербайджан".

В то время патриотически настроенные люди – знаменитые "91", проявив смелость и национальное мышление, несмотря на репрессии, обратились к великому лидеру. Это требовало большой смелости, потому что законов тогда не существовало, каждый делал все, что ему вздумается. Правоохранительные органы необоснованно задерживали, избивали людей, избивали, оскорбляли их в прямом эфире. Царили полная анархия, хаос, произвол. Убивали, калечили, задерживали, кого хотели. Вот такая картина была в то время. Якобы демократический Народный фронт ввел цензуру. Цензура была введена в то время ими. В то время того, кто им возражал, гнобили, избивали, убивали. Почему учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан" был проведен в Нахчыване? В Баку не позволили. Так боялись феномена Гейдара Алиева, настолько сами осознавали свою ничтожную сущность, что знали: если съезд пройдет в Баку, то их власти придет конец, потому что ненависть народа к ним перешла все границы.

Хочу еще раз сегодня отметить "91", для которых национальные интересы в то время были превыше всего, высоко оцениваю их деятельность. Многие из них и сегодня находятся в наших рядах. Они и дальше будут заниматься активной работой, осуществлять деятельность в Совете ветеранов Партии "Ени Азербайджан" и в общественной жизни. Азербайджанский народ не должен забывать их. Как Президент я всегда высоко оцениваю их деятельность. И не только потому, что они обратились к Гейдару Алиеву. А потому, что не побоялись, не отступили, поставили интересы страны выше личных интересов.

Ноябрь 1992 года фактически открыл путь новому этапу в жизни нашей молодой страны. Не прошло и года после этого - в октябре 1993 года Гейдар Алиев при поддержке абсолютного большинства народа был избран на пост Президента, и уже начался процесс выхода нашей страны из кризиса.

Мы должны хорошо знать эту историю. А те, кто не пережил эту историю, должны ее изучать. Я уже говорил, что в наших учебниках должна быть представлена обширная информация об этой истории. Живые свидетели этой истории должны делиться своими воспоминаниями, чтобы она жила вечно. История нашей независимости началась именно с этого, а не с октября 1991 года. Хотя 18 октября 1991 года мы отмечаем как День независимости. Но каждый должен знать, что эти процессы не зависели от нас. Азербайджан даже опоздал. Многие бывшие союзные республики уже провозгласили независимость. Советский Союз, можно сказать, разваливался. Уже шли процессы распада. Чего ждали до 18 октября? Нельзя было провозгласить независимость раньше? Конечно, можно было. Поэтому подлинная история нашей независимости связана с именем великого лидера Гейдара Алиева, потому что до этого независимость была только на словах, фактически же ее не было. Мог Азербайджан проводить независимую политику? Нет! Мог защищать свои границы? Нет! Мог говорить свое слово на международной арене? Нет! Что же это за независимость?

Конечно, правильно проанализировав тот период, мы застрахуем себя от тех или иных рисков и в будущем. Молодое поколение, не знающее того периода и не жившее в то время, должно знать, какой ценой мы смогли сохранить независимость, кому мы обязаны. Если бы Гейдар Алиев в то время не пришел к власти, то Азербайджан сегодня, может быть, жил как марионеточное государство при ком-то, как полуколония.

Мы должны знать эту историю, знаем и впредь будем строить свою деятельность на этой прочной основе, так же, как строили до сих пор. 1993-2003 годы были решающими годами. Были заложены основы государственности. Дана политическая оценка трагедии 20 Января. Почему тандем Народный фронт-Мусават не дал политической оценки трагедии 20 Января? У них был целый год. Почему? Потому что их руки тоже были в крови азербайджанского народа. Они тоже хотели скрыть трагедию 20 Января. Только Гейдар Алиев дал трагедии 20 Января политическую оценку. Лишь при Гейдаре Алиеве была принята Конституция. Именно по его указанию и им была отменена цензура, введенная тандемом Народный фронт-Мусават. Начались политические реформы, появилась многопартийная система. Мы вышли из международной изоляции. Азербайджан уже стали воспринимать как уважаемую и заслуживающую уважения страну. В нашу страну были привлечены крупные инвестиции. Был дан старт строительству армии. У нас не было регулярной армии. Были предприняты важные шаги по подготовке кадров. Кадров, которые и сегодня вносят свой вклад в различных сферах жизни нашей страны.

Естественно, в 2003 году народ проголосовал за политику Гейдара Алиева, оказал мне доверие. Потому что я сказал, что если народ окажет мне доверие, то я останусь верным политике великого лидера. Это был один из основных факторов. Жизнь показала, что в последние 17 лет мы действительно добились исторических успехов. Для того, чтобы охарактеризовать данный период, потребуется много времени. Все налицо. Уверен, что наши историки, политологи, ученые правильно отразят в статьях, книгах, учебниках и этот период. Потому что это был новый период для нашей молодой страны. Основанный на предыдущем периоде, на прочной основе, но новый период. И это естественно, потому что у каждого периода свои требования. Мы не можем жить в XXI веке с требованиями 1990-х годов. Даже сегодня, после войны начинается новый период. Мы должны отставить в сторону все успехи, достигнутые в прежние времена. Да, это создало нам фундамент, базу, позволило нам достичь основной цели. Но если мы постоянно будем говорить о том периоде, не думать о будущем, то что получится. Мы должны думать о будущем. Мы должны опережать время. Я говорил, что сегодня нашим основным соперником в восстановлении Карабаха является время. Надо спланировать будущее страны так, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашей страны, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности.

Могу сказать, что если подойти к истории под этим углом зрения, то 2003-2020-е годы были своего рода подготовительным периодом. Мы должны были подготовиться, и я не скрывал этого. Я говорил, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Сколько давления на меня было из-за этого. Как только ни обвиняли меня представители больших стран - Ильхам Алиев не хочет мира, он хочет войны, кому-то угрожает, война невозможна. Сколько и вы, и азербайджанский народ слышали, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. Кто только этого не говорил. Я согласился с этим? Нет. Сколько, как говорится, пытались убедить меня подписать в той или иной форме протокол с Арменией, лишь бы вопрос был решен мирным путем. То есть, чтобы военный путь был исключен. Я не дал согласия на это. После этого меня стали обвинять, мол, если Президент не дает согласия на это, значит, готовится к войне. Я говорил, да, готовлюсь, и народ, и государство готовятся. Говорил, что если вопрос не будет решен, то мы решим его военным путем. Я говорил открыто, не скрывая этого. Это был период подготовки. Прежде всего, мы должны были быть готовыми морально. Наряду со всеми остальными факторами этот фактор сыграл решающую роль. С первого дня войны моральное преимущество было на нашей стороне. И не только потому, что мы были правы, а они нет. Официальная армянская пропаганда настолько отравила умы армянского народа, что многие из них, возможно, считали, что они правы в том, что оккупировали наши земли. Я говорил, что их нужно лечить. Они больны, в их организме поселился вирус пострашнее коронавируса. Вот к чему привели армянские политики с их национализмом и расизмом, азербайджанофобией, исламофобией. Не только потому, что мы были правы. Мы получили моральное преимущество потому, что все эти годы жили одной целью: восстановление территориальной целостности, изгнание врага с наших земель.

Я, можно сказать, во всех своих выступлениях, на всех мероприятиях международного уровня говорил об этом, о конфликте. Я знал, что этот фактор станет решающим в воспитании молодого поколения. Но посмотрите, к чему подталкивали нас некоторые неправительственные организации, некоторые якобы миролюбивые круги, мол, давайте пусть теперь встретятся представители гражданского общества, другие представители, будет сотрудничество, пусть Армения и Азербайджан сотрудничают. С самых высоких трибун, на многих двусторонних встречах я много раз слышал эти слова - вы должны сотрудничать, если будете сотрудничать, сможете убедить тех, кто живет в Карабахе, если Армения увидит, что Азербайджан проявляет добрую волю, то вопрос будет решен. Пытались обмануть нас.

Я же говорил, что сотрудничество возможно только в том случае, если враг покинет наши земли. Я вновь верен своему слову. Враг вышел не по собственной воле, мы его выдворили, изгнали, но в то же время готовы к сотрудничеству. Уже несколько раз встречались заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России. О чем они говорят? О сотрудничестве. Разве мы против сотрудничества? Нет! Сегодня Армения уклоняется от сотрудничества. Пытается помешать реализации Зангезурского коридора. Но не добьется. Мы заставим их, заставим. Мы добьемся поставленных целей, так же, как изгнали их с наших земель. Но какую пользу нам могло принести сотрудничество с Арменией в то время? Конечно, никакой. Сколько говорили, пусть представители гражданского общества ездят, встречаются. Одно время такие встречи были. Но мы увидели, что основная суть здесь остается в стороне. Словно и не было войны, не было Ходжалинского геноцида. Словно наши беженцы и переселенцы не изгнаны армянами с родных земель. Словно наши здания, мечети не разрушены. Как мы можем забыть это? Сколько нас пытались убедить в том, чтобы нефтепроводы проходили через территорию Армении. Когда я отверг это, на год задержали финансирование нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В то время мы нуждались в кредитах. Ведущие международные финансовые структуры целый год не выдавали кредит, чтобы принудить нас к этому. Я сказал: не дают, как говорится, и не надо, сами найдем средства.

Мы создали эту реальность, и, еще раз хочу сказать, моральная подготовка сыграла решающую роль. Выросло молодое поколение, с любовью к Родине, с ненавистью к врагу, и это молодое поколение освободило наши земли от оккупантов. Я говорил, что представители всех поколений осуществляли успешную деятельность в освобождении наших земель, но абсолютное большинство участников сражений – люди, которые были детьми в 2003 году, когда я пришел к власти. Они выросли, продемонстрировав патриотизм и самоотверженность, они отдали жизни, стали шехидами, гази, проявили героизм и восстановили историческую справедливость.

Какую еще подготовительную работу нужно было провести? Конечно, экономическую подготовку. Без экономической подготовки ничего сделать невозможно. В отличие от Армении, Азербайджану никто не помогал. Мы всего добились за свой счет. Мы никогда, подобно Армении, не побирались, не унижались, не умоляли, ни у кого не просили помощи. Поэтому экономическая независимость была основным условием с точки зрения и подготовки, и укрепления политической независимости. Мы добились этого. Сегодня мы ни от кого не зависим по любому критерию, любому параметру, занимаем самые передовые места в экономической сфере – с точки зрения как внешнего долга, так и экономического роста, валютных резервов на душу населения. То есть, мы занимаем передовые места по любому критерию и обеспечили прозрачность в этой области. Вчера мне сообщили, что очень влиятельная организация проанализировала более 60 суверенных фондов мира, и Государственный нефтяной фонд Азербайджана по всем параметрам, всем критериям занимает пятое место. Я поручил опубликовать данный список, чтобы каждый увидел, суверенные нефтяные фонды или же ресурсные фонды каких стран там указаны. Посмотрите, кого мы опередили. Взгляните на отчет Давосского экономического форума, мы опередили с точки зрения экономического развития и инфраструктурных проектов развитые страны. Кто-то нам помогал? Нет. Мы сделали это, влезая в долги? Нет. Наш внешний долг составляет всего 18-19 процентов валового внутреннего продукта. При этом наши валютные резервы в 5-6 раз превышают внешний долг. При желании мы можем завтра, послезавтра, через месяц погасить весь свой внешний долг. То есть, мы добились всех этих успехов собственным трудом, как страна, земли которой находились под оккупацией, страна, находившаяся в очень сложном геополитическом положении. Это была подготовка к Отечественной войне в экономической, политической сфере, в области внутренней стабильности.

Посмотрите, сколько иностранных инвестиций сегодня вкладывается в Азербайджан. Основной фактор здесь – внутренняя стабильность. В программе Doing Business мы находимся на хороших местах. В настоящее время мы поднялись выше и находимся в числе передовых стран. Кто-нибудь вкладывает в Армению хоть один манат? Нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать туда деньги. Не вкладывают даже армяне, живущие за рубежом. Почему? Потому что царят хаос, неразбериха, нет стабильности, нет лидера, нет человека, которому можно доверять, чтобы инвестор сказал, да, я доверяю этому государству, этому главе государства и вкладываю средства. В этом году мы привлекли 400-500 миллионов долларов иностранных инвестиций только на возобновляемые виды энергии. Один договор уже заключен, еще один будет заключен в этом или следующем месяце. Они сами предложили это. Семь ведущих компаний вели борьбу за эти проекты. Две из них представили наиболее выгодные для нас предложения. Они построят на собственные средства солнечную и ветряную электростанции мощностью 440 мегаватт. Азербайджанцы будут работать там как в период строительства, так и в период эксплуатации, сколько пользы это нам принесет. Сколько сегодня предложений, связанных с освобожденными землями. Сейчас мы собираем их. Мы должны выбрать лучшие из них. Сегодня ситуация не та, чтобы мы стучались в какие-то двери или же просили кредит у какого-то банка. Я вообще запретил правительству брать иностранные кредиты. Мы должны брать кредиты только на высокотехнологичные проекты, чтобы завозить туда технологии. А то прокладываем дорогу, асфальт наш, битум наш, гравий наш, зачем мы должны брать иностранный кредит? Или же аналогичные проекты. Этот процесс продолжается.

Поэтому внутренняя стабильность является основным фактором. В Азербайджане это есть. Но посмотрите, есть ли она во многих местах в нашем регионе? Нет. Обратите внимание, какие идут процессы, какие происходят разногласия. Из-за рубежа приезжают, чтобы помирить некоторых. Но для чего тогда нужны процессы внутри страны, если кто-то приезжает из-за рубежа, чтобы помирить кого-то? Или же посмотрите на Армению, не будь сейчас помощи извне, она окончательно пропадет, окончательно! И надеяться ей не на что. Нет никаких основ для развития. Никаких основ для внутренней стабильности. Они даже не могут совершить государственный переворот. Сами не знают, то ли совершили его, то ли не совершили. Сегодня армия не подчиняется власти. Президент говорит: я не занимаюсь политикой, не впутывайте меня в эти дела, дайте спокойно жить. Какой позор! Премьер-министр, о нем мне больше ничего не хочется говорить. Посмотрите и на другие места, я имею в виду постсоветское пространство, другие места. Поэтому должна была быть внутренняя стабильность. За счет чего? За счет политики, за счет единства народа и власти. Не за счет силы. И мы добились этого. Одновременно важную роль здесь сыграли вопросы социального обеспечения, социальной справедливости.

В период подготовки мы, конечно, должны были изменить в свою пользу и международное положение, потому что в 1990-х годах не знаю, почему, наверное, это тоже последствие времен Народного фронта-Мусавата с начала 1990-х годов, они за год испортили отношения, можно сказать, со всеми странами. Выдвинули претензии к некоторым странам, сделали нас врагами с некоторыми соседями. Они были виновны, мы это хорошо знаем, именно они. Ведя себя, что называется, как подручные, они считали, что могут найти для себя убежище. Поэтому мы должны были разрушить эти сложившиеся стереотипы. Почему должно считаться, что какая-то страна с Арменией находится в хороших отношениях, а с Азербайджаном нет? Почему? Я сказал, давайте посмотрим, что лежит в основе, есть ли какой-то фундаментальный вопрос, имеется ли фундаментальное разногласие? Нет. Просто амбиции, некомпетентность, глупость и управление извне. Получали эти сигналы из-за рубежа - с этой страной не сближайся, с ней нельзя сближаться, держись от нее подальше. Таким образом, тандем Народный фронт-Мусават изолировал нас в нашем регионе. Мы находились в изолированном состоянии, а Армения нет.

А чего добились мы? Сегодня Армения находится в изолированном состоянии, а мы строим отношения со всеми соседями очень эффективно, на основе дружбы и добрососедства. Это тоже была своего рода подготовка. Хочу откровенно сказать, что если бы в этой области не проводилась подготовительная работа, то во Второй Карабахской войне могли возникнуть трудности. Армения же изолировала себя. То есть, мы изолировали их от региональных проектов, нефтегазовых проектов, развалили их экономику, и с чувством гордости можем сказать, любой независимый экономический эксперт может сказать, что основным фактором здесь являемся мы. Мы преподнесли Армению как неопределенную, нестабильную страну, не имеющую будущего. С ростом экономических трудностей исход населения оттуда получил еще более широкий размах. Возникли демографические проблемы, что само по себе привело к сужению экономического рынка. При узком экономическом рынке никто не будет вкладывать инвестиции. Во что там вкладывать инвестиции, если нет людей, нет денег? Ты должен в дальнейшем окупить эти инвестиции, а для этого необходим рынок. У нас же напротив, инвестиции шли большим потоком, население росло, нас уже 10 миллионов, причем посмотрите, в советское время наше население составляло 7 миллионов, а население Армении – 3,5 миллиона. Сегодня население Армении составляет 1,8 миллиона, а наше население – 10 миллионов.

Что касается международных вопросов, хочу еще раз сказать, что нам удалось коренным образом изменить ситуацию в регионе. В своих выступлениях, связанных с внешней политикой, я говорил, что особое место среди приоритетов занимает наше сотрудничество с соседними странами. Но, вместе с тем, мы наладили отношения и со всеми остальными странами. Сегодня нет ни одной страны, с которой у нас были бы какие-то проблемы. Мы наладили тесные связи с Европейским Союзом. С 9 странами-членами Европейского Союза подписаны документы о стратегическом партнерстве. Не хочу сейчас ни о ком говорить, но это должен сказать. Какая из стран "Восточного партнерства" подписала с 9 странами-членами Европейского Союза документ о стратегическом партнерстве? Никакая. Они подписали ассоциативное соглашение. Я видел это соглашение. Это фактически не соглашение, а инструкция, просто инструкция. Этим странам даются инструкции: это следует делать так, а то иначе. Я же отказался от этого. Я сказал, что нам не нужна такая инструкция. Мы сами знаем, что надо делать. Сегодня мы работаем над равноправным соглашением с Европейским Союзом, оно уже согласовано на 90 процентов. Конечно, пандемия и война немного вмешались в эти дела. В ближайшем будущем эти переговоры будут возобновлены. Поэтому мы добились успехов и в этой сфере, потому что у нас многосторонняя внешняя политика с другими странами.

Какую активную работу мы провели в международных организациях. Некоторые считали, что она напрасна. Нет, это не так. Нам необходимо было еще более укрепить правовую базу для Второй Карабахской войны. До 2005 года основной правовой базой для нас были только резолюции Совета Безопасности ООН. Конечно, это очень важные резолюции, но они не выполнялись, мы их выполнили. Однако в 2005 году Парламентская Ассамблея Совета Европы после долгих обсуждений, в результате проведенной нами работы приняла устраивающую нас резолюцию. Конечно, Парламентская Ассамблея Совета Европы не является структурой, решающей карабахский вопрос, но ее резолюция была правовой базой. Глядя на это, другие организации уже поняли, что да, если это принято там, значит может быть принято и в других местах. Генеральная Ассамблея ООН приняла аналогичные постановления, резолюции. Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие. Это – правовая база. В результате этого нам удалось добиться включения в документ "Приоритеты партнерства", подписанный несколько лет назад с Европейским Союзом, то есть, в парафированный документ, положение, отражающее принцип уважения территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ. С 2004 года я постоянно обсуждаю данный вопрос с Европейской комиссией. Я говорю, как это может быть, что вы поддерживаете территориальную целостность Грузии, Молдовы, отражаете это в двусторонних документах, каких-то заявлениях, а когда дело касается нас, говорите, что необходимо решить мирным путем. Это несправедливо. Сколько это может продолжаться? Я работал с несколькими президентами Европейской комиссии и каждый раз говорил, наконец, мы добились этого. Что это такое? Это – правовая база. Кто мог сказать, что Азербайджан неправ, когда началась война? Мы находимся на своей земле. Я выступал с заявлениями о том, что нам нет никакого дела до территории Армении, мы не перейдем и не перешли границу Армении. Поэтому нужна была эта правовая база. Затем мы вступили в Движение неприсоединения. Некоторые "политики" кривили рот, мол, напрасно. Движение неприсоединения является вторым по количеству членов институтом. Во время грязной кампании, проводимой в Совете Безопасности ООН против нас во время войны, была подготовлена резолюция. Кто пресек ее? Страны-члены Движения неприсоединения, они защитили нас. Наше руководство этой организацией не является формальным. Мы защищаем членов данной организации, оказываем им помощь, мы помогли им в связи с COVID, никого не страшась, защищаем их правое дело. А они защитили нас. Таким образом, эта резолюция не была принята. Даже если бы она была принята, это не могло остановить нас. Никто и ничто не могли остановить нас. Я говорил, что только сам премьер-министр Армении должен назвать нам дату вывода армянских войск, после этого мы остановимся. Но это могло доставить нам головную боль. Поэтому мы и там действуем как надежный партнер. Мы созвали специальную сессию ООН. Этому тоже оказавалось сопротивление, сейчас я могу сказать об этом, пусть люди знают. Мы провели саммиты Движения неприсоединения и Тюркского Совета, связанные с COVID, и обратились для проведения специальной сессии ООН. Но в течение нескольких месяцев шли согласования, уточнения. Наконец, в декабре прошлого года мы провели и ее. Это тоже была подготовка в международной плоскости.

Конечно, одним из основных вопросов являлась подготовка, связанная с армейским строительством, и наша славная Победа сама говорит обо всем. Мне не хотелось бы долго говорить об этом. Хочу еще раз сказать, что все эти направления подготовки в конечном счете пересеклись в одной точке – в 44-дневной войне, и наша историческая Победа является источником нашей гордости. Отныне эта Победа веками будет жить в душе, сердце азербайджанского народа. В многовековой истории Азербайджана таких блестящих и абсолютных побед не было.

Сейчас мы вступаем в новый этап. Я и в дальнейшем буду высказывать свои мысли об этом периоде, потому что с концептуальной точки зрения все взгляды есть. Мы все отчетливо видим. Но, конечно, жизнь, в частности, вопросы, связанные с восстановлением Карабаха, будут вносить различные коррективы в наши планы. И это естественно. Но с концептуальной точки зрения мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о будущем.

На новом этапе мы должны еще больше углублять политический диалог. Этот процесс начался до войны, и считаю, что в короткий срок были достигнуты хорошие результаты. Можно сказать, все партии, за исключением антинационального совета, именующего себя политической структурой, все политические силы высказались за диалог, приветствовали нашу инициативу, и этот диалог уже состоялся, могу с полной уверенностью сказать это, - без всякого постороннего вмешательства. Потому что помню, в 1990-х годах, и даже при мне некоторые приезжали из-за рубежа, чтобы организовать здесь для нас политический диалог. Это было оскорблением для нас. Кто вы такие, занимайтесь своим делом. Ваша страна сегодня больше нуждается в политическом диалоге, чем Азербайджан. Грызутся друг с другом. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Мы же добились этого, в короткий срок. И вновь просто посмотрели, какие фундаментальные противоречия существуют, где мы, как говорится, не можем договориться. Мы пришли к такому решению, предложили, что в общенациональных вопросах никаких различных мнений быть не может. Общие вопросы – это карабахский вопрос. Общие вопросы – это деятельность политических партий, развитие демократии, утверждение экономических свобод, усиление нашей страны. Сегодня этот политический диалог ведется. Я его очень одобряю. Считаю, что он имеет большое значение для будущего совершенствования политической системы нашей страны. Призываю также представителей, членов Партии "Ени Азербайджан" обратить внимание на то, что ни с одной политической структурой в стране у нас нет никаких проблем. А с антинациональными элементами мы, конечно, никогда не сможем сесть за один стол, потому что они – предатели, изменники. Они получают инструкции извне. Их эмиссары находятся в зарубежных столицах. Получают там деньги, отправляют сюда, пытаются бросить тень на нашу славную Победу, чтобы ввести людей в заблуждение. Они ставили нам в пример Пашиняна, называли его чистым человеком, демократом. Говорили, вот бы и в Азербайджане был такой лидер. Этот демократ арестовал всю оппозицию. Если бы 27 сентября не началась война, он бы их не выпустил. Лидера основной оппозиционной партии арестовал за несколько дней до войны. Были возбуждены уголовные дела. Сейчас там есть человек, именующий себя лидером оппозиции, но и его достали из нафталина. Его тоже сейчас вызвали и запретили выезжать из страны. Это демократия? Запад закрывает на это глаза, это само собой. Запад уже полностью разоблачил себя в связи с этими вопросами демократии. То есть, никакого другого мнения уже быть не может. Закрывает на это глаза, понятно. Но почему сейчас молчат наши "демократы"? Почему сейчас не говорят, что Пашинян должен быть для нас примером. Пусть придет и скажет, ответит за свои слова. В Армении нет человека, который бы не надсмехался над ним. Окрестили его как-то, им виднее. Его ставили нам в пример. Почему? Потому что получили инструкцию оттуда, из центра, из их центра. В чем была цель? Цель была в том, чтобы замутить все в Азербайджане, сломить его, подорвать авторитет руководства Азербайджана, побудить к написанию грязных измышлений, клеветы, лживых статей – все это перед нашими глазами. Мы это не забыли. Хотели отвлечь нас от основной задачи, чтобы мы занялись внутренним дрязгами, опровержением необоснованных обвинений, отвлечь нас от основной задачи, чтобы оккупированные земли навсегда остались в руках армян. Вот в чем была цель. Национальные предатели, собравшиеся сегодня в антинациональном совете, тоже преследуют эту цель. Эту же цель преследуют и те, кто пытается бросить тень на Победу нашей доблестной армии. В истории Азербайджана, наверное, не было таких отвратительных людей, как они. Но со всеми остальными политическими структурами мы сотрудничаем и будем сотрудничать.

Что касается экономической сферы, то новый этап и здесь уже налицо. Это – период прозрачности, точности, период, когда пресекаются монополии. Мы уже неоднократно демонстрировали это. Об этом еще раз свидетельствуют результаты двух месяцев нынешнего года. За два месяца текущего года наши доходы превысили прогноз примерно на 200 или 300 миллионов. Значительная часть этого за счет налоговых органов. Другая часть – таможенных органов. За счет чего? Расширяется база налогообложения, бизнес выходит из тени. Предпринимателям дается правильное направление. Определены правила поведения. Это видят и народ, и предприниматели. Таким образом, даже в кризисный пандемический период мы чувствуем себя спокойно в финансовом отношении, не видим никаких проблем с исполнением бюджета. Напротив, мы приступили к масштабным восстановительным работам в Карабахе. Все это требует средств. Поэтому в экономической сфере это - основной вопрос. Развитие частного предпринимательства, а также планомерное ведение всей работы на освобожденных землях, установление льгот для инвестиций – это указание тоже дано. Уверен, что иностранные инвесторы с большой охотой приедут на освобожденные земли.

Наш внешнеполитический курс остается неизменным. Военный и послевоенный периоды также показали, что это был очень правильный курс. Во время войны некоторые страны выдвинули нам определенные претензии. А каким был мой ответ? Азербайджанский народ узнал об этом. Этих претензий тоже больше нет. Необоснованные обвинения тоже уже устранены. Считаю, что сегодня отношения со странами, демонстрировавшими несправедливую позицию во время войны, нормализуются. То есть, ими было выдвинуто такое предложение, и мы его приняли. Сейчас мы понимаем, что могут быть некоторые внутренние причины. Может быть определенная ложная информация. Во всяком случае, мы не заинтересованы в затягивании данного вопроса. Я сказал, что мы даже с Арменией должны закрыть эту страницу, вот и все. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид. Никогда не забудем героизма наших шехидов. Но мы отомстили за наших шехидов, в том числе за жертв Ходжалы. Мы отомстили врагу на поле боя. Считаю, что одержанная победа полностью устраивает нас, чтобы еще раз продемонстрировать величие нашего народа. После этого мы должны жить так. Кровь наших шехидов не осталась на земле, мы отомстили, наказали врага. На глазах всего мира они упали перед нами на колени, сдались, подняли белый флаг и отныне всегда будут жить с клеймом побежденной страны. Мы же отныне будем жить как гордый народ и государство, обладающее высоким боевым духом.

Поэтому в области внешней политики мы готовы к сотрудничеству. Сегодня многие страны проявляют интерес к восстановительным работам в Карабахе. Мы пригласили их. Внешняя политика останется неизменной. Сегодня Азербайджан утвердил себя не только в политической плоскости. Он показал себя как ответственный председатель Движения неприсоединения, а также как страна, способная сама отстоять свои права. Мы одержали победу и на поле боя, и в политической плоскости. После войны Армения, сколько ни старалась, не смогла добиться желаемого. Сегодня муниципалитеты некоторых стран принимают какие-то решения. Они вообще не имеют никакого значения. Даже названий их нет ни в одном списке. Это нас не интересует. Некоторые парламенты принимают постановления. Но что мы видим? Естественно, у нас тоже есть справедливые претензии. Официальные лица этих стран – либо министры иностранных дел, либо другие министры говорят, не делайте этого, это неприемлемо, то есть, ни с одной страной. Мне сообщили, что министр иностранных дел одной из стран – Люксембурга употребил какое-то неприемлемое выражение. Причем я не могу понять, какое отношение к нам имеет Люксембург. Эта страна вообще находится далеко от этого региона. Мягко говоря, эта страна не обладает особым политическим весом в мире, чтобы ее министр иностранных дел высказывал нам претензии. Кроме этого, подобных неприемлемых выражений не было. Поэтому послевоенный период также еще раз показывает успех нашей внешней политики.

Конечно, война – наша славная страница в военной сфере. В то же время это опыт. Мне, как Верховному главнокомандующему, человеку, руководящему всей работой, известно, где наши слабые места. Мы исправили эти слабые места даже в период войны. Во время войны были приняты важные решения. После этого данный опыт, конечно, станет и должен стать для нас основой. Даны указания создать более современную армию, потому что сейчас военные эксперты, международные военные эксперты говорят, что Азербайджан вел войну XXI века. Мы должны спланировать так, чтобы, возможно, через пятьдесят лет быть готовыми и к войне XXII века. Потому что сила решает все. К сожалению, это так. Там, где международное право не работает, решающим может стать только фактор силы.

Делясь сегодня как с членами партии, так и азербайджанским народом мыслями о некоторых предстоящих задачах, я, конечно, призываю все политические силы, всю общественность к широкой дискуссии. В этом есть необходимость, потому что, еще раз хочу сказать, мы вступили в новый период. В нашем регионе и в нашей стране сложилась совершенно новая геополитическая ситуация. Поэтому мы должны правильно предпринимать все наши шаги, чтобы всегда побеждать, чтобы флаг Азербайджана всегда был на высоте.

Х Х Х

Заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в своем выступлении сказал:

-Многоуважаемый Президент, многоуважаемый председатель Партии "Ени Азербайджан", уважаемые делегаты съезда. Как всегда с большим удовольствием послушали грандиозное выступление председателя Партии "Ени Азербайджан", Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Позвольте от имени каждого из вас – делегатов съезда передать Президенту Ильхаму Алиеву признательность за обширное, глубоко содержательное выступление программного характера. В то же время, пользуясь возможностью, от имени многотысячных членов Партии "Ени Азербайджан" хочу выразить признательность Президенту, председателю Партии "Ени Азербайджан" и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за освобождение в 44-дневной Отечественной войне азербайджанских земель, которые около 30 лет находились под оккупацией, за то, что написал одну из самых славных страниц многовековой истории Азербайджана, за то, что вернул Азербайджану чувство достоинства и высоко поднял, возвысил имя Азербайджана.

Уважаемый Верховный главнокомандующий, Вы возвысили имя Азербайджана, Азербайджан также всегда будет высоко держать Ваше имя.

Уважаемые делегаты съезда, в связи с пандемией коронавируса VII съезд Партии "Ени Азербайджан" проходит с участием относительно ограниченного числа делегатов. Сегодня на съезде Партии "Ени Азербайджан" принимают участие 194 делегата, представляющие все регионы, районные и городские организации Партии "Ени Азербайджан". Поскольку представлены все регионы и структуры партии, то съезд является полномочным. Следует утвердить повестку дня съезда Партии "Ени Азербайджан". Предлагается в повестку дня включить следующие вопросы: утверждение нового Устава партии, избрание Правления партии, избрание Ревизионной комиссии партии, избрание Совета ветеранов партии и пятое – рассмотрение обращений ряда политических партий о присоединении к Партии "Ени Азербайджан".

Я выношу повестку дня на голосование для утверждения. Кто за утверждение повестки дня, прошу выразить свое отношение. Против – нет, нейтральных нет. Таким образом, повестка дня VII съезда Партии "Ени Азербайджан" утверждается.

А сейчас приступаем к выступлениям вокруг доклада председателя партии господина Ильхама Алиева и я с удовольствием предоставляю первое слово одному из ветеранов партии – Арифу Рагимзаде. Пожалуйста, Ариф муаллим.