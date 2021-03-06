Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрит новые обращения

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе заседания будут рассмотрены новые обращения.

Отметим, что Комиссия в обновленном составе уже провела шесть заседаний в этом году и рассмотрела свыше 650 обращений.

В основном это были прошения от осужденных за совершенные ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)