Группа Азербайджанских женщин награждена орденами и медалями
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении азербайджанских женщин.
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в общественной жизни Азербайджана, по случаю 8 Марта - Международного женского дня награждаются следующие лица:
орденом "Шохрат"
Бананярлы Саадат Иззат гызы
Джафарова Новелла Джафар гызы
Годжаманлы Салтанат Мамед гызы
орденом "Эмек" 3-й степени
Агаева Зенфира Гусейн гызы
Мамедова Фируза Нураддины гызы
Мирзазаде Рена Рза гызы
медалью "Терегги"
Гусейнова Гюльнара Алхас гызы
Ганбарова Гюльбаниз Рашид гызы
Гулиева Улькяр Гусейн гызы
Мамедова Назакет Гусейнага гызы
Насибова Наджиба Мамед гызы
Велиева Фарида Талыб гызы.
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