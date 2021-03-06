Государственные интересы Азербайджана на азербайджано-армянской границе защищаются на самом высоком уровне - замначальника ГПС

БАКУ /Trend/ - В настоящее время государственные интересы Азербайджана на азербайджано-армянской границе защищаются на самом высоком уровне.

Как сообщили в субботу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС), об этом сказал первый заместитель начальника ГПС, начальник штаба ГПС генерал-лейтенант Рашад Садыгов.

Он особо подчеркнул, что служба под командованием Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева является предметом гордости для каждого азербайджанского пограничника.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)