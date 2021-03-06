Политическая напряженность в Армении и рост антироссийских настроений - мнение политобозревателя

БАКУ /Trend/ - Введение санкций против России, а также объявление о новых, вновь активизировали "соросят" в Армении. Отдельные лица и группы, которые в своё время принимали активное участие в проектах фонда, усилили антироссийскую пропаганду.

Об этом в субботу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, армянские и российские источники передают, что антироссийские силы активизировались после встречи первого марта армянских активистов и политиков в посольстве США в Ереване.

"Обвинения не ограничиваются утверждениями в духе "некачественное российское оружие", "невыполнение Россией своих союзнических обязательств" и другими. Армяне считают, что доверять России нельзя, и путь спасения Армении - навсегда отдалится от Москвы. Хочу отметить, что такой подход не уникален для сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. Антироссийские настроения проявляются в различных регионах Армении, в том числе в Гюмри, где расположена российская военная база.

Несколько дней назад бывший министр обороны Армении, которого когда-то называли "пророссийским", Сейран Оганян также высказался против военного присутствия России, заявив, что единственным гарантом безопасности Армении является армянская армия", - подчеркнул Мирзабейли.

Эксперт считает, что по прогнозам прозападных армянских аналитиков, санкции, введенные в отношении России Европейским союзом и США, будут ужесточаться, а отношения между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем будут полностью разорваны.

"К примеру, обозреватель Размик Акопджанян считает, что Россия является экономически слабой и зависимой страной, и санкции, введенные в отношении определенных секторов экономики, будут способствовать снижению экономической активности и возможностей.

По словам Акопджаняна, в январе - феврале 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 11,9 процентов. Армянский эксперт считает, что эта страна стала препятствием для Армении на пути к развитию. Хочу напомнить, что единомышленников Акопджаняна в Армении достаточно, и они занимают более жесткую позицию в соответствии с настроениями общества", - констатировал Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)