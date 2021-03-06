Комиссия по вопросам помилования Азербайджана за день рассмотрела свыше 100 обращений

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе заседания были рассмотрены свыше 100 новых обращений.

Отметим, что в этому году Комиссия в обновленном составе провела шесть заседаний, на которых было рассмотрено свыше 650 обращений.

В основном это были прошения от осужденных за совершение ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)