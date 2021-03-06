Иностранные дипломаты и военные атташе ознакомились с ГЭС "Гюлебирд" в Лачине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководители дипкорпусов в Азербайджане, военные атташе и журналисты 6 марта посетили Лачинский район. Визит осуществлен на основе поручения Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе визита иностранные дипломаты, военные атташе и журналисты ознакомились с последствиями преступлений, зверств, совершенных армянскими вандалами на древних азербайджанских землях.

Дипломатов и военных атташе сопровождали помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев и другие официальные лица.

Участники поездки ознакомились с ГЭС «Гюлебирд» ОАО «Азерэнержи» в Лачине. Вице-президент «Азерэнержи» Зияддин Гулиев подробно проинформировал о текущем и перспективном электроснабжении освобожденных территорий.

Было отмечено, что ГЭС "Гюлебирд" мощностью 8 мегаватт, расположенная на реке Хакари, была сдана в эксплуатацию 15 февраля при участии Президента Ильхама Алиева. В период оккупации ГЭС, как и другие объекты, была армянами разрушена. Данная ГЭС, введенная в эксплуатацию за короткий срок по поручению главы азербайджанского государства, имеет большое значение с точки зрения создания инфраструктуры и осуществления других мер на освобожденных территориях.

Ввод в эксплуатацию ГЭС "Гюлебирд" - знаменательное историческое событие. Это первый инфраструктурный проект, запущенный при участии Президента Ильхама Алиева в освобожденных районах. ГЭС будет играть важную роль в обеспечении электроэнергией населения численностью около 7000 человек. Вырабатываемой здесь электроэнергией будут снабжаться село Ханлыг Губадлинского района, южная часть Лачинского района и инфраструктурные объекты, расположенные на территории.