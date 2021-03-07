На Кувейтском портале опубликована статья о пресс-конференции Президента Ильхама Алиева для представителей СМИ

БАКУ /Trend/ - На новостном портале Dasmannews на арабском языке опубликована обширная статья посетившего нашу страну по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел руководителя Объединения электронных медиа Кувейта Фейсала Халифы Ас-Саввага о проведенной 26 февраля Президентом Ильхамом Алиевым пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов.

Как сообщили Trend в посольстве нашей страны в Государстве Кувейт, в статье отмечается, что на продолжавшейся более четырех часов пресс-конференции Президент Азербайджана подробно ответил почти на 50 вопросов представителей медиа свыше 35 стран.

Автор отвел широкое место высказываниям Президента Ильхама Алиева о Ходжалинской трагедии, признании ее как геноцида такими международными организациями, как ОИС, ССТГ, и законодательными органами нескольких стран, а также освобождении Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне всех оккупированных земель, включая Ходжалы.

Отмечается, что во время поездки представителей арабских медиа в освобожденный от оккупации город Агдам они стали свидетелями невиданных разрушений, в том числе использования в период оккупации древней разрушенной мечети в качестве хлева для содержания животных, а также полного разрушения на других оккупированных армянами территориях мечетей, мавзолеев, кладбищ, в целом всех памятников культуры, принадлежащих азербайджанскому народу. Отвечая на вопрос на эту тему, Президент Ильхам Алиев сказал: “Вид города Агдам у всех у нас вызывает боль, и весь мир должен увидеть это. Содержание в Агдамской мечети свиней и коров является оскорблением Арменией всего мусульманского мира. Мы воспринимаем это именно так. Те, кто допустили эти оскорбления, сегодня пытаются найти себе место и на политической арене Армении. Те, кто совершил это преступление, позволил себе оскорбить исламские святыни, никогда не может дружить с мусульманскими странами".

Фейсал Халифа Ас-Савваг доводит до внимания читателей ответ главы нашего государства на вопрос о конкретной роли международных организаций и мусульманских стран в восстаовлении культурных памятников на освобождённых от оккупации территориях: “Конечно, представители исламских стран вносят свои предложения по данному вопросу. Недавно, как отметили и вы, в Азербайджане находилась делегация ИСЕСКО. Она посетила Агдамскую мечеть, после чего в ходе встречи с генеральным секретарем ИСЕСКО было выдвинуто предложение о том, что ИСЕСКО может сыграть свою роль в деле восстановления наших исторических памятников. Мы приветствуем это. Мы также приветствуем инициативы представителей других мусульманских стран. Мы должны превратить эти восстановительные работы в праздник исламской солидарности, потому что Азербайджан проводит очень последовательную политику по усилению исламской солидарности. Различные мероприятия, проведенные в нашей стране по линии Организации исламского сотрудничества, а также наша открытая позиция по принципиальным вопросам, конечно же, снискали нам большой авторитет и в исламском мире. Единство и солидарность между мусульманскими странами нужны нам всем".

Автор также отмечает, что накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Азербайджане были проведены многочисленные мероприятия. Для освещения этих мероприятий были организованы поездки представителей зарубежных медиа на освобождённые от оккупации территории. "И мы своими глазами увидели эти разрушения во время поездки в город Агдам. Эти земли можно сравнить с Хиросимой, Нагасаки", - пишет журналист.

В статье также отмечается, что в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил от оккупационных сил свои земли.

Подчеркивается, что территории, освобождённые Азербайджаном, являются первыми мусульманскими землями, спасенными от иностранных сил за последние 100 лет.