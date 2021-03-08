Спикер парламента Азербайджана поздравила женщин с 8 Марта
БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила женщин с отмечаемым 8 марта Международным женским днем, сообщает в понедельник Trend
"Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Женщины - это символ нежности, красоты, благородства и милосердия", - говорится в поздравлении.
Спикер отмечает, что в этот прекрасный день передает особые поздравления матерям, подарившим Родине достойных сынов.
"Дети, которых вы вырастили, не пожалели своего здоровья, жизни во имя защиты Родины, и поэтому склоняю перед вами голову", - говорится в послании.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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