Спикер парламента Азербайджана поздравила женщин с 8 Марта

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила женщин с отмечаемым 8 марта Международным женским днем, сообщает в понедельник Trend

"Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Женщины - это символ нежности, красоты, благородства и милосердия", - говорится в поздравлении.

Спикер отмечает, что в этот прекрасный день передает особые поздравления матерям, подарившим Родине достойных сынов.

"Дети, которых вы вырастили, не пожалели своего здоровья, жизни во имя защиты Родины, и поэтому склоняю перед вами голову", - говорится в послании.

(Текст: Кямаля Сеидова)