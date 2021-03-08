Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал: "Мы очень благодарны израильским врачам, Израилю. Это доказательство нашей дружбы и сотрудничества".

Как сообщает Trend, об это написал израильский журналист Дин Шмуэль Эльмас в ведущей израильской газете на иврите Israel HaYom.

Издание также цитирует посла Израиля в Баку Джорджа Дика: "Это отражает дух существующей между нами дружбы".

Автор статьи отмечает, что в прошлый понедельник посольство Израиля в Азербайджане во главе с послом Джорджем Диком провело экстренное мероприятие по оказанию медицинской помощи: для проведения не менее 150 операций и лечения азербайджанских солдат и офицеров, раненых во время Отечественной войны, был организован визит израильских офтальмологов и пластических хирургов в Азербайджан.

В публикации говорится, что в пятницу один из высокопоставленных лиц в правительстве Азербайджана – помощник Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил и выразил уважение израильским врачам на своей странице в Twitter.

Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter: "Это очень знаменательное событие. Выражаем глубокую благодарность медицинскому персоналу и посольству Израиля за оказание реальной медицинской помощи нашим раненым солдатам и офицерам. Это доказательство и воплощение дружбы между нашими странами".

Хикмет Гаджиев завершил свой твит цитатой из еврейского источника: "Тот, кто спасает одного человека, спасает весь мир".

Автор статьи отмечает, что посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик вчера на своей странице в Twitter разместил следующий твит:

"Это отражает дух дружбы между Израилем и Азербайджаном. Мы хотим вернуть этим людям крепкое здоровье, уверенность в себе и способность нормально и достойно жить на своей родине – в Азербайджане".

(Редактор: Надир Насиров)