Село Горазиллы Физулинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило фото- и видеокадры из освобожденного села Горазиллы Физулинского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти кадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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