Началось пленарное заседание парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором будут обсуждены восемь вопросов, сообщает во вторник Trend.
Это следующие вопросы:
1. О годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов.
2. Законопроект о внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении" (первое чтение).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)