Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

Политика 9 марта 2021 11:19 (UTC+04:00)
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором будут обсуждены восемь вопросов, сообщает во вторник Trend.

Это следующие вопросы:

1. О годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов.

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении" (первое чтение).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Нафталане от коронавируса вакцинировались более 1000 человек
В Нафталане от коронавируса вакцинировались более 1000 человек
Число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане достигло 411 496
Число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане достигло 411 496
В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с фото в удостоверениях личности
В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с фото в удостоверениях личности
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Австралия намерена создать коалицию, чтобы убедить ЕС не влиять на график поставок вакцин Другие страны 12:05
В Нафталане от коронавируса вакцинировались более 1000 человек Общество 12:02
На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы США 11:57
В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн Другие страны 11:55
Число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане достигло 411 496 Общество 11:55
Глава Института имени Юнуса Эмре посетил Международный центр мугама Культура 11:54
Воспевая женщину! Азербайджанские красавицы, которые восхищают и вдохновляют (ФОТО) Культура 11:52
В Азербайджане предложено изменение в закон в связи с фото в удостоверениях личности Общество 11:51
В 2020 году сухофрукты из Грузии вышли на новые рынки Грузия 11:44
Арестован экс-министр внутренних дел Нахчыванской АР Происшествия 11:43
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание Политика 11:41
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений Узбекистан 11:38
В бакинской школе возобновилось очное обучение Общество 11:36
Через терминал Джейхан отгружено свыше 38 млн баррелей нефти с АЧГ с начала года Энергетика 11:23
Минэнерго Турции продлило лицензии Shell и Turcas Petrol на разведку нефти и газа Энергетика 11:23
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:19
Грузия сокращает импорт стали из Турции Турция 11:18
Объём перевалки грузов через турецкий порт Botas превысил 600 тыс. тонн Турция 11:15
Общий экспорт из Азербайджана во Францию с начала года сократился Бизнес 11:13
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку спецтехники и запчастей Тендеры 11:01
Армения приняла решение прекратить полномочия представителя UNICEF в стране Армения 10:54
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:47
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на закупку аккумуляторов Тендеры 10:39
Azer Turk Bank снизил процентные ставки по кредитам Экономика 10:32
Данные по пассажироперевозкам в аэропорту Стамбула за январь-февраль 2021 г. Турция 10:29
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор Общество 10:28
Швейцария увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 10:23
Азербайджанская ИТ-компания планирует сотрудничество с банковским сектором ИКТ 10:22
Цены на нефть растут на ожиданиях по предложению и спросу на рынке Энергетика 10:13
Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 10:10
Село Горазиллы Физулинского района (ВИДЕО) Политика 10:07
Золото в Азербайджане начало дорожать Финансы 10:04
Больше всего нарушений выявлено в объектах общепита Хатаинского района Баку - АПБ Экономика 09:53
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:39
"Йел чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:00
Девять человек погибли в результате пожара в офисном здании в Индии Другие страны 08:54
Болгария по-прежнему заинтересована в инвестициях SOCAR в свою сеть газоснабжения Энергетика 08:47
В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа США 08:39
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность Другие страны 08:22
Шесть человек пострадали из-за случайного подрыва самодельной бомбы в школе в США США 08:03
За сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший коронавирусом Казахстан 07:50
Строительство электростанции Сирик в Иране начнется в ближайшее время Экономика 07:40
Тбилиси оказался на первом месте в списке лучших направлений для вакцинированных путешественников Грузия 07:30
Эстония вводит жесткий карантин с 11 марта на месяц Европа 07:17
В работе YouTube в Германии произошел сбой ИКТ 07:01
Ямайка получила первую партию вакцины от коронавируса Другие страны 06:39
Стоимость первой публикации основателя Twitter выросла до $2,5 млн на онлайн-аукционе Другие страны 06:16
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей Спорт 05:47
Президент Черногории призвал закрыть границы страны в связи с COVID-19 Другие страны 05:21
Вакцинированным американцам разрешили встречаться без масок США 04:48
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 Другие страны 04:29
Саудовская Аравия повысила цены на апрельские поставки нефти для Азии и США Арабские страны 04:05
Бразильская вакцина от коронавируса может быть готова до конца года Другие страны 03:45
Госдеп: США ждут конструктивных предложений Ирана в ответ на свою готовность к переговорам США 03:24
В Багдаде произошел взрыв Другие страны 03:01
В работе Facebook Messenger произошел сбой ИКТ 02:42
В Бразилиа ввели комендантский час Другие страны 02:25
Харрис сообщила, что США распределили 80 млн доз от коронавируса США 02:02
В ВОЗ заявили, что поддерживают электронную сертификацию вакцинации от коронавируса В мире 01:44
Генсек ООН заявил, что положение женщин за время пандемии ухудшилось В мире 01:29
"Челси" победил "Эвертон" в матче чемпионата Англии и довел серию без поражений до 12 игр Спорт 01:15
Байден выступит 11 марта в связи с годовщиной введения режима ЧС из-за пандемии США 00:53
Нидерланды оставили в силе комендантский час до 31 марта Европа 00:39
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,63 млн человек Турция 00:22
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии Энергетика 00:01
ВОЗ: меры по борьбе с коронавирусом позволили сократить заболеваемость гриппом В мире 8 марта 23:42
Британский премьер призвал жителей страны соблюдать ограничения после ослабления карантина Европа 8 марта 23:09
S&P подтвердило рейтинг экономики Казахстана на уровне «BBB-/A-3» Казахстан 8 марта 22:50
Пропускная способность Ирана по морским перевозкам пассажиров достигнет 25 млн. человек в год Экономика 8 марта 22:40
Грузия получит вакцину, как и другие страны - ВОЗ Грузия 8 марта 22:30
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 8 марта 22:14
Позитивные эмоции и прекрасное настроение – музыкальный презент к 8 Марта (ВИДЕО/ФОТО) Культура 8 марта 22:03
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom Политика 8 марта 21:40
В Финляндии десятки организаций подверглись атакам из-за уязвимости ПО Microsoft Европа 8 марта 21:39
Глава ВОЗ заявил, что женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии В мире 8 марта 21:16
Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов США 8 марта 20:43
В США число заразившихся коронавирусом превысило 29 млн США 8 марта 20:28
Известные азербайджанки, которые за рубежом пропагандируют родную страну (ФОТО) Культура 8 марта 20:11
Премьер Эстонии объявила о планах еще более ужесточить ограничения из-за пандемии Европа 8 марта 19:58
Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения Турция 8 марта 19:42
На горнолыжных курортах Грузии заработали канатки Грузия 8 марта 19:30
Цены на ГСМ В Кыргызстане за месяц выросли на 10-15% - Госантимонополия Кыргызстан 8 марта 19:22
Индия и Узбекистан продвигаются к укреплению своего партнерства через иранский порт Чабахар Экономика 8 марта 19:15
В Австрии выявили первый случай заражения бразильской мутацией коронавируса Европа 8 марта 18:57
Singapore Airlines запустила приложение для верификации здоровья пассажиров Другие страны 8 марта 18:41
Романтический вечер Фаика Агаева при свечах с красивой незнакомкой (ВИДЕО) Звёздный мир 8 марта 18:29
В Азербайджане выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19, вылечился 71 человек Общество 8 марта 18:16
Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом Арабские страны 8 марта 18:08
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) Культура 8 марта 17:35
Кредитование электроэнергетического сектора в Азербайджане почти полностью проводится в инвалюте Финансы 8 марта 17:15
ЕС завершил переговоры с США по разделу сельскохозяйственных квот в ВТО после Brexit Европа 8 марта 16:28
Власти Таиланда сокращают карантин для вакцинированных иностранцев до семи дней Другие страны 8 марта 16:19
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС Европа 8 марта 16:10
Фонд "YAŞAT" откроет счет на имя новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 8 марта 16:09
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 8 марта 15:45
Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр Экономика 8 марта 15:42
Из артисток в деловых леди! Азербайджанские знаменитости, которые преуспели в бизнесе (ФОТО) Звёздный мир 8 марта 15:38
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку цементировочного агрегата Тендеры 8 марта 15:31
В Азербайджане увеличилось количество операций посредством клиринговой системы по малым платежам Финансы 8 марта 15:27
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались почти 100 человек Общество 8 марта 15:19
Все новости