Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором будут обсуждены восемь вопросов, сообщает во вторник Trend.

Это следующие вопросы:

1. О годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов.

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджана (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении" (первое чтение).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)