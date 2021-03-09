В парламент Азербайджана представлен отчет Кабмина о работе за 2020 год
БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана представлен отчет Кабинета министров о работе за 2020 год, сообщает во вторник Trend.
Документ будет вынесен на обсуждение на последующих заседаниях парламента.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО)
Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор