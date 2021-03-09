Пашиняну выдвинут ультиматум - армянский премьер подает в отставку?

БАКУ /Trend/ - После подписания акта капитуляции 10 ноября 2020 года в Армении ежедневно проходят митинги. Основное требование - отставка премьер-министра Никола Пашиняна. В этом процессе явно замешан бывший режим хунты - тандем Кочаряна и Саргсяна. Чтобы воспользоваться ситуацией, они почти каждый день призывают своих малочисленных сторонников к протестам, пытаясь усугубить нынешнюю хаотичную ситуацию в Армении.

И хотя каждый раз анонсируется, что "сегодня будет масштабный митинг", на самом деле, это небольшие и локальные митинги. Вопреки этому, члены бывшей хунты продолжают оказывать на Никола Пашиняна физическое и моральное давление.

Несмотря на все это, Никол Пашинян сопротивляется и заявляет, что не уйдет в отставку. Однако армянская газета "Паст" обнародовала примечательный факт. Издание подчеркивает, что на частных встречах, а также в беседах с военными, Пашинян обещал уйти в отставку 9 или 10 марта.

Газета сообщила, что Никол Пашинян пообещал уйти в отставку в том случае, если не почувствует угрозы со стороны армии после вступления в силу 9 марта решения об отставке Оника Гаспаряна. Однако генералы, политические и экспертные круги страны не доверяют Пашиняну. Отмечается, что после этого состоятся досрочные выборы.

Отсюда можно сделать вывод, что этим обещанием Пашинян в первую очередь хочет защитить себя, то есть пытается застраховаться от давления армии и отразить его, поскольку в настоящее время самая большая угроза для Пашиняна - это вооруженные силы страны. С другой стороны Пашинян уверен в себе. Он намеревается подать в отставку после устранения угрозы со стороны армии и быть переизбранным во время очередных выборов. Широкая масса населения поддерживает именно Пашиняна, что показывают опросы, проводимые в этой стране.

По-видимому, Пашинян работает над очередным планом маневра. Он намерен таким образом заставить замолчать бывший режим хунты, а также тех, кто поддерживает его на местах и ​​в государственных структурах .

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)