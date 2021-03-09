За преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек (версия 2)

(первая версия в 16:24)

БАКУ / Trend/ - С 27 сентября 2020 года и по настоящее время за преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек, сообщает во вторник Trend.

Эти лица обвиняются по уголовным делам, возбужденным в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

По фактам возбуждено 62 уголовных дела. Из объявленных в розыск лиц 17 человек – наемники, которые являются гражданами зарубежных стран, четверо – граждане Армении.

За указанное время армянские вооруженные соединения обстреляли три города и 16 районов Азербайджана. По этим территориям было выпущено 29,1 тыс. снарядов, 227 ракет. В результате погибло 102 человека, проживавших в этих населенных пунктах, в частности 12 детей, 62 мужчины, 28 женщин. Также были ранены 423 человека, включая 51 ребенка, 102 женщины и 270 мужчин.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)