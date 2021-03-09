Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях оказания содействия ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 15 января 2021 года на индонезийском острове Сулавеси, распоряжением Кабинета министров посредством индонезийского офиса Международного Комитета Красного Креста Индонезии была оказана ​​гуманитарная помощь на сумму 50 000 долларов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, за оказанную гуманитарную помощь индонезийский офис Красного Креста выразил благодарность народу Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как известно, землетрясение силой 6,2 балла на индонезийском острове Сулавеси 15 января 2021 года унесло жизни не менее 27 человек, более 600 человек ранено. В результате стихийного бедствия нанесен ущерб около 100 постройкам, 10 жилых домов полностью разрушены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)