Азербайджан оказал Индонезии гуманитарную помощь
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях оказания содействия ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 15 января 2021 года на индонезийском острове Сулавеси, распоряжением Кабинета министров посредством индонезийского офиса Международного Комитета Красного Креста Индонезии была оказана гуманитарная помощь на сумму 50 000 долларов.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, за оказанную гуманитарную помощь индонезийский офис Красного Креста выразил благодарность народу Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как известно, землетрясение силой 6,2 балла на индонезийском острове Сулавеси 15 января 2021 года унесло жизни не менее 27 человек, более 600 человек ранено. В результате стихийного бедствия нанесен ущерб около 100 постройкам, 10 жилых домов полностью разрушены.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)