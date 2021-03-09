Глава МИД Азербайджана провел онлайн-встречу с Координатором чрезвычайной помощи ООН

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов девятого марта провел встречу в видеоформате с заместителем Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатором чрезвычайной помощи ООН Марком Лококом. На встрече принимали участие делегации с обеих сторон.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе видеоконференции стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области гуманитарной деятельности с ООН и соответствующими агентствами организации на всех пострадавших от конфликта территориях Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)