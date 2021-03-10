В Баку проходит пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Венгрии – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 10 марта проходит совместная пресс-конференция министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сиярто и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, сообщает в среду Trend.

Глава МИД Венгрии находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Сегодня состоялась его встреча с министром иностранных дел Азербайджана в формате один на один.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)