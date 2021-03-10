Президент Ильхам Алиев: Мы находимся на заключительной стадии обсуждений соглашения с ЕС

БАКУ / Trend / - Мы находимся на заключительной стадии обсуждений соглашения с Европейским Союзом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Ваш визит в нашу страну в это время – позитивный факт, и у нас будет возможность для беседы. Мне известно, что несколько месяцев назад вы обсудили с вашим коллегой вопросы, связанные с работой двусторонней экономической комиссии. Мне сообщили об этом, и я считаю, что работа идет в правильном направлении.

Конечно, Азербайджан и Венгрия, являющиеся стратегическими партнерами, должны продолжать активное сотрудничество в различных сферах. Мы благодарны за вашу поддержку в связях с Европейской комиссией. Как вам известно, мы находимся на заключительной стадии обсуждений соглашения с Европейским Союзом, они были временно приостановлены в связи с пандемией и войной. Однако абсолютное большинство положений соглашения уже согласовано, и уверен, что в предстоящие месяцы будет еще больший прогресс», - сказал глава государства.