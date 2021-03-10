Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях

БАКУ / Trend / - Уверен, что венгерские компании также будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Азербайджану и Венгрии как дружественным странам необходимо активизировать сотрудничество в области экономики и торговли. В частности, после освобождения наших оккупированных территорий там появились многочисленные возможности в области реконструкции. Эти территории полностью разорены, вы, наверное, тоже знакомы с этими видеоматериалами. Эти места разрушены до основания, и нам предстоит реконструировать данные территории с нуля. Речь идет о значительной части Азербайджана – территории площадью более 10 тысяч квадратных километров, и мы хотим выполнить эту работу в условиях сотрудничества с нашими партнерами. Я уже неоднократно публично заявлял о том, что мы пригласим к сотрудничеству компании из дружественных стран. Венгрия – один из самых близких друзей Азербайджана. Уверен, что венгерские компании также будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях», - отметил Президент Ильхам Алиев.