Появились новые возможности с точки зрения развития региона - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате освобождения Азербайджаном от оккупации своих земель в регионе возникла новая реальность.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что возникли новые возможности с точки зрения развития региона.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает сосуществование в условиях неприкосновенности границ и расценивает текущий период как постконфликтный.

"Президент Ильхам Алиев заявил о сотрудничестве с дружественными странами и партнерами на освобожденных территориях. Широко обсуждалась деятельность Венгрии в этом контексте. Высоко оцениваются конкретные шаги, предпринятые Венгрией. Венгерский EximBank выделил 100 миллионов долларов венгерским компаниям, которые задействованы в работах по восстановлению на освобожденных территориях. В то же время азербайджанская сторона высоко оценивает выделение Венгрией средств на разминирование освобожденных территорий", - сказал глава МИД Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)