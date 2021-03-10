Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции по экономическому сотрудничеству с Венгрией.

Он подчеркнул, что на освобожденных территориях уже начались масштабные строительные работы.

"Подписанная главами двух стран "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией” способствует расширению сотрудничества. Связи между нашими странами развиваются. Об эффективном сотрудничестве свидетельствуют торговые связи, последовательное увеличение двустороннего товарооборота, в том числе рост на восемь процентов в 2020 году венгерского импорта в Азербайджан, а также азербайджанского экспорта в Венгрию - на 60 процентов", - подчеркнул министр.

Бабаев также отметил важность встреч, бизнес-форумов, презентаций, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что глава МИД Венгрии находится с рабочим визитом в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)