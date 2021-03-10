В Милли Меджлисе проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти», передает Trend.

10-го марта в Милли Меджлиса была проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти». В прошедшем в режиме видеоконференции мероприятии приняли участие председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова, руководитель отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев, руководители и члены представленных в парламенте политических партий и более 80-и депутатов Милли Меджлиса.

Выступая со вступительным словом, спикер Сагиба Гафарова сказала, что расширение среды для политического диалога является одним из наиболее важных направлений реализуемых в стране политических реформ. Реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева многогранные реформы обусловили начало этапа качественно нового, конструктивного диалога и сотрудничества в национальной политической системе. Этому диалогу, который служит делу национальной солидарности и здоровых политических отношений, предназначена значительнейшая роль в развитии демократии в Азербайджане, защите политических и экономических свобод и усилении нашей страны. Кроме того, созданы здоровые отношения между политическими партиями, являющимися важными компонентами политической системы.

Председатель Милли Меджлиса вспомнила, что во время Отечественной войны, одной из ярчайших страниц нашей истории, 50 политических партий заняли единую позицию и, объявив о своей поддержке Президента Ильхама Алиева, показали всем солидарность политической системы Азербайджана, когда заходит речь о национальных вопросах. А Президент Ильхам Алиев, отозвавшись похвально о текущем политическом диалоге в стране в своей речи на VII съезде Партии «Новый Азербайджан» 5-го марта, подчеркнул его большое значение для последующего улучшения политической системы страны.

Коснувшись в своём выступлении также решений, принятых на VII съезде Партии «Новый Азербайджан», спикер Сагиба Гафарова подчеркнула огромное значение последнего и для уточнения новой дорожной карты ПНА на современном этапе и выявления новых вызовов и задач вкупе с синхронизацией партийной работы с текущими реформами, и для будущего развития нашей политической системы в целом. Исполнение задач, обозначенных в обширной и глубокой по содержанию речи, произнесённой на съезде Президентом Ильхамом Алиевым, приведёт к переходу ПНА на качественно новый уровень и обеспечит её дальнейшее развитие. Принятые там же решения о кадровых и структурных изменениях, а также назначение г-жи Мехрибан Алиевой первым заместителем председателя партии получили высокую оценку от сотен тысяч членов партии.

Продолжая, председатель Милли Меджлиса сказала, что одной из стоящих перед парламентом существенных задач является поддержка углубления политического диалога и политических реформ в Азербайджане с успешным завершением последних, и привнесение своего вклада в это дело. За прошедший год Милли Меджлисом были предпринятые необходимые шаги для оказания парламентской поддержки усилиям по формированию новой политической конфигурации Азербайджана. С целью укрепления политической системы нашей страны и усиления политических взаимоотношений на здоровой почве в Милли Меджлисе шестого созыва и в руководстве его комитетов представлены и члены оппозиционных партий. Милли Меджлис начал играть более активную роль в улучшении политической системы страны. Представители 9-и политических партий получили депутатские мандаты. На исходе прошлого года государственную регистрацию прошли ещё две партии; таким образом, их общее число достигло 11-и. Представленность в парламенте стольких партий и избрание депутатов от разных партий на ключевые должности в парламенте имеет огромное значение для демократического развития Азербайджана. Отражая полный спектр основных политических сил, тенденций и идей, Милли Меджлис делает свой вклад в политический диалог, закрепление атмосферы сотрудничества в национальных и государственных вопросах и, наконец, построение политических взаимоотношений в Азербайджане на здоровой основе.

Затем, обстоятельно информируя собравшихся о деятельности Милли Меджлиса за истёкший год, Сагиба Гафарова указала на усилия, приложенные парламентом для ведения плодотворной работы вопреки созданным глобальной пандемией трудностям. Считая две внеочередные сессии, за прошедший период Милли Меджлис шестого созыва провёл итого четыре сессии, а ныне продолжается пятая сессия. За этот период Милли Меджлисом было принято 38 законов, поправок к 167 законам Азербайджанской Республики и 51 решение. Милли Меджлис провёл 44 заседания, а его комитеты – 282. Ключевой период в работе Милли Меджлиса совпал по времени с Отечественной войной, которую наш народ вёл под началом Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева. В тот период все возможности, предоставленные азербайджанской парламентской дипломатией, сполна оправдали своё предназначение, позволив донести до мировой общественности, всей международной аудитории правду об Отечественной войне.

Взявший затем слово руководитель отдела Администрации президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев представил информацию о претворяемых в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым реформах. С самого начала 2020-го года был положен зачин новому этапу политических реформ, сказал Адалят Велиев. Он также упомянул формирование политического диалога, опирающегося на здоровое соперничество, организацию отдельных и совместных встреч с политическими партиями, государственную регистрацию 7-и политических партий после девятилетнего перерыва, выделение пригодных помещений для не имеющих штаб-квартир политических партий и проведение съездов 25-и политических партий как итог работы, проделанной в соответствующем направлении.

Адалят Велиев коснулся и создания в стране конструктивных отношений между властью и оппозицией в результате проводимых Президентом Ильхамом Алиевым политических реформ. Он говорил о том, что в этих отношениях государственные интересы ставятся выше всех иных, что на передний план вышел переход к цивильной форме отношений, характеризующейся конструктивной критикой и взаимным уважением. Сформирована новая политическая культура, базирующаяся на взаимоуважении и готовности выслушать друг друга. Взаимопонимание и дух цивильного соперничества, а также здравое сотрудничество налажено не только между властью и оппозицией, но и между оппозиционными партиями. Было доказано отсутствие необходимости в посредничестве какой-либо третьей стороны, то есть, неких иностранных кругов, для диалога между властью и оппозицией, ведения двухсторонних и многосторонних межпартийных переговоров и обсуждений и построения сотрудничества между ними, по словам Адалята Велиева. К тому же, стало яснее прежнего, грязным целям каких кругов под предлогом политической борьбы служат некоторые политические силы, уклоняющиеся от политического диалога. С другой стороны, впервые спустя долгие годы среди подавляющего большинства политических сил страны воцарились национальное единство и солидарность. Все, можно сказать, политические партии страны поддерживали политический курс Верховного главнокомандующего и делали призывающие к национальному единству совместные заявления и совместно же обращались к международным структурам во время Отечественной войны, припомнил Адалят Велиев, подчеркнув прогрессивную суть этих действий.

По его словам, в результате решений VII съезда Партии «Новый Азербайджан», принятых в рамках реализуемых в стране на усовершенствованной основе политических реформ, будет оптимизирование функционирование правящей партии. А то, что 6 политических партий присоединились к ПНА на том съезде, говорит об ещё большем укреплении атмосферы политического диалога в нашей стране.

Президент страны сделал значительные рекомендации касательно задач, стоящих перед депутатами, на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва. Для дальнейшего укрепления государственности важны формирование новой демократической среды в Милли Меджлисе, наличие представителей оппозиции на руководящих должностях в законодательном органе и большая активность депутатов для большей же удовлетворённости граждан, сказал Адалят Велиев.

Наша страна сегодня переживает самый славный период своей многовековой истории под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продолжил он. Независимо от занимаемой позиции и статуса, каждый гражданин – и, в целом, всё азербайджанское общество – отныне имеют задачей всестороннее информирование международной общественности о нашем правом деле. Это нужно, чтобы закрепить историческую Победу, позаботиться о семьях шахидов и участниках войны, восстановить и оживить вновь высвобожденные из-под вражеской пяты земли страны, не дать армянской агрессии вновь поднять голову и привлечь к ответственности преступников.

Затем начались обсуждения.

Выступали член Совета ветеранов Партии «Новый Азербайджан» и председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов, председатель Партии великого устройства и заместитель председателя парламентского комитета по культуре Фазиль Мустафа, председатель Партии гражданской солидарности и депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы, председатель партии «Ана Ветен» и заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Фазаил Агамалы, председатель Партии народного фронта Азербайджана и заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, председатель Партии «Вахдат» и заместитель председателя парламентского комитета по правам человека Тагир Керимли, председатель Партии демократического просвещения Азербайджана и заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Эльшан Мусаев, председатель Партии демократических реформ Азербайджана и заместитель председателя парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Асим Моллазаде, председатель Партии Национального Фронта и депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев, член Партии Республиканская Альтернативы и депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли, председатель Счётной комиссии Милли Меджлиса Эльдар Гулиев, независимый депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, член правления Партии «Новый Азербайджан» и председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тагир Миркишили, и заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, независимый депутат Сагиб Алиев. Все выступавшие подчеркнули, что целенаправленное углубление политических реформ и интенсификация политического диалога в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева приносят свои плоды. В Азербайджане существует атмосфера политического диалога, опирающаяся на серьёзный, крепкий фундамент, что создаёт широкое поле для деятельности политических институтов в рамках новой политической же конфигурации. Солидарность в вопросах общенационального характера и высокая культура политического поведения привносят свой вклад в продолжающееся развитие всей политической системы и демократических принципов в Азербайджане.

Был также высказан ряд предложений о расширении политического диалога и ещё большем углублении политических реформ.

(Автор: Эльчин Мехтиев)