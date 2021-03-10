Председатель ОБСЕ Анн Линде посетит Азербайджан и Армению
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде намерена посетить Азербайджан и Армению.
Как передает Trend, об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.
Линде сообщила, что провела брифинг с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя МГ ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
Министр заявила, что планирует посетить эти две страны во время 20-й зимней встречи Парламентской ассамблеи ОБСЕ и добавила, что в ходе визита она намерена ознакомиться с ситуацией в регионе после Второй карабахской войны.
(Редактор: Надир Насиров)
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