Джейхун Байрамов принял председателя Комиссии по внешним связям парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем, передает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи Джейхун Байрамов тепло поприветствовал турецкую делегацию и с удовлетворением рассказал о недавнем интенсивном развитии сотрудничества и партнерства на высоком уровне между Азербайджаном и Турцией.