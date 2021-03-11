В партии "Ени Азербайджан" упразднен Женский совет и создается новая структура

БАКУ /Trend/ - Упразднен Женский совет партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Данный факт подтвердили Trend в четверг в ПЕА.

Было отмечено, что решение об упразднении Женского совета было принято на VII внеочередном съезде партии. Вместо него в ПЕА будет создана новая структура, которая будет функционировать как отдел.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)