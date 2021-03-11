Следующее заседание Милли Меджлиса будет проведено 16 марта
БАКУ /Trend/ - Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса будет проведено 16 марта, сообщает в четверг Trend.
Напомним, что предыдущее заседание парламента Азербайджана было проведено 9 марта.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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