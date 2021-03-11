Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в связи с освобожденными территориями Азербайджана (версия 4)

Политика 11 марта 2021 12:59 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, Рабочая группа по экологическим вопросам, в которую привлечены представители соответствующих госструктур, работает над решением вопросов по предварительной оценке ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам на освобожденных от оккупации территориях, восстановлению биоразнообразия, управлению водными ресурсами, проведению мониторингов окружающей среды, восстановлению гидрометеорологической сети, мониторингу существующих минерально-сырьевых ресурсов и переоценке ресурсов, составлению тематических и топографических карт, восстановлению деградированных земель, планированию соответствующих ресурсов для сельскохозяйственных угодий, сфер пищевой и продовольственной безопасности на освобожденных территориях.

Соответствующие структуры приступили к реализации плана мероприятий Рабочей группы. Так, для оценки экологической ситуации в освобожденных от оккупации районах проводятся комплексные мониторинги и контроль, связанный с трансграничными реками.

В Баситчайском государственном природном заповеднике в Зангиланском районе при участии специалистов Академии наук ведутся мониторинги для планирования оценочных и восстановительных работ.

Для изучения радиологической и радиоэкологической ситуации на освобожденных от оккупации территориях совместно с соответствующими госучреждениями разработан план-программа.

С целью оценки ситуации, связанной с источниками термально-минеральных вод в Кельбаджарском районе, проведены гидрохимические работы. Результаты мониторинга были проанализированы с учетом информации на период до оккупации.

На заседании было отмечено, что разработаны проекты по геологической разведке и оценке состояния рудных и нерудных месторождений, месторождений стройматериалов в Агдамском, Физулинском, Джабраильском и Зангиланском районах, мониторингу и оценке подземных вод и термально-минеральных водных источников в Кельбаджарском и Шушинском районах, и в настоящее время планируются работы на территории. Составлены карты 13 рудных месторождений в Карабахском экономическом районе. Также продолжается работа по составлению топографических карт освобожденных районов.

Для измерения потенциала источников возобновляемой энергии сотрудники Госагентства по источникам возобновляемой энергии при министерстве энергетики произвели осмотр территорий с потенциалом солнечной энергии в Физулинском, Джабраильском, Зангиланском, Губадлинском и Лачинском районах, а в Зангиланском районе была установлена измерительно-наблюдательная станция.

Соответствующие структуры Рабочей группы проводят работу в сфере рационального использования гидроэнергетического потенциала освобожденных территорий.

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